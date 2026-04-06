Πώς εκπαιδεύονται οι αμερικανικές δυνάμεις για να επιβιώνουν πίσω από τις γραμμές του εχθρού

Ένα μέλος πληρώματος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διασώθηκε στο Ιράν αφού διέφυγε της σύλληψης για 36 ώρες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επίλεκτοι αεροπόροι και ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ υποβάλλονται σε εντατική εκπαίδευση για την πιθανότητα να παγιδευτούν πίσω από τις εχθρικές γραμμές - όπως το μέλος του πληρώματος του F-15 που διασώθηκε στο Ιράν.

Η εκπαίδευση ονομάζεται SERE, που σημαίνει «επιβίωση, αποφυγή, αντίσταση και διαφυγή». Η ιδέα, σύμφωνα με ένα βίντεο στρατολόγησης της Πολεμικής Αεροπορίας: «Η αποστολή του επιζώντος είναι να επιστρέψει, με τιμή». Η εν λόγω εκπαίδευση διδάσκεται με πολλούς τρόπους σε ολόκληρο τον αμερικανικό στρατό, αλλά αποτελεί ιδιαίτερη εστίαση για την Πολεμική Αεροπορία.

«Για τους αεροπόρους, ο στρατός θεωρεί το SERE σημαντικό, επειδή οι πιλότοι μπορούν να καταλήξουν μόνοι τους, πίσω από τις εχθρικές γραμμές ή σε εχθρικό έδαφος με ελάχιστη προειδοποίηση», λέει ο David A. Deptula , απόστρατος αντιστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είναι τώρα κοσμήτορας στο think-tank Mitchell Institute for Aerospace Studies με έδρα το Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. «Η εκπαίδευση έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να παραμείνουν ζωντανοί, να αποφύγουν τη σύλληψη όταν είναι δυνατόν, να αντισταθούν στην εκμετάλλευση σε περίπτωση σύλληψης και να βελτιώσουν τις πιθανότητες ανάρρωσής τους», είπε στη WSJ μέσω email.

Το μέλος του πληρώματος της Πολεμικής Αεροπορίας που διασώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο αεροπόρος επέζησε και διέφυγε της σύλληψης για 36 ώρες σε ένα απομακρυσμένο, ορεινό μέρος του Ιράν, με τις τοπικές δυνάμεις να προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Αν το μέλος του πληρώματος είχε συλληφθεί, το Ιράν θα είχε ένα σημείο επιρροής έναντι των ΗΠΑ και ένα πολύτιμο προπαγανδιστικό έπαθλο σε καιρό πολέμου. Ακολουθούν οι τέσσερις πυλώνες του SERE:

Επιζώ

Ένας πιλότος του οποίου το αεροπλάνο καταρρίπτεται συνήθως επιστρέφει στη γη με αλεξίπτωτο μετά την εκτίναξη, στο αποκορύφωμα μιας σειράς γρήγορων, αποπροσανατολιστικών και επικίνδυνων περιστάσεων που συνοδεύονται με μυριάδες σωματικούς και ψυχικούς κινδύνους, επιπλέον του ίδιου του πολέμου.

Σύμφωνα με το SERE, η βασική προτεραιότητα είναι η επιβίωση , η οποία περιλαμβάνει την ιεράρχηση των αναγκών για την ελαχιστοποίηση του στρες και την καύση θερμίδων. Ο στρατός διδάσκει ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό περιλαμβάνει ένα άλλο μνημονικό, όπου κάθε γράμμα στη λέξη «επιβίωση» (survival) ναφέρεται σε ένα σύνολο ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί για να σώσουν τη ζωή του ατόμου.

Το «S» σημαίνει αξιολόγηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των τραυμάτων και του προσδιορισμού του τρόπου κρυψίματος, το «V» σημαίνει αξία στη ζωή, κάτι που μπορεί να απαιτεί ανοχή στη δυσφορία, και το «L» σημαίνει εκμάθηση των βασικών.

Η εκπαίδευση SERE εισάγει τους πιλότους σε πολλαπλά εχθρικά περιβάλλοντα, από ερήμους μέχρι την Αρκτική, σύμφωνα με βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας. Δείχνει εκπαιδευόμενους να βυθίζονται στο νερό και να προσγειώνονται με αλεξίπτωτα. Μαζεύουν πόσιμο νερό από ένα ποτάμι, ανάβουν φωτιές με ξύλα, τακτοποιούν φύλλα φοίνικα για ένα είδος καταφυγίου και μπλοκ πάγου για ένα άλλο, καθώς και προετοιμάζουν γεύματα από κάκτους και σκαθάρια.

Αποφεύγω

«Η επιβίωση συμβαδίζει με την αποφυγή της σύλληψης», δήλωσε ο Τζέισον Σμιθ , συνταξιούχος αρχιλοχίας σε ειδικές επιχειρήσεις για τον Στρατό και επικεφαλής εκπαιδευτής στη Σχολή Εκπαίδευσης SERE, μια εμπορική επιχείρηση στο Κάμερον της Βόρειας Καρολίνας. «Η ιδέα είναι να μην σε πιάσουν», είπε.

Κάθε σχέδιο αποστολής περιλαμβάνει απρόβλεπτα περιστατικά διάσωσης που συμφωνούνται πριν από μια πτήση από τον αεροπόρο και την έδρα της βάσης, έτσι ώστε ο πιλότος να αποφεύγει τον εχθρό και να εκτελεί μια στρατηγική εξόδου. Ιδανικά, είπε ο Smith, «μπορεί να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση για να ανακτηθεί».

Ίσως η πιο διάσημη χρήση του συστήματος SERE ήταν από τον Λοχαγό Scott F. O'Grady το 1995, όταν το μαχητικό F-16C του καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας και πέρασε έξι ημέρες σε εχθρικό έδαφος. Ο O'Grady έτρωγε μυρμήγκια και κινούνταν τη νύχτα, καταφέρνοντας να στείλει σήματα στη βάση με ριπές ραδιοσήματος.

Αντιστέκομαι

Εάν ένας πεσμένος αεροπόρος εντοπιστεί από τον εχθρό, η εκπαίδευση SERE απαιτεί αντίσταση. Αλλά αυτό ακριβώς δεν αποτελεί δημόσια πληροφορία. Υποδείξεις σε υλικό ανοιχτού κώδικα υποδηλώνουν ότι οι πιλότοι μαθαίνουν κινήσεις πολεμικών τεχνών, φέρουν φορητά όπλα και εκπαιδεύονται σε κανόνες εμπλοκής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης.

Ο Σμιθ αρνήθηκε να μιλήσει για ορισμένες πτυχές της εκπαίδευσης SERE λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αλλά είπε ότι ο αεροπόρος που εντοπίστηκε στο Ιράν γνώριζε την άσκηση. «Ο πιλότος έχει σίγουρα εκπαιδευτεί τόσο στην αντίσταση όσο και στη διαφυγή. Και μπορείτε να το αφήσετε ως έχει», είπε ο Σμιθ.

Η διοικητική αντίληψη του SERE προέκυψε ως απάντηση στο πόσο δύσκολο ήταν για τους Αμερικανούς που αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου. Ένα εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ έθεσε ένα πρότυπο για τα μέλη του στρατού που απειλούνταν με αιχμαλωσία από τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένου του ότι «Αν αιχμαλωτιστώ, θα συνεχίσω να αντιστέκομαι με όλα τα διαθέσιμα μέσα». Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Αϊζενχάουερ όριζε ότι οι Αμερικανοί αιχμάλωτοι πολέμου θα έδιναν στον εχθρό μόνο όνομα, βαθμό, ημερομηνία γέννησης και αριθμό υπηρεσίας.

Διαφεύγω

Η ιδέα είναι «οτι αν τελικά καταρρεύσουν, να μπορέσουν να επιστρέψουν σπίτι τους με ασφάλεια», λέει ένας εκπαιδευτής του SERE, ο Michael Salvaggio , σε βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας από την αεροπορική βάση Fairchild της Ουάσινγκτον, όπου βρίσκεται η έδρα του προγράμματος.

Ο Ο' Grady μπόρεσε να εντοπίσει τη θέση του με μια φωτοβολίδα καπνού όταν εμφανίστηκε ένα αμερικανικό ελικόπτερο. Διασώθηκε εν μέσω σερβικών πυρών. «Τα μέλη του πληρώματος εκπαιδεύονται πώς να χρησιμοποιούν τα πάντα, από φωτοβολίδες, ασυρμάτους και άλλο εξοπλισμό, για να αποφεύγουν σωστά και αποτελεσματικά τον εχθρό και να επιστρέφουν σε ασφαλές μέρος», σύμφωνα με μια αναφορά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αποστολές για τη διάσωση καταρριφθέντων Αμερικανών πιλότων παραμένουν σπάνιες τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1999, ο πιλότος αεροσκάφους F-117 που καταρρίφθηκε πάνω από τη Σερβία εντοπίστηκε και διασώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις διάσωσης. Στο άλλο γνωστό περιστατικό από τη Βοσνία το 1995, ο Αμερικανός πιλότος Scott F. O'Grady διασώθηκε σε κοινή επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας και του Σώματος Πεζοναυτών, αφού είχε καταρριφθεί και απέφυγε τη σύλληψη για έξι ημέρες.

