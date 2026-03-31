Βαγδάτη: Πληροφορίες για απαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου - Εργαζόταν για BBC και Politico

Snapshot Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για απαγωγή της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Shelly Kittleson στη Βαγδάτη.

Η Shelly Kittleson έχει μακρά εμπειρία στην κάλυψη συγκρούσεων στο Ιράκ και τη Συρία και συνεργάζεται με μέσα όπως το BBC και το Politico.

Η είδηση της απαγωγής μεταδόθηκε αρχικά από το ιρακινό πρακτορείο Naia και αναπαράχθηκε από ισραηλινά μέσα, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές αρχές ή τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Η δημοσιογράφος φέρεται να αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη Βαγδάτη. Snapshot powered by AI

Ανεπιβεβαίωτες - ακόμη - πληροφορίες από την Βαγδάτη κάνουν λόγο για την απαγωγή της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Shelly Kittleson στην πρωτεύουσα του Ιράκ. Η Kittleson, η οποία ειδικεύεται σε θέματα Μέσης Ανατολής και έχει μακρά θητεία στην κάλυψη των συγκρούσεων στο Ιράκ και τη Συρία, φέρεται να αγνοείται τις τελευταίες ώρες.

There are reports that US journalist Shelly Kittleson has been kidnapped in Baghdad, Iraq.



She works with BBC, Foreign Policy and Politico. Trying to confirm the news. pic.twitter.com/tY0veqUKRd — Faytuks News (@Faytuks) March 31, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το ειδησεογραφικό πρακτορείο Naia, το οποίο σχετίζεται με τον σιιτικό άξονα στο Ιράκ, μετέδωσε την είδηση της απαγωγής της δημοσιογράφου στη Βαγδάτη.

Η είδηση αναπαράχθηκε και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως το Ynet, επικαλούμενα τις αναφορές από το Ιράκ, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές αρχές ή τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.

There are reports that US journalist Shelly Kittleson has been kidnapped in Baghdad, Iraq.



She works with BBC, Foreign Policy and Politico. Trying to confirm the news. pic.twitter.com/tY0veqUKRd — Faytuks News (@Faytuks) March 31, 2026

Ποια είναι η Shelly Kittleson

Η Shelly Kittleson είναι γνωστή για το ρεπορτάζ της στο πεδίο, έχοντας συνεργαστεί με μέσα όπως το Al-Monitor, το BBC, το Foreign Policy και το Politico. Η δουλειά της επικεντρώνεται συχνά στην πολιτική σκηνή του Ιράκ, τη δράση των ένοπλων ομάδων και τις κοινωνικές επιπτώσεις των συγκρούσεων στην περιοχή.