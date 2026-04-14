ΗΠΑ: Καταγράφεται «ισπανικοποίηση» της αμερικανικής κοινωνίας - Ποια είναι τα 15 πιο συχνά επώνυμα

Μεγάλη στροφή στις ΗΠΑ προς ισπανόφωνα επώνυμα - Το “White” υποχωρεί, το “Garcia” ανεβαίνει

ΗΠΑ: Καταγράφεται «ισπανικοποίηση» της αμερικανικής κοινωνίας - Ποια είναι τα 15 πιο συχνά επώνυμα
Το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ κατέγραψε την «ισπανικοποίηση» της αμερικανικής κοινωνίας, με νέα στοιχεία που δείχνουν ότι πέντε από τα 15 πιο συχνά επώνυμα είναι πλέον ισπανικής προέλευσης.

Το “Smith” παραμένει το κυρίαρχο επώνυμο, διατηρώντας την πρώτη θέση, όπως συνέβαινε ήδη από το 1790, όταν ιδρύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και τα υπόλοιπα της πρώτης πεντάδας βρίσκονται διαχρονικά στις κορυφαίες θέσεις.

Ωστόσο, στην 6η θέση βρίσκεται πλέον το “Garcia”, ακολουθεί το “Rodriguez” στην 8η, ενώ τα “Martinez”, “Hernandez”, “Lopez” και “Gonzalez” καταλαμβάνουν τις θέσεις 10 έως 13.

Μόλις το 1990, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν βρισκόταν στην πρώτη 15άδα. Μέχρι το 2000, τέσσερα είχαν εισέλθει στη λίστα και έως το 2010 και τα έξι είχαν πλέον καθιερωθεί.

Αντίθετα, επώνυμα που βρίσκονταν στη λίστα από την ίδρυση της χώρας, όπως “Moore”, “Taylor” και “White”, έχουν πλέον υποχωρήσει.

Ο γεωγράφος του Γραφείου Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόσουα Κόμενετζ, δήλωσε ότι τον εντυπωσίασε το γεγονός πως τα πέντε κορυφαία ονόματα διατήρησαν τη θέση τους παρά τη μεγάλη δημογραφική αλλαγή:
«Είναι πράγματι εντυπωσιακό, δεδομένων των τεράστιων πληθυσμιακών μεταβολών».

Παρά τη μεγάλη παρουσία ισπανόφωνων επωνύμων, τα ονόματα ασιατικής προέλευσης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2010 και 2020. Από τα 1.000 πιο συχνά επώνυμα, τα 15 με τη μεγαλύτερη άνοδο ήταν κυρίως ασιατικά.

Το “Zhang” κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (+74%), ανεβαίνοντας από περίπου 70.000 σε 122.000 άτομα. Περισσότερα από το 96% όσων φέρουν το όνομα αυτό αυτοπροσδιορίζονται ως Ασιάτες ή κάτοικοι νησιών του Ειρηνικού.

Το μοναδικό μη ασιατικό επώνυμο στη λίστα των ταχύτερα αυξανόμενων ήταν το “Ali”.

Οι αξιωματούχοι της απογραφής σημείωσαν επίσης ότι τα επώνυμα που συνδέονται με λευκούς Αμερικανούς είναι πολύ πιο ποικιλόμορφα. Σε δείγμα πληθυσμού, χρειάστηκαν 334 διαφορετικά επώνυμα για να καλυφθεί αυτή η κατηγορία, έναντι μόλις 35 για τους ισπανόφωνους, 45 για τους Ασιάτες, 50 για τους Αφροαμερικανούς και 160 για τους αυτόχθονες Αμερικανούς.

Όσον αφορά τα μικρά ονόματα, η εικόνα είναι διαφορετική.

Τα πιο δημοφιλή ανδρικά ονόματα παραμένουν τα Michael, John, James, David και Robert, ενώ το Mary είναι το πιο συχνό γυναικείο όνομα (7η θέση), με το Maria να ακολουθεί στην 8η.

Το Γραφείο Απογραφής σημειώνει ότι τα ανδρικά ονόματα τείνουν να επαναλαμβάνονται περισσότερο, ενώ τα γυναικεία εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν όλους όσοι καταγράφηκαν στην τελευταία δεκαετή απογραφή, σε αντίθεση με τη λίστα της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία βασίζεται στα ονόματα νεογέννητων.

Σύμφωνα με την τελευταία, τα πιο δημοφιλή ανδρικά ονόματα το 2020 ήταν Liam, Noah, Oliver, Elijah και William, ενώ για τα κορίτσια Olivia, Emma, Ava, Charlotte και Sophia.

Παρά τις αλλαγές, ο Κόμενετζ εκτιμά ότι τα πιο συνηθισμένα επώνυμα θα διατηρηθούν:
«Υποψιάζομαι ότι το Smith θα παραμείνει το πιο δημοφιλές επώνυμο ακόμη και το 2075».

Novibet
