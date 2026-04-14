Αντιπρόεδρος της Ισπανίας κατά Τραμπ: «Ιστορικό, μεγάλο λάθος»

Η αντιπρόεδρος της Ισπανίας Γιολάντα Ντίαθ άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τον κόσμο.

Αναφερόμενη στα σχόλια του Τραμπ για τον πνευματικό ηγέτη των Καθολικών και επικεφαλής του Βατικανού, η Ντίαθ τα χαρακτήρισε «ιστορικό, μεγάλο λάθος», τονίζοντας: «Ο Τραμπ, είτε είναι πιστός είτε όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτά που είπε για τον Πάπα είναι ασέβεια».

Η Ντίαθ προχώρησε στις δηλώσεις αυτές σε συνάντηση με ομάδα ξένων δημοσιογράφων.

Χαρακτηρίζοντας τις πολιτικές του Τραμπ «καταστροφή για τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπογράμμισε:

«Ο Τραμπ δεν είναι ανόητος, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Ο στόχος του είναι σαφής: θέλει να αποδυναμώσει τα εργασιακά δικαιώματα, να πλήξει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Αυτό θα αποτελούσε σοβαρή οπισθοδρόμηση για τον κόσμο και την Ισπανία. Οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες».

Αναφερόμενη εκ νέου στον Πάπα, σημείωσε:

«Ο Πάπας είναι ένας ηγέτης που υπερασπίζεται την ειρήνη, αρχηγός κράτους και θρησκευτικός ηγέτης για τους πιστούς. Τα λόγια του Τραμπ ήταν ασέβεια».

Η ίδια πρόσθεσε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Πάπα, λέγοντας:

«Ως αρχηγούς κρατών, σέβομαι τόσο τον Τραμπ όσο και τον Πάπα. Όμως, αν εγώ είχα πει κάτι παρόμοιο για ηγέτη άλλης χώρας, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είναι μεταξύ των Ισπανών πολιτικών στους οποίους έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ λόγω των δηλώσεών της κατά της χώρας, λέγοντας:

«Για μένα, πιο σημαντικό από την απαγόρευση του Ισραήλ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη αντιδράσει. Δεν έκανε τίποτα για να υπερασπιστεί έναν υπουργό κράτους-μέλους της ΕΕ».

Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δεν έχει απαντήσει ούτε στις απειλές του Τραμπ:

«Ο Τραμπ είπε ξεκάθαρα πριν από τα Χριστούγεννα τι θα κάνει στην ΕΕ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη αντιδράσει, δεν έκανε όσα έπρεπε».

Τέλος, ανέφερε ότι η Ισπανία είναι προετοιμασμένη απέναντι στις απειλές του Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων:

«Η Ισπανία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η χώρα ηγείται παγκοσμίως στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου».