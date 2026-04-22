Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

Μέσα από την δική της περιπέτεια, η 55χρονη Diana όχι μόνο δεν σταμάτησε την ποδηλασία που τόσο αγαπά, αλλά αξιοποίησε το χόμπι της για την στήριξη άλλων καρδιοπαθών

Ανθή Κουρεντζή

Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

Unsplash

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από μια κατάρρευση κατά τη διάρκεια ποδηλασίας, η Diana Warren ανακάλυψε ότι ζούσε με μια τρύπα στην καρδιά της από τη γέννησή της.

Η Warren, που σήμερα είναι 55 ετών, έκανε ποδηλασία με φίλη της προς το νησί Mersea της Αγγλίας τον Ιούνιο του 2022, όταν κάνοντας διάλειμμα για καφέ, ξαφνικά κατέρρευσε.

«Είχα βάλει την κρέμα στο scone και ήμουν έτοιμη να το φάω, και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Απ’ ό,τι φαίνεται, έπεσα με το πρόσωπο πάνω του — τι σπατάλη!», δήλωσε η Diana Waren.

Αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα και θεώρησε ότι μπορεί να σχετίζεται με την εμμηνόπαυση, ωστόσο έπειτα από προτροπή της οικογένειάς της να πάει στον γιατρό έμαθε την αλήθεια.

Ο γιατρός της υπέθεσε ότι ίσως πρόκειται για καρδιολογικό ζήτημα και την παρέπεμψε σε ειδικούς. Υποβλήθηκε σε διάφορες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και διαγνώστηκε με κολπικό διαφραγματικό έλλειμμα — δηλαδή μια τρύπα στην καρδιά.

ποδήλατο

Unsplash

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, ορισμένες μικρές τρύπες μπορεί να κλείσουν φυσικά στην παιδική ηλικία ή να μην προκαλέσουν ποτέ πρόβλημα. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην καρδιά και τους πνεύμονες και να οδηγήσουν σε επιπλοκές όπως καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, εγκεφαλικό επεισόδιο και πνευμονική υπέρταση (υψηλή πίεση στις αρτηρίες των πνευμόνων).

Η Diana Warren ενημερώθηκε ότι η τρύπα στην καρδιά της είχε μέγεθος περίπου όσο ένα βρετανικό νόμισμα δύο πενών — λίγο μεγαλύτερο από ένα τέταρτο — και ότι την είχε σε όλη της τη ζωή.

Παραπέμφθηκε σε νοσοκομείο στο Λονδίνο για να υποβληθεί σε επέμβαση, όμως καμία από τις τρεις προσπάθειες δεν στέφθηκε με επιτυχία. Τελικά χρειάστηκε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2024, ενώ της τοποθετήθηκε και βηματοδότης.

Πέρα από τους ετήσιους ελέγχους, η ζωή της έχει πλέον επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Τον Ιούνιο, μάλιστα, ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε μια ποδηλατική διαδρομή 87 χιλιομέτρων από το Λονδίνο έως το Μπράιτον, κατά μήκος της ακτής της Μάγχης, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για το «British Heart Foundation» μέσω της πλατφόρμας JustGiving.

Ξεκίνησε την προετοιμασία της τον Ιανουάριο, ακολουθώντας ασκήσεις που προτείνει το ίδρυμα και αυξάνοντας σταδιακά τα χιλιόμετρα κάθε μήνα.

Η Warren δήλωσε στο PA Real Life ότι ήθελε να ευχαριστήσει το ίδρυμα για την «καταπληκτική» υποστήριξή του. «Το να προσφέρεις πίσω, με όποιον τρόπο μπορείς… νομίζω ότι είναι σημαντικό», είπε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
