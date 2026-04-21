Πανικόβλητοι πεζοπόροι τρέχουν να σωθούν από ξαφνική έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα

Αρχείο - Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας της Γουατεμάλας, φαίνεται το ηφαίστειο Σαντιαγουίτο να εκτοξεύει ένα πυκνό σύννεφο τέφρας στο Κετσαλτενάνγκο της Γουατεμάλας, την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016.

Κορώνα γράμματα τη ζωή τους έπαιξαν πεζοπόροι, που παρά τις απαγορεύσεις προσέγγισαν το ηφαίστειο Σαντιαγκίτο της Γουατεμάλας, τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026.

Μία απροσδόκητη έκρηξη, εκτόξευσε βράχους και ηφαιστειακά υλικά γύρω τους με αποτέλεσμα να τρέχουν να σωθούν.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral, δείχνει την αγωνία και τον πανικό των πεζοπόρων καθώς κατέβαιναν γρήγορα σε ασφαλές μέρος.

Η ομάδα που βρίσκονταν στον κρατήρα του ηφαιστείου, αιφνιδιάστηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις ενώ εικόνες που τραβήχτηκαν από το σημείο δείχνουν τους πεζοπόρους να τρέχουν μέσα σε μια βροχή τέφρας και πυρακτωμένου υλικού.

ASCENSO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO



Un grupo de senderistas tuvo que huir a toda prisa del Volcán Santiaguito este 20 de abril de 2026, tras una erupción inesperada que lanzó rocas y material volcánico a su alrededor.



El incidente, captado en un video viral, muestra la angustia… pic.twitter.com/V778hhVjNK — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) April 20, 2026

Αν και η ανάβαση σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά λόγω του υψηλού κινδύνου πυροκλαστικών ροών, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί.

Το Σαντιαγκίτο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, με συχνές, συχνά καθημερινές, εκρήξεις και πυροκλαστικές ροές.