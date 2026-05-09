Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

Η στιγμή που διάβασε το ιστορικό συνομιλιών του και κατάλαβε πως η σχέση τους είχε ήδη τελειώσει

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Lindsey Hall

  • Μια γυναίκα αποφάσισε να χωρίσει όταν ανακάλυψε συνομιλίες του συντρόφου της με το ChatGPT που αποκάλυπταν τις αμφιβολίες και τα αρνητικά του συναισθήματα για εκείνη και τη σχέση τους.
  • Ο σύντροφός της εξέφραζε αμφιβολίες για την αγάπη του και απαρίθμησε προσωπικά προβλήματα της γυναίκας, καταλήγοντας ότι «δεν ήταν περήφανος για εκείνη».
  • Η γυναίκα έφυγε σιωπηλά μέσα στη νύχτα, σοκαρισμένη και τραυματισμένη από όσα διάβασε, και η σχέση τους τελικά έληξε οριστικά.
  • Η εμπειρία ανέδειξε τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις προσωπικές σχέσεις και τις διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν τα ζευγάρια για το θέμα.
  • Η ιστορία προκάλεσε διχασμένες αντιδράσεις, με κάποιους να θεωρούν τη χρήση AI στα συναισθήματα κόκκινη γραμμή και άλλους λιγότερο σημαντική.
Μια γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση της όταν ανακάλυψε τυχαία τις ιδιωτικές συνομιλίες του συντρόφου της με το ChatGPT οι οποίες αποκάλυπταν όσα πραγματικά πίστευε για εκείνη και τη σχέση τους.

Η Λίντσεϊ Χολ, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, περιέγραψε την εμπειρία της σε προσωπικό της κείμενο στο Substack με τίτλο «Lindsey Hall Writes», εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν όταν δανείστηκε τον υπολογιστή του συντρόφου της.

Αυτό που βρήκε, όπως λέει, την έκανε να εύχεται αμέσως πως «μακάρι να μην είχα διαβάσει ποτέ αυτό που είδα».

Η συνομιλία που άλλαξε τα πάντα

Η Χολ εξηγεί πως αρχικά δεν έψαχνε κάτι ύποπτο ούτε περίμενε να βρει αποδείξεις απιστίας. Ωστόσο, παρατήρησε ένα παράθυρο συνομιλίας με τίτλο:«Προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση».

«Πάγωσα. “Α, όχι… δεν πήγαινε εκεί που νόμιζα”», έγραψε χαρακτηριστικά. Καθώς άνοιξε τη συνομιλία, διαπίστωσε πως ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη σχέση τους.

Στα μηνύματα περιέγραφε πως δεν ήταν σίγουρος αν την αγαπούσε πραγματικά ή αν ένιωθε ακόμα έλξη για εκείνη.

«Δεν ήμουν η γυναίκα που λάτρευε»

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η Λίντσεϊ συνέχισε να διαβάζει. Όπως αποκάλυψε, ο σύντροφός της είχε απαριθμήσει στο ChatGPT προβλήματα που - κατά τη δική του άποψη - είχε εκείνη, από την εμφάνισή της και την προσωπικότητά της μέχρι το ιστορικό διατροφικής διαταραχής που είχε αντιμετωπίσει.

Η φράση που τη συνέτριψε ήταν αυτή που ανέφερε ότι: «Απλώς δεν είμαι περήφανος για εκείνη». Η απάντηση του ChatGPT ήταν κάθετη, καθώς του έγραψε: «Τότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να το τελειώσεις».

Η ίδια έγραψε: «Δεν ήμουν κάποια που λάτρευε. Ήμουν μια λίστα από προβλήματα και βάρη».

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να διαβάζω»

Παρότι γνώριζε πως παραβίαζε την ιδιωτικότητά του, παραδέχεται πως δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από όσα διάβαζε. «Αναρωτήθηκα πόσες τέτοιες συνομιλίες υπήρχαν ακόμα», έγραψε. Και όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν πολλές.

«Σαν ανθρώπους που εθίζονται σε τραυματικές ιστορίες, δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από όλα όσα έβλεπα καταγεγραμμένα». Η Λίντσεϊ περιγράφει πως, όταν τελείωσε την ανάγνωση, έμεινε «μουδιασμένη».

«Ήμουν υπερβολικά σοκαρισμένη για να σκεφτώ καθαρά. Πολύ μπερδεμένη για να θυμώσω. Πολύ τραυματισμένη για να αντιδράσω», πρόσθεσε. Κοιτάζοντας τον σύντροφό της να κοιμάται δίπλα της, σκέφτηκε: «Αυτός ο άνθρωπος… Αυτός ο άνθρωπος, του οποίου τη χώρα μόλις είχα επισκεφθεί. Την οικογένεια του οποίου είχα γνωρίσει. Ο άνθρωπος που πίστευα σχεδόν βέβαια ότι με αγαπούσε»

Και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος δεν με λατρεύει. Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος δεν με συμπαθεί καν πραγματικά.»

Η σιωπηλή αποχώρηση μέσα στη νύχτα

Η Λίντσεϊ λέει πως εκείνη τη στιγμή «ο εγωισμός της εξαφανίστηκε επιτόπου». Χωρίς να πει τίποτα, σηκώθηκε αθόρυβα από το κρεβάτι, μάζεψε τα προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι και έφυγε μέσα στη νύχτα.

«Ήταν ανατριχιαστικό το πόσο ήρεμη ήμουν. Αλλά υπάρχει μια μορφή ηρεμίας όταν το σώμα έχει ξεπεράσει το σημείο του σοκ και μπαίνει απλώς σε κατάσταση φυγής».

Όπως περιγράφει, οδήγησε μέχρι το σπίτι της στη 1 τα ξημερώματα μέσα σε απόλυτη σιωπή. Μέχρι να φτάσει, το τηλέφωνό της είχε ήδη αρχίσει να χτυπά.

Η στιγμή της αποκάλυψης και το τέλος της σχέσης

Αρχικά αγνόησε τις κλήσεις του, όμως λίγο αργότερα είδε τα φώτα του αυτοκινήτου του έξω από το σπίτι της.

Όταν τελικά του αποκάλυψε ότι είχε διαβάσει τις συνομιλίες, εκείνος αντέδρασε πανικόβλητος:«Θεέ μου… Όχι. Όχι. Ω όχι». Παρά τη συζήτηση που ακολούθησε, η σχέση τους δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Το ζευγάρι τελικά χώρισε οριστικά.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις σχέσεις

Η Λίντσεϊ θεωρεί πως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο όσα ένιωθε ο σύντροφός της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα είδε - ωμά, άμεσα και χωρίς φίλτρο - μέσα από μια συνομιλία με AI. «Υπάρχουν γνώσεις που αλλάζουν τη χημεία μιας σχέσης ανεπανόρθωτα», έγραψε.

Μιλώντας αργότερα στο UNILAD, εξήγησε πως πλέον θεωρεί σημαντικό τα ζευγάρια να συζητούν ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική τους ζωή. «Αν υποψιάζεστε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνετε χρησιμοποιεί AI για μηνύματα ή για να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του, αξίζει να κάνετε μια συζήτηση μαζί του για το πώς χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική του ζωή».

Όπως σημειώνει, οι αντιδράσεις του κόσμου στην ιστορία της ήταν εντελώς διχασμένες. «Για κάποιους είναι κόκκινη γραμμή. Για άλλους όχι και τόσο σημαντικό. Είναι σχεδόν σαν διαφορά αξιών μέσα σε μια σχέση».

