Πανικόβλητοι πεζοπόροι τρέχουν να σωθούν από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα
Η ανάβαση στην περιοχή απαγορεύεται, ωστόσο η ομάδα αγνόησε την εντολή
Κορώνα γράμματα τη ζωή τους έπαιξαν πεζοπόροι, που παρά τις απαγορεύσεις προσέγγισαν το ηφαίστειο Σαντιαγκίτο της Γουατεμάλας, τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026.
Μία απροσδόκητη έκρηξη, εκτόξευσε βράχους και ηφαιστειακά υλικά γύρω τους με αποτέλεσμα να τρέχουν να σωθούν.
Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral, δείχνει την αγωνία και τον πανικό των πεζοπόρων καθώς κατέβαιναν γρήγορα σε ασφαλές μέρος.
Η ομάδα που βρίσκονταν στον κρατήρα του ηφαιστείου, αιφνιδιάστηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις ενώ εικόνες που τραβήχτηκαν από το σημείο δείχνουν τους πεζοπόρους να τρέχουν μέσα σε μια βροχή τέφρας και πυρακτωμένου υλικού.
Αν και η ανάβαση σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά λόγω του υψηλού κινδύνου πυροκλαστικών ροών, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί.
Το Σαντιαγκίτο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, με συχνές, συχνά καθημερινές, εκρήξεις και πυροκλαστικές ροές.