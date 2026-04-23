Παραμένει υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης το Epaminondas της Technomar του Γιουρούκου

Ο Γιώργος Γιουρούκος, ιδιοκτήτης της Technomar, είναι σημαντικός Έλληνας εφοπλιστής με μεγάλο στόλο και έχει εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ.

Υπό την κατοχή των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκεται το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Epaminondas της εταιρείας Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τον ισλαμικό στρατό του καθεστώτος της Τεχεράνης στα ανοιχτά του Ομάν.

Ενώ αρχικά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διέψευσε ότι το πλοίο τελούσε υπό την κατοχή των Φρουρών κατόπιν επικοινωνίας που είχε με την ναυτιλιακή, λίγες ώρες αργότερα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από τους Ιρανούς κομάντος.

«Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas», το οποίο δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη ενώ έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις», αναφέρει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Technomar Shipping Inc., σε νέα ανακοίνωσή της.

Η Technomar επιβεβαίωσε ότι στο πλοίο ανέβηκαν Ιρανοί στρατιώτες και υπέδειξαν στον καπετάνιο να χαράξει ρότα προς το νησί Λαράκ.

Το πλοίο έχει 21 μέλη πληρώματος, στην πλειονότητά τους Ουκρανοί και κάποιοι Φιλιππινέζοι κι άπαντες είναι καλά στην υγεία τους.

??El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica publicó imágenes de la captura de los buques portacontenedores EPAMINONDAS y MSC FRANCESCA por un grupo de abordaje de las fuerzas especiales SNSF durante un intento de romper el bloqueo del estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/RUG6j64yE9 — Señor del caos visual ☭✊? (@adictoapple) April 22, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Technomar Shipping Inc.

Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις.

Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις».

Ποιος είναι ο Γιώργος Γιουρούκος της Technomar

Ο Γιώργος Γιουρούκος, συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς διαχειρίζεται περισσότερα από 100 πλοία. Ο κ. Γιουρούκος βρίσκεται στο top 10 των μεγάλων των containerships.

Μάλιστα, η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία του, η Global Ship Lease με τις αγορές των containerships που πραγματοποίησε την προηγούμενη πενταετία, εδραίωσε την παντοδυναμία της, σε όρους μεταφορικής δυνατότητας των πλοίων.

Ο Γιώργος Γιουρούκος, σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College του Λονδίνου και απέκτησε μεταπτυχιακό στη μηχανολογία από το πανεπιστήμιο Brunel. Ο ιδρυτής της Technomar Shipping, είναι επίσης κι εκτελεστικός Πρόεδρος και μέτοχος της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Global Ship Lease, η οποία προέκυψε από τον «γάμο» του στόλου του Έλληνα πλοιοκτήτη με λονδρέζικη ναυτιλιακή εταιρεία. Ο στόλος της εισηγμένης αριθμεί περί τα 68 πλοία, κυρίως containerships.

Ο κ. Γιουρούκος έχει επιδείξει πολλές φορές την κοινωνική του ευαισθησία, στηρίζοντας τα προηγούμενα χρόνια και κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις οικογένειες των Ουκρανών ναυτικών και στελεχών της Technomar Shipping και της Global Ship που επλήγησαν από τον πόλεμο. Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει το κόστος της μεταφοράς στην Ελλάδα, της στέγασης και της σίτισης των οικογενειών των περίπου 400 Ουκρανών εργαζομένων στις δύο ναυτιλιακές του. Οι οικογένειες φιλοξενήθηκαν σε καταλύματα που ενοικιάστηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

«Ύψιστης προτεραιότητας η ασφάλεια των ναυτικών μας»

Προ ημερών, ο κ. Γιουρούκος είχε μιλήσει για «την ασφάλεια των ναυτικών μας» η οποία «παραμένει ύψιστη προτεραιότητα». Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, που είναι εισηγμένη στο NYSE, τον προηγούμενο μήνα, ο κ. Γιουρούκος σχολίασε: «Η πρόσφατη ένταση γύρω από το Ιράν προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα, ιδιαίτερα καθιστώντας το Στενό του Ορμούζ κόμβο υψηλού κινδύνου. Η ασφάλεια των ναυτικών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Αυτές οι αλλαγές αναδεικνύουν τη σημασία των containerships που διαθέτουν συνδυασμό ευελιξίας και αποδοτικότητας, όπως αυτά στον στόλο της GSL.

Οι αποκεντρωμένες και διασπαρμένες αλυσίδες εφοδιασμού είναι εγγενώς λιγότερο αποτελεσματικές από το προηγούμενο streamlined μοντέλο, απαιτώντας περισσότερα πλοία για τον ίδιο όγκο φορτίου. Το 2025, ο όγκος των κοντέινερ αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ευελιξία μας μας έχει δώσει 2,7 χρόνια συμβολαίων και 2,2 δισ. δολάρια σε συμβασιοποιημένα έσοδα, με 99% των ανοιχτών θέσεων καλυμμένων για το 2026 και 80% για το 2027».

Η εταιρεία, που εξειδικεύεται στη διαχείριση μικρού και μεσαίου μεγέθους containerships, ακολούθησε και το 2025 ανοδική πορεία, αφού έκλεισε τη χρονιά με αύξηση εσόδων κατά 55 εκατ. δολαρίων και αύξηση κερδών κατά 73 εκατ. δολάρια σε σχέση με το 2024. Η GSL πέτυχε κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και τους πρώτους δύο μήνες του 2026, να προσθέσει 1,26 δισ. δολάρια σε συμβατικά έσοδα, ανεβάζοντας τα συνολικά συμβατικά έσοδα, προσαρμοσμένα για να περιλαμβάνουν όλες τις ναυλώσεις που συμφωνήθηκαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε 2,24 δισ. δολάρια, με μέση διάρκεια υπολειπόμενων συμβολαίων 2,7 έτη.

Τα απειλητικά μέιλ από τους Χούθι

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2024, οι Χούθι είχαν αποστείλει απειλητικά e-mail σε κάποιες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Technomar.

Το e-mail στάλθηκε από τις αυτοαποκαλούμενες «Ναυτικές Δυνάμεις της Υεμένης» κι ανέφερε ότι πρόκειται να «μπλοκάρουν» όλα τα πλοία του εφοπλιστή διότι, όπως υποστήριζαν, παραβίασαν την απαγόρευση και εισήλθαν στα παλαιστινιακά λιμάνια.

Μάλιστα συνέδεαν τη ναυτιλιακή του κ. Γιουρούκου με το Ισραήλ, καθώς αρκετά από τα πλοία του ήταν ναυλωμένα από τον πολυεθνικό κολοσσό ισραηλινών συμφερόντων, ΖΙΜ.

Η Zim Integrated Shipping Services Ltd., είναι η κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία του Ισραήλ και δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, το 1962, και είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά.

Διαβάστε επίσης