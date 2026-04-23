Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως θα μπορούσε να φτάσει τους 4.000 τα επόμενα πέντε χρόνια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί από 3.110 σε 3.915 έως το 2031, σύμφωνα με ανάλυση της Knight Frank.
  • Ο αριθμός των πολυεκατομμυριούχων με περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων έχει αυξηθεί πάνω από 300% από το 2021 έως σήμερα.
  • Η ταχύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων προβλέπεται στη Σαουδική Αραβία, την Πολωνία και τη Σουηδία την επόμενη δεκαετία.
  • Το χάσμα πλούτου διευρύνεται, με το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού να ελέγχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας.
  • Υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις για αύξηση των φόρων στους υπερ
  • πλούσιους λόγω ανησυχιών για κοινωνική ανισότητα και πολιτική επιρροή.
Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως αναμένεται να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, καθώς οι υπερ-πλούσιοι αυξάνουν τον πλούτο τους με ταχύ ρυθμό. Σήμερα, υπάρχουν 3.110 δισεκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, και σύμφωνα με ανάλυση του κτηματομεσιτικού ομίλου Knight Frank, ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25% μέσα στην επόμενη πενταετία, φτάνοντας τους 3.915.

Η κατηγορία των πολυεκατομμυριούχων παρουσιάζει επίσης σημαντική επέκταση, με τον αριθμό των ανθρώπων με περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων να αυξάνεται από 162.191 το 2021 σε 713.626 σήμερα, σημειώνοντας άνοδο άνω του 300%, σύμφωνα με την Knight Frank.

Ο Λίαμ Μπέιλι, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία, τόνισε πως η αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων επιταχύνθηκε χάρη στα κέρδη από τον τεχνολογικό τομέα, κυρίως από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

“Η δυνατότητα κλιμάκωσης μιας επιχείρησης δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη,” εξήγησε. “Αυτή η εξέλιξη έχει επιτρέψει τη γρήγορη δημιουργία μεγάλων περιουσιών, ενισχυμένη από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.”

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η ταχύτερη αύξηση των δισεκατομμυριούχων αναμένεται στη Σαουδική Αραβία, όπου οι δισεκατομμυριούχοι αναμένεται να αυξηθούν από 23 το 2026 σε65 το 2031. Παράλληλα, η Πολωνία προβλέπεται να δει διπλασιασμό του αριθμού των δισεκατομμυριούχων της, από 13 σε 29, ενώ στη Σουηδία αναμένεται αύξηση κατά 81%, από 32 σε 58.

Ταυτόχρονα, το χάσμα ανάμεσα στους πλουσιότερους και φτωχότερους συνεχίζει να διευρύνεται. Η έκθεση World Inequality του προηγούμενου έτους ανέδειξε ότι λιγότεροι από 60.000 άνθρωποι, δηλαδή το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού, ελέγχουν τρεις φορές τον πλούτο του φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας.

Η ανισότητα αυτή έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες εκκλήσεις προς τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους στους υπερ-πλούσιους, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πλουσιότεροι ασκούν όλο και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή.

Η οργάνωση Oxfam κατέγραψε τον περσινό αριθμό των νέων δισεκατομμυριούχων ωςρεκόρ, με το συνολικό πλήθος να ξεπερνά για πρώτη φορά τους 3.000. Η συλλογική περιουσία αυτών ανέρχεται σε 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή αξία785,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes. Ακολουθούν ο Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google, με 272,5 δισεκατομμύρια, και ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, με 259 δισεκατομμύρια.

Στη Βρετανία, η οικογένεια Χιντούτζα κατατάσσεται ως η πλουσιότερη, με καθαρή αξία 35 δισεκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με τη λίστα του Sunday Times. Ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, επικεφαλής της οικογένειας με συμφέροντα στον τομέα του πετρελαίου, των τραπεζών και των ακινήτων, πέθανε σε ηλικία 85 ετών πέρυσι.

Το 2025 υπήρχαν 156 δισεκατομμυριούχοι με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση στα 37 χρόνια της λίστας, από 165 το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση του αριθμού των δισεκατομμυριούχων και η συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια αναδεικνύουν την ανάγκη για πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα προωθούν μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων παγκοσμίως.

