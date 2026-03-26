Καύσιμα: Πλαφόν στις τιμές θέτει η Πολωνία – Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων ψήφισε η Γερμανία

Πιέζονται τα ευρωπαϊκά κράτη από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Newsbomb

Car refueling at fuel station

Freepik
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυστηρότερους κανόνες για τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων στα πρατήρια βενζίνης και αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ψήφισε το κοινοβούλιο της Γερμανίας εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου των τιμών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η αύξηση των τιμών στα πρατήρια θα επιτρέπεται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να αποτραπούν οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών. Η μείωση των τιμών, αντιθέτως, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους έως και 100.000 ευρώ. Η αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αποσκοπεί επιπλέον στην διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την τιμολόγηση. Σε περίπτωση απότομης αύξησης των τιμών, οι πετρελαϊκές εταιρίες θα καλούνται στο εξής να αποδείξουν ότι οι αυξήσεις τους είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης Καρτέλ θα έχει επίσης την εξουσία να επανεξετάζει ταχύτατα και να σταματά τις αυξήσεις στην αγορά χονδρικής.

Υπέρ της νομοθεσίας ψήφισαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), αλλά και οι Πράσινοι, παρότι εξέφρασαν την άποψη ότι ενθαρρύνεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Καταψήφισαν η Αριστερά, η οποία είχε προτείνει εφ' άπαξ βοήθεια 150 ευρώ για όλους και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί απλώς μια «προσομοίωση» μέτρων. Αύριο θα συνεδριάσει και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) για την έγκριση των αλλαγών, προκειμένου τα νέα μέτρα να τεθούν σε ισχύ το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Το πακέτο μέτρων θα επανεξεταστεί σε ένα έτος.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός επεξεργάζεται ωστόσο και επιπλέον μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα πρατήρια βενζίνης και η εισαγωγή φόρου στα κέρδη των εταιριών ενέργειας σε περίπτωση υπερβολικών κερδών.

Σύμφωνα επίσης με το ARD, είναι πιθανό να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές ή μείωση στα διόδια των φορτηγών. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ακόμη ανοιχτή σε μια προσωρινή αύξηση του επιδόματος μετακίνησης, το οποίο στις αρχές του έτους αυξήθηκε ήδη στα 38 σεντς ανά χιλιόμετρο. «Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους εξαρτώνται από τα αυτοκίνητά τους», δήλωσε η κυρία Ράιχε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και μια πιθανή μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους.

δεξαμενές πετρέλαιο Γερμανία

Δεξαμενές πετρελαίου στη Γερμανία

ΑΡ

Πλαφόν επιβάλλει η Πολωνία

Η Πολωνία θα μειώσει φόρους στα καύσιμα, θα θέσει ανώτατο όριο στην τιμή στην αντλία και μπορεί να επιβάλει φόρο υπερκερδών στις εταιρίες ενέργειας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, μέτρα που αναμένεται να καλωσορίσουν οι οδηγοί τα οποία όμως οδήγησαν στην πτώση των μετοχών του κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστηρίου Orlen.

Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη σπεύδουν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα κόστη των καυσίμων, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία να κινούνται ήδη προς την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί στο 8% από 23%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο ελάχιστο της ΕΕ -- 29 γρόσια (υποδιαίρεση του εθνικού νομίσματος ζλότι) για τη βενζίνη και 28 γρόσια για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Πρόσθεσε πως η Πολωνία εργάζεται για την επιβολή φόρου υπερκερδών στις πετρελαϊκές εταιρίες. «Ακόμη και πριν από τις διακοπές (του Πάσχα), θα πρέπει να δούμε τις τιμές να πέφτουν περίπου κατά 1,2 ζλότι το λίτρο για όλα τα καύσιμα», είπε ο Τουσκ.

«Θέλουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο στις τιμές, όχι για να γεμίσουμε τις τσέπες όσων εμπλέκονται στο εμπόριο καυσίμων. Για την περίοδο εφαρμογής αυτών των μειώσεων στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα εισαγάγουμε μια ανώτατη τιμή λιανικής για τα καύσιμα», ανέφερε.

Ντοναλντ Τουσκ - Donald Tusk poland

Φωτ. Αρχείου - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ (AP Photo/Czarek Sokolowski, Αρχείο)

AP

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία θα ενεργήσει αν χρειαστεί έτσι ώστε ξένοι οδηγοί να μην εκμεταλλευθούν τις μειώσεις των τιμών και ότι θα μελετήσει το σύστημα της Σλοβακίας με βάση το οποίο τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνουν περισσότερα από τα αυτοκίνητα με σλοβακικές πινακίδες στα βενζινάδικα.

«Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εφόσον χρειαστεί. Θα τα παρακολουθήσουμε αυτές τις λίγες ημέρες για να δούμε αν η κλίμακα απαιτεί τέτοιες ενέργειες», σημείωσε ο Τουσκ.

Φόροι και εισφορές, του ΦΠΑ και του ειδικού φόροι κατανάλωσης περιλαμβανομένων, ισοδυναμούν με περισσότερο από το 40% των τιμών στην αντλία.

Ενώ το Orlen λέει ότι έχει μειώσει το περιθώριο κέρδους «σχεδόν στο μηδέν», οι τιμές χονδρικής του ντίζελ έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα στις χώρες του Κόλπου.

Τα αυξημένα κόστη καυσίμων έχουν γίνει αφορμή για διένεξη για την εθνικιστική αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενήργησε πολύ αργά και υποδεικνύει ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα αρωγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04ΚΟΣΜΟΣ

Το μανιτάρι «χρυσός δολοφόνος» δραπέτευσε και καταστρέφει τα δάση της Βόρειας Αμερικής 

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Έχω παιδιά με ταλέντο, αλλά… – Αφήνει κενό ο Μάνταλος» | Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ - Κάηκε ολοσχερώς

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία «υπό απειλή» - Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να πλήξει το Λονδίνο

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μελέτη ανατρέπει βασική αντίληψη για τον χρόνο που περνάτε στο κινητό σας

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Πλαφόν στις τιμές θέτει η Πολωνία – Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων ψήφισε η Γερμανία

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του άνδρας

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι - Ειδικοί προειδοποιούν

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικά παραμύθια: Το Ισραήλ αγοράζει ελληνικά νησιά για να κάνει την Κύπρο... Παλαιστίνη

18:25TRAVEL

Νόριλσκ: Η πόλη που βρίσκεται σε μόνιμο σκοτάδι και λήθαργο στους -55 βαθμών Κελσίου

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό AKTOR: Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο βρετανικός υπέρ-δορυφόρος που «βλέπει» μέσα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι του Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού στα €920: Ποια επιδόματα συμπαρασύρονται

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ στο Λονδίνο: Αποκαλεί «παιχνίδια» τα βρετανικά αεροπλανοφόρα των 70.000 τόνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για «ισχυρότατη κακοκαιρία» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

17:39ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται ξηροί καρποί από σούπερ μάρκετ - Όσοι τα προμηθεύτηκαν «να μην τα καταναλώσουν»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αναβιώνει το θαύμα του πιλότου Μιγάδη με εντυπωσιακό ΑΙ βίντεο: Όταν ένα 747 λίγο έλειψε να συντριβεί στην Αθήνα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

18:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τέλος οι τρανς αθλήτριες - «Είναι θέμα δικαιοσύνης» η θέση της ΔΟΕ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ