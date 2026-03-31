Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone

Τον περασμένο Οκτώβριο το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ στην Τουρκία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Σήμερα αποκαλύπτονται σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ στους αιθέρες με ένα ειδικό πακέτο οπλοστασίου που διαθέτουν πολύ λίγες χώρες στον κόσμο.

Με την συμφωνία 8 δισεκατομμυρίων λιρών που υπογράφηκε, 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon θα εισέλθουν στο τουρκικό απόθεμα, εξοπλισμένα όχι μόνο με την τεχνολογία Tranche 4+ αλλά και με στρατηγικά όπλα όπως πύραυλοι «Meteor» και «Brimstone».



Σύμφωνα με την Türkiye Today, η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία προσθέτει στο απόθεμά της 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon στη διαμόρφωση Tranche 4+, εξοπλισμένα με το ραντάρ ECRS Mk 0 AESA. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Turkey Today και Janes, τα 20 αεροσκάφη που παρήγγειλε η Τουρκία θα παραδοθούν στη διαμόρφωση Tranche 4+, η οποία είναι η πλησιέστερη έκδοση στο πρότυπο Tranche 5. Το ραντάρ ECRS Mk 0 AESA, θα προσφέρει στους Τούρκους πιλότους τεράστιες δυνατότητες επίγνωσης και στόχευσης.

Εκτιμάται ότι με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2030, η Τουρκία θα διαθέτει τον πιο προηγμένο αεροπορικό στόλο συμβατό με το ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Τα τουρκικά Eurofighter θα είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Meteor, που θεωρούνται οι πιο προηγμένοι πύραυλοι αέρος-αέρος στον κόσμο, και πυραύλους Brimstone, οι οποίοι είναι ασυναγώνιστοι σε αποστολές επίγειας επίθεσης.

Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης με επικεφαλής την BAE Systems, 10 Τούρκοι εκπαιδευτές πιλότοι και 100 τεχνικοί θα λάβουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές δυνατότητες της Τουρκίας.

Σε πρόσφατη αποκλειστική δήλωση στην Türkiye Gazetesi, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν εισέλθει στο τελικό τους στάδιο και το χρονοδιάγραμμα του 2030 είχε οριστικοποιηθεί.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε δηλώσει ότι η συνεργασία θα καθιστούσε την ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ ισχυρότερη από ποτέ. Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα μεγιστοποιούσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

