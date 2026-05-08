Βρετανία: Εκλογική συντριβή για τους Εργατικούς στην Ουαλία, πρωτιά του κόμματος της ανεξαρτησίας

  • Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, χάνοντας την πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά από το 1999.
  • Το κόμμα Plaid Cymru, υπέρ της ανεξαρτησίας της Ουαλίας, κέρδισε 43 από τις 96 έδρες και πήρε την πρωτιά.
  • Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 34 έδρες, ενώ οι Εργατικοί περιορίστηκαν σε μόλις εννέα έδρες.
  • Η απερχόμενη πρωθυπουργός της Ουαλίας, Ελίνεντ Μόργκαν, παραδέχτηκε την εκλογική συντριβή και κάλεσε σε αλλαγή πορείας στους Εργατικούς.
  • Ο ηγέτης του Plaid Cymru, Ριν απ Γιόργουερθ, δήλωσε ότι το κόμμα είναι έτοιμο να σχηματίσει την επόμενη ουαλική κυβέρνηση.
Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Plaid Cymru (το Κόμμα της Ουαλίας) που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC.

Είναι η πρώτη φορά που οι Εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Πλάιντ Κάμρι εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι Εργατικοί περιορίζονται σε μόλις εννέα έδρες.

Το Πλάιντ Κάμρι εκθρόνισε το Εργατικό Κόμμα που είχε την πρωτοκαθεδρία εδώ και έναν αιώνα στην Ουαλία των 3,3 εκατ. κατοίκων. Ωστόσο, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο (δηλ. τουλάχιστον 49 έδρες).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κυβέρνηση των Εργατικών πρέπει «να αλλάξει πορεία», σχολίασε η απερχόμενη πρωθυπουργός της Ουαλίας Ελίνεντ Μόργκαν, η οποία έχασε την έδρα της, στρέφοντας τα βέλη της στον επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ. Παραδέχτηκε ότι το Ουαλικό Εργατικό Κόμμα υπέστη εκλογική συντριβή, σηματοδοτώντας «το τέλος ενός αιώνα νικών των Εργατικών» στην Ουαλία.

Το αριστερό Πλάιντ Κάμρι «είναι έτοιμο» να σχηματίσει την επόμενη ουαλική κυβέρνηση, δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Ριν απ Γιόργουερθ. «Νικήσαμε γιατί εκπροσωπούμε την ελπίδα απέναντι στη διχόνοια, την αξιοπιστία απέναντι στο χάος και την πρόοδο απέναντι στην στασιμότητα», υποστήριξε.

