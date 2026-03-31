Βρετανία: Έφηβος πέθανε αφού ρώτησε το ChatGPT για τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο να αυτοκτονήσει

Την παραμονή του θανάτου του ζήτησε συμβουλές για τους πιο επιτυχημένους τρόπους να διαπράξει αυτοκτονία στον σιδηρόδρομο

Μίλτος Τσεκούρας

REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 16χρονος έφηβος στη Βρετανία αυτοκτόνησε μετά από ερώτηση στο ChatGPT για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτοκτονίας σε σιδηροδρομική γραμμή.
  • Ο μαθητής αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας που επιδεινώθηκαν από την τοξική κουλτούρα εκφοβισμού στο σχολείο του.
  • Ο ιατροδικαστής εξέφρασε ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας την αδυναμία παρέμβασης λόγω της ευρείας χρήσης της.
  • Η OpenAI βελτιώνει συνεχώς το ChatGPT για να αναγνωρίζει σημάδια ψυχικής δυσφορίας και να κατευθύνει τους χρήστες προς επαγγελματική υποστήριξη.
Snapshot powered by AI

Ένας δεκαεξάχρονος στην Βρετανία έδωσε τέλος στη ζωή του αφού πρώτα ρώτησε το ChatGPT για τον «πιο επιτυχημένο» τρόπο να αυτοκτονήσει.

Ο μαθητής ιδιωτικού σχολείου Λούκα Τσέλα Γουόκερ από το Γέιτλι του Χάμσαϊρ, έχασε τη ζωή του στις 4 Μαΐου του περασμένου έτους. Κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξήχθη την Τρίτη στο Γουίντσεστερ, ακούστηκε ότι λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ο έφηβος είχε ρωτήσει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τον «πιο επιτυχημένο» τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να βάλει τέλος στη ζωή του σε σιδηροδρομική γραμμή.

Την περίοδο του θανάτου του, ο νεαρός φοιτούσε στο κολέγιο Φάρνμπορο, ενώ είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το κολέγιο Λορντ Γουάντσγουορθ. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, το συγκεκριμένο σχολείο είχε μια κουλτούρα όπου οι μαθητές έπρεπε «να εκφοβίζουν ή να εκφοβίζονται», στοιχείο που αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο έφηβος, τον οποίο η οικογένειά του περιέγραψε ως «ευγενικό, ευαίσθητο και ήρεμο», είχε πει την μοιραία ημέρα στους γονείς του ότι πήγαινε στη δουλειά του ως ναυαγοσώστης. Αντί για αυτό, κατευθύνθηκε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό όπου και αυτοκτόνησε. Οι γονείς του, Σκοτ Γουόκερ και Κλερ Τσέλα, δήλωσαν στην ανάκριση ότι δεν είχαν ιδέα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας του γιου τους, κάνοντας λόγο για μια «αόρατη μάχη».

Ο ντετέκτιβ Γκάρι Νάιτ από τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, ο οποίος ερεύνησε τον θάνατο του νεαρού, κατέθεσε στο δικαστήριο την πορεία των ερευνών δηλώνοντας: «Ανακάλυψαν ότι ήταν στο ChatGPT το προηγούμενο βράδυ, γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζητώντας συμβουλές για τους πιο επιτυχημένους τρόπους να διαπράξει αυτοκτονία στον σιδηρόδρομο».

Η λειτουργία του λογισμικού

Ο ίδιος αστυνομικός εξήγησε τη λειτουργία του λογισμικού προσθέτοντας: «Είναι προγραμματισμένο να λέει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με οργανισμούς για βοήθεια όπως οι Samaritans, αλλά ο Λούκα το είχε παρακάμψει αυτό, κάτι που το ChatGPT αποδέχτηκε και έδωσε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό στον σιδηρόδρομο».

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Κρίστοφερ Γουίλκινσον εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τον αντίκτυπο του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αισθάνεται ανίκανος να παρέμβει λόγω της αυξανόμενης εμβέλειάς του. Σχετικά με τους διαλόγους ανέφερε: «Είναι σαφές από όσα διάβασα ότι ζητούσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ευτυχώς, ίσως το μόνο καλό είναι ότι το ChatGPT φαίνεται να εφαρμόζει ένα στοιχείο ανησυχίας σχετικά με το γιατί τίθενται αυτές οι ερωτήσεις, αλλά σίγουρα δεν σταματά τη συνομιλία. Παρακάμπτεται από το άτομο που λέει ότι δεν ψάχνει για τον εαυτό του αλλά ότι ψάχνει για ερευνητικούς σκοπούς».

Τέλος, εκπρόσωπος της εταιρείας OpenAI που αναπτύσσει το ChatGPT τοποθετήθηκε για την υπόθεση, περιγράφοντας τις ενέργειες της εταιρείας: «Συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση του ChatGPT ώστε να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται σε σημάδια ψυχικής ή συναισθηματικής δυσφορίας, να αποκλιμακώνει τις συζητήσεις και να καθοδηγεί τους ανθρώπους προς την υποστήριξη στον πραγματικό κόσμο. Συνεχίσαμε επίσης να ενισχύουμε τις απαντήσεις του ChatGPT σε ευαίσθητες στιγμές, συνεργαζόμενοι στενά με κλινικούς γιατρούς ψυχικής υγείας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τουρκία και Σουηδία στην τελική φάση

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σοβάς έπεσε σε μητέρα που κρατούσε το παιδί της

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιθάκη - Κινητοποίηση των Αρχών

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες στο Ρέθυμνο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σπάνιο νεογέννητο πτηνό απέκτησε 50... σωματοφύλακες - Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

23:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο «μπλόκαρε» την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, εκτός αν το εγκρίνει το Κογκρέσο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έφηβος πέθανε αφού ρώτησε το ChatGPT για τον «πιο αποτελεσματικό» τρόπο να αυτοκτονήσει

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

23:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα – Σχολείο στα Ιωάννινα παίρνει το όνομα του Στέφανου Ντούσκου

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Epic Fury - Πώς λειτουργεί «η μεγαλύτερη αντιαεροπορική ομπρέλα του κόσμου» - Οι «μάγοι» του κυβερνοχώρου και η Space Force

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά - Αραγκσί: Δεν έχουμε θέσει κανέναν όρο

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση ασέλγειας από καθηγητή – Νέα καταγγελία

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: «Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα πέσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τριπλάσιες ποσότητες νερού - Οι επικίνδυνες ώρες

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τέλος στον πόλεμο» - Ο βασικός όρος του Ιράν

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

23:33LIFESTYLE

Νόρα Βαλσάμη: Η γιος της δημοσίευσε πρόσφατη και σπάνια φωτογραφία της ηθοποιού

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Δικογραφία εις βάρος άνδρα για την παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν για το τέλος του πολέμου

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο έρωτας που νίκησε τον χρόνο και περίμενε 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ανοδική πορεία για τη ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για τα νέα μέτρα και για Τσίπρα - Καρυστιανού

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία μείνουν κλειστά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στους δρόμους της Τεχεράνης με πλήθος κόσμου ο Πεζεσκιάν και ο Αραγτσί

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ