Αίγυπτος: Πάπυρος της Ιλιάδας εντοπίστηκε μέσα σε μούμια - Νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές

Σαρκοφάγοι ρωμαϊκής εποχής στον αρχαιολογικό χώρο της Οξύρυγχου, με χαρακτηριστικά στοιχεία μεικτών ταφικών πρακτικών.

Η Οξύρυγχος επιβεβαιώνει τη σημασία της ως κέντρο μελέτης του αρχαίου κόσμου με πολυάριθμα παπυρικά ευρήματα και σύνθετες ταφικές πρακτικές.

Μια εξαιρετικά σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται από την Αίγυπτο, όπου ερευνητές εντόπισαν απόσπασμα της Ιλιάδα του Ομήρου μέσα σε μούμια ηλικίας περίπου 1.600 ετών, στην περιοχή της Οξύρυγχου.

Η ανακάλυψη θεωρείται μοναδική, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο εντοπίζεται ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης.

Ο πάπυρος στην «καρδιά» της ταρίχευσης

Το εύρημα προέρχεται από τάφο της ρωμαϊκής εποχής, όπου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιακή χώρα της μούμιας. Το κείμενο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το Βιβλίο II της «Ιλιάδας», γνωστό ως «Κατάλογος των Νεών», όπου καταγράφονται οι ελληνικές δυνάμεις που εκστράτευσαν στην Τροία.

Αν και παπύροι έχουν βρεθεί ξανά σε μούμιες, μέχρι σήμερα περιείχαν κυρίως μαγικά ή τελετουργικά κείμενα - όχι λογοτεχνικά.

Ένας από τους τάφους που εντοπίστηκαν στην Οξύρρυγχο της Αιγύπτου

Ταφικές πρακτικές με ελληνικά στοιχεία

Η ανακάλυψη του παπύρου της Ιλιάδας μέσα στη μούμια δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνθετων ταφικών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στην Οξύρυγχο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι της εποχής διατηρούσαν τον βασικό πυρήνα της μουμιοποίησης - την αφυδάτωση του σώματος με νάτρο και την περιτύλιξη με λινά υφάσματα - ωστόσο υιοθετούσαν και νέα στοιχεία. Αντί για τα παραδοσιακά κανωπικά αγγεία, συχνά τοποθετούσαν στο εσωτερικό του σώματος υλικά συντήρησης μαζί με παπύρους, οι οποίοι σφραγίζονταν με πηλό και ενσωματώνονταν στο τελετουργικό.

Θραύσματα παπύρου με αποσπάσματα από την Ιλιάδα, που βρέθηκαν μέσα σε μούμια περίπου 1.600 ετών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πάπυροι αυτοί ήταν μέχρι σήμερα κυρίως μαγικού ή θρησκευτικού περιεχομένου, στοιχείο που συνδεόταν με την προστασία του νεκρού στη μετά θάνατον ζωή. Η παρουσία, ωστόσο, ενός λογοτεχνικού κειμένου υποδηλώνει μια πιο σύνθετη σχέση με τον γραπτό λόγο, που πιθανώς ξεπερνούσε την καθαρά τελετουργική του χρήση.

Μίξη πολιτισμών και νέες ερμηνείες

Η πρακτική αυτή αντανακλά τη στενή αλληλεπίδραση αιγυπτιακών, ελληνικών και ρωμαϊκών παραδόσεων. Στην ίδια ταφική συνθήκη συνυπάρχουν στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών: από τις αιγυπτιακές τεχνικές διατήρησης του σώματος έως τα ελληνικά κείμενα και τα ρωμαϊκά διακοσμητικά μοτίβα σε σαρκοφάγους και περιτυλίγματα.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η χρήση παπύρων στη διαδικασία μουμιοποίησης δεν ήταν ασυνήθιστη, «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε ελληνικούς παπύρους, τυλιγμένους σε δέσμες, σφραγισμένους και ενσωματωμένους στη διαδικασία μουμιοποίησης, αλλά μέχρι τώρα, το περιεχόμενό τους ήταν κυρίως μαγικό», δήλωσε ο Ignasi-Xavier Adiego, καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών, Ρομαντικών και Σημιτικών Γλωσσών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για απόσπασμα της «Ιλιάδας» ανοίγει νέα ερωτήματα για τον ρόλο της λογοτεχνίας: αν χρησιμοποιήθηκε απλώς ως διαθέσιμο υλικό ή αν είχε και κάποια συμβολική αξία που δεν έχει ακόμη ερμηνευτεί.

Τι αλλάζει στην εικόνα που είχαμε

Οι ανασκαφές στην Οξύρυγχο έχουν ήδη αποκαλύψει δεκάδες μούμιες, ορισμένες μάλιστα με «χρυσές γλώσσες», ένδειξη προετοιμασίας για τη μετά θάνατον ζωή. Το νέο εύρημα, ωστόσο, ενισχύει την εικόνα μιας κοινωνίας όπου η ταφική πρακτική δεν ήταν στατική, αλλά εξελισσόταν ενσωματώνοντας επιρροές και υλικά από διαφορετικούς κόσμους.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι από το τέλος του 19ου αιώνα, ένας τεράστιος αριθμός παπύρων έχει ανακαλυφθεί στην Οξύρυγχο, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων μεγάλης σημασίας, αλλά η πραγματική καινοτομία είναι η εύρεση ενός λογοτεχνικού παπύρου σε ταφικό πλαίσιο», σημειώνει ο Ignasi-Xavier Adiego.

Μούμιες σε λίθινες σαρκοφάγους από την Οξύρυγχο, όπου εντοπίστηκε ο πάπυρος της Ιλιάδας

Μέχρι στιγμής, οι ανασκαφές στην Οξύρυγχο έχουν αποκαλύψει τρεις ασβεστολιθικούς θαλάμους που περιέχουν μούμιες της ρωμαϊκής εποχής και διακοσμημένες ξύλινες σαρκοφάγους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πάπυρος της «Ιλιάδας» δεν αποτελεί απλώς ένα τυχαίο εύρημα, αλλά μια ένδειξη για το πώς η γνώση, η καθημερινότητα και η τελετουργία διασταυρώνονταν στην ύστερη αρχαιότητα.

Η Οξύρυγχος στο επίκεντρο των ανακαλύψεων

Η Οξύρυγχος, γνωστή κατά την φαραωνική εποχή ως Περ-Μεντζέντ, ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου και είναι γνωστή για τα πολυάριθμα παπυρικά ευρήματα.

Επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σημασία της ως κέντρο μελέτης του αρχαίου κόσμου, με την ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Αρχαίων Σπουδών Εγγύς Ανατολής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Παλαιότερες πρακτικές μελέτης μούμιων

Οι ερευνητές βρήκαν τη μούμια κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2025.

Τι αποκαλύπτει η «Ιλιάδα» 1.600 χρόνια μετά

Το εύρημα αποτελεί ένα πολιτιστικό ορόσημο. Αναδεικνύει πώς ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαιότητας συνέχισε να «ζει» και να κυκλοφορεί σε απρόσμενα περιβάλλοντα, όπως οι ταφικές πρακτικές.

Οδηγεί σε αναθεώρηση όσων γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς, φωτίζοντας με νέο τρόπο τη συνύπαρξη γνώσης, λογοτεχνίας και πίστης στον αρχαίο κόσμο.

