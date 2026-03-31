Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone

Με την συμφωνία 8 δισεκατομμυρίων λιρών που υπογράφηκε, 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon θα εισέλθουν στο τουρκικό απόθεμα, εξοπλισμένα όχι μόνο με την τεχνολογία Tranche 4+ αλλά και με στρατηγικά όπλα όπως πύραυλοι «Meteor» και «Brimstone»

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον περασμένο Οκτώβριο το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Στάρμερ στην Τουρκία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Σήμερα αποκαλύπτονται σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ στους αιθέρες με ένα ειδικό πακέτο οπλοστασίου που διαθέτουν πολύ λίγες χώρες στον κόσμο.

Με την συμφωνία 8 δισεκατομμυρίων λιρών που υπογράφηκε, 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon θα εισέλθουν στο τουρκικό απόθεμα, εξοπλισμένα όχι μόνο με την τεχνολογία Tranche 4+ αλλά και με στρατηγικά όπλα όπως πύραυλοι «Meteor» και «Brimstone».

Σύμφωνα με την Türkiye Today, η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία προσθέτει στο απόθεμά της 20 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon στη διαμόρφωση Tranche 4+, εξοπλισμένα με το ραντάρ ECRS Mk 0 AESA. Σύμφωνα με λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Turkey Today και Janes, τα 20 αεροσκάφη που παρήγγειλε η Τουρκία θα παραδοθούν στη διαμόρφωση Tranche 4+, η οποία είναι η πλησιέστερη έκδοση στο πρότυπο Tranche 5. Το ραντάρ ECRS Mk 0 AESA, θα προσφέρει στους Τούρκους πιλότους τεράστιες δυνατότητες επίγνωσης και στόχευσης.

Εκτιμάται ότι με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2030, η Τουρκία θα διαθέτει τον πιο προηγμένο αεροπορικό στόλο συμβατό με το ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Τα τουρκικά Eurofighter θα είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Meteor, που θεωρούνται οι πιο προηγμένοι πύραυλοι αέρος-αέρος στον κόσμο, και πυραύλους Brimstone, οι οποίοι είναι ασυναγώνιστοι σε αποστολές επίγειας επίθεσης.

Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης με επικεφαλής την BAE Systems, 10 Τούρκοι εκπαιδευτές πιλότοι και 100 τεχνικοί θα λάβουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές δυνατότητες της Τουρκίας.

Σε πρόσφατη αποκλειστική δήλωση στην Türkiye Gazetesi, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν εισέλθει στο τελικό τους στάδιο και το χρονοδιάγραμμα του 2030 είχε οριστικοποιηθεί.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε δηλώσει ότι η συνεργασία θα καθιστούσε την ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ ισχυρότερη από ποτέ. Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα μεγιστοποιούσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το μεσημέρι έως τις 22:00 της Τετάρτης αναμένεται η κορύφωση των βροχόπτωσεων

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone και τα υπερσύχρονα ραντάρ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα Σχολεία στο Μαρκόπουλο Τετάρτη και Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία διαψεύδει τον Τραμπ - Δεν κλείσαμε τον εναέριο χώρο μας στις ΗΠΑ - Ποιες χώρες έχουν πει «όχι»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξαναρχίζει αύριο η δίκη για τα Τέμπη - 100 θέσεις προστέθηκαν στην αίθουσα - Ισχυρή αστυνόμευση

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία: Ένοπλοι έβαλαν βόμβα σε όχημα διανομέα και τον έστειλαν σε αστυνομικό τμήμα

17:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το μεγάλο μου λάθος» – Η παραδοχή του Γουόρεν Μπάφετ που κόστισε δισεκατομμύρια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

17:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «Billion club» στο Release Athens

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν και Κίνα ανακοίνωσαν σχέδιο 5 σημείων για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Τι περιλαμβάνει

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ρωσική επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη: Θέλει δικούς του στην Εκκλησία Γεωργίας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστα τα αίτια θανάτου 91χρονης και 56χρονης μετά την αποκάλυψη των σορών

17:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Το σχολείο που έχουμε δεν αρκεί για τον κόσμο που έρχεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Η Χεζμπολάχ κατέλαβε χριστιανικό χωριό στον Λίβανο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκουδάκι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα - Εντοπίστηκε νεκρό στο Δροσερό

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας και η πίκρα της Ελισάβετ

17:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγοί υπέβαλαν «ψεύτικα στοιχεία» αξιοποιώντας το «τρικ της τεχνικής λύσης»

17:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» Λάρισας

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Μάνης για απόφαση ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Ηθικό και εθνικό χρέος μην φτάσουμε σε διολίσθηση

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: To Ισραήλ ετοιμάζεται για εβδομάδες επιθέσεων - Οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες Bunker Buster σε ιρανική αποθήκη πυρομαχικών

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας και η πίκρα της Ελισάβετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ