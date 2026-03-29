Ξύπνησε το γιγάντιο ηφαίστειο Sheveluch στην Καμτσάτκα - Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς

Αυτή η φωτογραφία, που παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας του Τμήματος Άπω Ανατολής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (2024), δείχνει την έκρηξη του ηφαιστείου Σιβέλουχ, η οποία σύμφωνα με αναφορές προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ, περίπου 102 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας

Τέφρα εκτοξεύτηκε από το ηφαίστειο Shiveluch, ύψους 3.283 μέτρων, στην Καμτσάκα, όπως ανακοίνωσε η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της περιοχής.

Όπως αναφέρεται, το απόγεμα της Κυριακής (τοπική ώρα) καταγράφηκε εκπομπή τέφρας από το ηφαίστειο Sheveluch σε ύψος έως και 11.000 μέτρα», ανέφερε το τμήμα.

Το σύννεφο που σχηματίστηκε κινήθηκε προς ανατολική κατεύθυνση — προς τα νερά του Κόλπου Οζέρνι. Στην ανακοίνωση της υπηρεσίας διευκρινίζεται ότι ακριβώς πάνω από την τροχιά κίνησης αυτού του νέφους βρέθηκαν οι δύο οικισμοί που δέχθηκαν την τέφρα.

Το περιστατικό δεν διατάραξε τον συνήθη ρυθμό ζωής των κατοίκων της περιοχής και δεν υπήρξαν κλήσεις από πολίτες στην ενιαία υπηρεσία αποστολής υπηρεσιών της περιοχής. Για την αεροπορία, το Sheveluch έχει πλέον έναν «κόκκινο» κωδικό κινδύνου.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Διατίθεται απόθεμα μασκών, εάν χρειαστεί, θα τις παρέχουμε σε όλους», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο κυβερνήτης της Επικράτειας της Καμτσάτκα Βλαντιμίρ Σολόντοφ.

Το ίδιο το ηφαίστειο, του οποίου η ηλικία είναι 60-70 χιλιάδες χρόνια, περιλαμβάνει το Old Sheveluch, μια αρχαία καλντέρα και έναν ενεργό νεαρότερο "συνονόματο" - Young Sheveluch.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Sheveluch είχε ήδη δώσει σήματα.

Εκείνη τη φορά, η τέφρα πέταξε οκτώ χιλιόμετρα και εισήχθη ένας πορτοκαλί κωδικός κινδύνου για το ηφαίστειο. Ένα σύννεφο τέφρας απλώθηκε προς τη Βερίγγειο Θάλασσα, το οποίο αποτελούσε απειλή για τα αεροσκάφη.

Στη συνέχεια, τόσο οι τουρίστες όσο και οι ντόπιοι παροτρύνθηκαν να μην πλησιάσουν την επικίνδυνη ζώνη.