Viral επιβάτης πτήσης που σκαρφάλωσε στην καμπίνα αποσκευών - Βίντεο
Αναστάτωση σε πτήση από την Μάλτα με προορισμό τη Νάπολη που σκαρφάλωσε στην καμπίνα αποσκευών
Ένας επιβάτης σε πρόσφατη πτήση της Ryanair από τη Μάλτα προς τη Νάπολη έγινε viral στα social media, όταν καταγράφηκε να μπαίνει μέσα στον χώρο αποσκευών.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok ο επιβάτης εμφανίζεται μέσα στο ντουλάπι αποσκευών, να φωνάζει και να χτυπά τα τοιχώματα, κραυγάζοντας «Νάπολη!», αρνούμενος να κατέβει μέχρι να φτάσουν.
Σε δεύτερο βίντεο στο Tik Tok, ο ίδιος εμφανίζεται εκνευρισμένος σε αεροδρόμιο, αφού —όπως αναφέρει— έχασε την πτήση του, φωνάζοντας και σπρώχνοντας έναν διαχωριστικό στύλο.
