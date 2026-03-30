Επικίνδυνη κλιμάκωση: Ιρανός βουλευτής προτείνει αποχώρηση από τη Συνθήκη για τα Πυρηνικά

Ιρανός βουλευτής πρότεινε να αποχωρήσει η Τεχεράνη από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), καθώς σκληροπυρηνικές φωνές διατυπώνουν όλο και πιο συχνά το αίτημα, μετά την έναρξη των αμερικανοισραηλινών επιθέσεων

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ιρανός βουλευτής πρότεινε την αποχώρηση της Τεχεράνης από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).
  • Το Ιράν περιορίζει τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και δεν επιτρέπει πρόσβαση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.
  • Σκληροπυρηνικές φωνές, όπως το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υποστηρίζουν την αποχώρηση από τη Συνθήκη και την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος.
  • Η ιδέα αποχώρησης από τη NPT έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια προβολή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Ιρανός πολιτικός πρότεινε να αποχωρήσει η Τεχεράνη από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Ο Αλαεντίν Μπορουτζερντί, μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, έκανε τις δηλώσεις αυτές στην ιρανική κρατική τηλεόραση, υπογραμμίζοντας οτι το Ιράν δε θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς της συνθήκης.

«Γιατί να αποδεχτούμε τους περιορισμούς; Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα ούτως ή άλλως. Υποτίθεται ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού και αυτοί μας βομβαρδίζουν». Η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων είναι μια ιστορική διεθνής συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

Οι χώρες που την υπέγραψαν συμφώνησαν να μην κατασκευάσουν ή αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και να επιτρέψουν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να διεξάγει επιθεωρήσεις για να επαληθεύσει ότι δήλωσαν σωστά τα προγράμματά τους.

Το Ιράν περιορίζει τις επιθεωρήσεις της IAEA εδώ και χρόνια και δεν έχει επιτρέψει σε επιθεωρητές να επισκεφθούν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις από τότε που οι ΗΠΑ τις βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο.

Φωνές που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχουν καλέσει την Τεχεράνη να αποχωρήσει από τη Συνθήκη, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς, δημοσίευσε άρθρο στις 26 Μαρτίου ζητώντας άμεση αποχώρηση, διατηρώντας παράλληλα ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η ιδέα της εξόδου από τη Συνθήκη, που προηγουμένως θεωρούνταν ταμπού στις δημόσιες συζητήσεις, έχει ολοένα και περισσότερο προβληθεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, παράλληλα με υποδείξεις ότι το Ιράν θα πρέπει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

