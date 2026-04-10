E.E: Εξετάζει το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεμίζουν στον άνεμο καθώς πεζοί περπατούν δίπλα από την έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Ε.Ε. επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα, όπως συνέβη το 2022, εν μέσω της αναταραχής που έχει προκληθεί στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι μελετά αιτήματα από διάφορες χώρες μέλη, οι οποίες ζητούν την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη που πραγματοποίησαν εταιρείες του ενεργειακού τομέα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο είχε πράξει η Ε.Ε. το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την άνοδο στις τιμές ενέργειας.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνχο είπε σε δημοσιογράφος ότι καθώς η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την τρέχουσα αύξηση των τιμών της ενέργειας «μπορεί να εξεταστεί μια ολόκληρη σειρά μέτρων, μερικά από τα οποία είχαν ήδη εφαρμοστεί πριν από μερικά χρόνια».

Διαβάστε επίσης