Ιράκ: Μετά από μάχη φαίνεται να απελευθερώθηκε η δημοσιογράφος - Ανατράπηκε το όχημα διαφυγής

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η δημοσιογράφος Shelly Kittleson απελευθέρωθηκε , καθώς οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να την εντοπίσουν και να επέμβουν την ώρα που οι απαγωγείς της προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Iraqi ?? Interior Ministry said American ?? freelance journalist Shelly Kittleson was kidnapped by unidentified armed men (Iranian ?? backed militias) in central Baghdad & that during a pursuit the vehicle belonging to the kidnappers was intercepted which overturned as they… https://t.co/cOAwUZn6hq pic.twitter.com/ciUo05iUbF — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 31, 2026

Οι δράστες φαίνεται να ανήκουν στην οργάνωση Kataib Hezbollah και η καταδίωξη πήρε επικίνδυνη τροπή όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ένοπλοι μαζί με την απαχθείσα ανατράπηκε, γεγονός που οδήγησε σε άμεση ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Footage shows the abduction of U.S. journalist Shelly Kittleson in Baghdad. pic.twitter.com/MAtnZmWz80 — Open Source Intel (@Osint613) March 31, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Shelly Kittleson τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, ενώ παραμένει υπό την προστασία των αρχών.

Η Shelly Kittleson είναι γνωστή για το ρεπορτάζ της στο πεδίο, έχοντας συνεργαστεί με μέσα όπως το Al-Monitor, το BBC, το Foreign Policy και το Politico. Η δουλειά της επικεντρώνεται συχνά στην πολιτική σκηνή του Ιράκ, τη δράση των ένοπλων ομάδων και τις κοινωνικές επιπτώσεις των συγκρούσεων στην περιοχή.

Νωρίτερα το υπουργείο εσωτερικών του Ιράκ είχε επιβεβαιώσει ότι ένας δημοσιογράφος - χωρίς να δωσει στοιχεία για την ταυτοτητα του - είχε πέσει θύμα απαγωγής.

