Tehran Times: «Τα κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν είναι κλειστά»

Σύγχυση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ 

Δημήτρης Μάνωλης

Tehran Times: «Τα κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν είναι κλειστά»

Στρατιώτες των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια άσκησης στον Περσικό Κόλπο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

«Τα διπλωματικά και έμμεσα κανάλια διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κλείσει». Αυτό διαβάζουμε στον λογαριασμό Χ των Tehran Times, αφού λίγες ώρες νωρίτερα είχε αναφέρει ότι όλα τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είχαν κλείσει.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετέδιδαν πως μετά τις απειλές Τραμπ φαίνεται να έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν τερμάτισε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αναφέρθηκε τόσο από τους «New York Times» όσο και από την «Wall Street Journal», επικαλούμενες τις Tehran Times.

Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενημερώνοντας το Πακιστάν ότι δεν θα συμμετέχει πλέον στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός. Τρεις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, δήλωσαν αυτό μετά την αναφορά των Tehran Times για το κλείσιμο όλων των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Ουάσινγκτον.

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί να βυθίσει όλη την περιοχή "στο σκοτάδι" και να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ "αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου"

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πόλεμος στο Ιράν «πυροδοτεί» τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 50 ετών

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα γίνει η «ανατροπή» της Μεγάλης Εβδομάδας - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μόρις οι «ερυθρόλευκοι»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία εγκληματικής οργάνωσης από 41 τηλεφωνικές απάτες

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί στην υπηρεσία περιπολιών τσακώθηκαν μεταξύ τους και αλληλομηνύθηκαν

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπανταλόνα – ΑΕΚ: Με Γκρέι η «Ένωση» στο Game 2 των προημιτελικών του BCL

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στο καθεστώς: «Έκρηξη» Πεζεσκιάν κατά Φρουρών - «Οδηγείτε το Ιράν σε μνημειώδη καταστροφή»

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες από το ελληνικό FBI σε εξωτερικό φρουρό: Εισήγαγε ναρκωτικά από ΗΠΑ, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

19:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Τεράστια ανατροπή και νίκη της Εθνικής ανδρών επί της Σερβίας

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ

19:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν – Φόβοι για επιβράδυνση της ανάπτυξης

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια κατόπιν ελέγχων

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας των ονείρων! Ο νέος πιο περιζήτητος γαλαζοαίματος εργένης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Αγωνία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν - ΗΠΑ - «Οι επόμενες 3-4 ώρες είναι κρίσιμες» - Πώς θα μπορούσε το Πακιστάν να εμπλακεί στον πόλεμο

19:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στο πετρέλαιο, «βουτιά» στις αγορές λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Τραμπ

19:05ΕΥ ΖΗΝ

Δίαιτα με βρεφικές τροφές για ενήλικες: Κόλπο απώλειας βάρους ή διατροφικό λάθος;

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Tehran Times: «Τα κανάλια επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν είναι κλειστά»

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

18:46ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ο Τραμπ απειλεί ότι «ένας πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε» και το Ιράν προειδοποιεί – «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά», λέει ο Λευκός Οίκος

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 34χρονου στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών – Κουβαλούσε πάνω του 3 κιλά ηρωίνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

18:31LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση με την νεογέννητη κόρη της – «Η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

18:46ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ο Τραμπ απειλεί ότι «ένας πολιτισμός θα αφανιστεί απόψε» και το Ιράν προειδοποιεί – «Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά», λέει ο Λευκός Οίκος

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Καλωσήρθατε στην παλιά μου γειτονιά» - Το συγκινητικό μεταθανάτιο μήνυμα του διοικητή του Apollo 13 στους αστροναύτες του Artemis II

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Ποιοι θα πληρωθούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και ποιοι όχι

17:10ΚΟΣΜΟΣ

«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

17:24ANNOUNCEMENTS

ΣΚΡΑΤΣ: Μεγάλος νικητής σε κατάστημα Allwyn της Πάτρας - Θα λαμβάνει 50.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκατ. ευρώ για 294.000 αγροτεμάχια κατόπιν ελέγχων

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε πτώμα στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πάσχα: Με εκπλήξεις η Μεγάλη Εβδομάδα – Πώς θα σουβλίσουμε οβελία

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Τεράστια ανατροπή και νίκη της Εθνικής ανδρών επί της Σερβίας

16:39LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Αυτό είναι το τέλος της Ασπασίας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ