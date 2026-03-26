Καύσιμα: Πλαφόν στις τιμές θέτει η Πολωνία – Μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων ψήφισε η Γερμανία

Αυστηρότερους κανόνες για τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων στα πρατήρια βενζίνης και αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ψήφισε το κοινοβούλιο της Γερμανίας εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου των τιμών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η αύξηση των τιμών στα πρατήρια θα επιτρέπεται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να αποτραπούν οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών. Η μείωση των τιμών, αντιθέτως, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα ύψους έως και 100.000 ευρώ. Η αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αποσκοπεί επιπλέον στην διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την τιμολόγηση. Σε περίπτωση απότομης αύξησης των τιμών, οι πετρελαϊκές εταιρίες θα καλούνται στο εξής να αποδείξουν ότι οι αυξήσεις τους είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης Καρτέλ θα έχει επίσης την εξουσία να επανεξετάζει ταχύτατα και να σταματά τις αυξήσεις στην αγορά χονδρικής.

Υπέρ της νομοθεσίας ψήφισαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), αλλά και οι Πράσινοι, παρότι εξέφρασαν την άποψη ότι ενθαρρύνεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Καταψήφισαν η Αριστερά, η οποία είχε προτείνει εφ' άπαξ βοήθεια 150 ευρώ για όλους και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί απλώς μια «προσομοίωση» μέτρων. Αύριο θα συνεδριάσει και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) για την έγκριση των αλλαγών, προκειμένου τα νέα μέτρα να τεθούν σε ισχύ το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Το πακέτο μέτρων θα επανεξεταστεί σε ένα έτος.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός επεξεργάζεται ωστόσο και επιπλέον μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση του ΦΠΑ στα πρατήρια βενζίνης και η εισαγωγή φόρου στα κέρδη των εταιριών ενέργειας σε περίπτωση υπερβολικών κερδών.

Σύμφωνα επίσης με το ARD, είναι πιθανό να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές ή μείωση στα διόδια των φορτηγών. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ακόμη ανοιχτή σε μια προσωρινή αύξηση του επιδόματος μετακίνησης, το οποίο στις αρχές του έτους αυξήθηκε ήδη στα 38 σεντς ανά χιλιόμετρο. «Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους εξαρτώνται από τα αυτοκίνητά τους», δήλωσε η κυρία Ράιχε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και μια πιθανή μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους.

Δεξαμενές πετρελαίου στη Γερμανία ΑΡ

Πλαφόν επιβάλλει η Πολωνία

Η Πολωνία θα μειώσει φόρους στα καύσιμα, θα θέσει ανώτατο όριο στην τιμή στην αντλία και μπορεί να επιβάλει φόρο υπερκερδών στις εταιρίες ενέργειας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, μέτρα που αναμένεται να καλωσορίσουν οι οδηγοί τα οποία όμως οδήγησαν στην πτώση των μετοχών του κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστηρίου Orlen.

Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη σπεύδουν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα κόστη των καυσίμων, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία να κινούνται ήδη προς την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί στο 8% από 23%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο ελάχιστο της ΕΕ -- 29 γρόσια (υποδιαίρεση του εθνικού νομίσματος ζλότι) για τη βενζίνη και 28 γρόσια για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Πρόσθεσε πως η Πολωνία εργάζεται για την επιβολή φόρου υπερκερδών στις πετρελαϊκές εταιρίες. «Ακόμη και πριν από τις διακοπές (του Πάσχα), θα πρέπει να δούμε τις τιμές να πέφτουν περίπου κατά 1,2 ζλότι το λίτρο για όλα τα καύσιμα», είπε ο Τουσκ.

«Θέλουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο στις τιμές, όχι για να γεμίσουμε τις τσέπες όσων εμπλέκονται στο εμπόριο καυσίμων. Για την περίοδο εφαρμογής αυτών των μειώσεων στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα εισαγάγουμε μια ανώτατη τιμή λιανικής για τα καύσιμα», ανέφερε.

Φωτ. Αρχείου - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ (AP Photo/Czarek Sokolowski, Αρχείο) AP

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία θα ενεργήσει αν χρειαστεί έτσι ώστε ξένοι οδηγοί να μην εκμεταλλευθούν τις μειώσεις των τιμών και ότι θα μελετήσει το σύστημα της Σλοβακίας με βάση το οποίο τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνουν περισσότερα από τα αυτοκίνητα με σλοβακικές πινακίδες στα βενζινάδικα.

«Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εφόσον χρειαστεί. Θα τα παρακολουθήσουμε αυτές τις λίγες ημέρες για να δούμε αν η κλίμακα απαιτεί τέτοιες ενέργειες», σημείωσε ο Τουσκ.

Φόροι και εισφορές, του ΦΠΑ και του ειδικού φόροι κατανάλωσης περιλαμβανομένων, ισοδυναμούν με περισσότερο από το 40% των τιμών στην αντλία.

Ενώ το Orlen λέει ότι έχει μειώσει το περιθώριο κέρδους «σχεδόν στο μηδέν», οι τιμές χονδρικής του ντίζελ έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα στις χώρες του Κόλπου.

Τα αυξημένα κόστη καυσίμων έχουν γίνει αφορμή για διένεξη για την εθνικιστική αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενήργησε πολύ αργά και υποδεικνύει ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα αρωγής.

