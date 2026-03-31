Το Ισραήλ σταματά την εισαγωγή γαλλικού στρατιωτικού εξοπλισμού

Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε να «μειώσει στο μηδέν» τις εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού της από τη Γαλλία, λόγω της πολιτικής που θεωρεί εχθρική, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας (...) αποφάσισε να μειώσει στο μηδέν τις αμυντικές αγορές που πραγματοποιούνται στη Γαλλία, ανακατευθύνοντας αυτά τα κεφάλαια προς τις «μπλε και άσπρες» αγορές [χρώματα της ισραηλινής σημαίας] ή προς τις συμμαχικές χώρες », είπε.

Παρουσίασε την απόφαση αυτή ως απάντηση σε μια σειρά γαλλικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης, τον Σεπτέμβριο του 2025, του Κράτους της Παλαιστίνης και «της πρόσφατης απαγόρευσης διέλευσης από τον γαλλικό εναέριο χώρο από ισραηλινά αεροσκάφη που μεταφέρουν πυρομαχικά που προορίζονται για τον πόλεμο κατά του Ιράν» .

«Η απαγόρευση [των πτήσεων πάνω από γαλλικό έδαφος] επιβλήθηκε παρά τον προηγούμενο συντονισμό, παρά τις εξηγήσεις ότι τα πυρομαχικά προορίζονταν αποκλειστικά για χρήση εναντίον του Ιράν και παρά την κατανόηση ότι αυτή η προσπάθεια συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Οι ισραηλινές παραγγελίες όπλων από γαλλικές εταιρείες έφτασαν τα 223,2 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2015 και 2024, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προς το γαλλικό κοινοβούλιο σχετικά με τις εξαγωγές όπλων. Εν τω μεταξύ, οι παραγγελίες από ξένους πελάτες προς τις γαλλικές αμυντικές βιομηχανίες ανήλθαν σε 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, «η Γαλλία δεν προμηθεύει όπλα στο Ισραήλ, αλλά εξάγει εξαρτήματα που προορίζονται ειδικότερα για ενσωμάτωση σε αμυντικά συστήματα ή για επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες» .

