Καναδή χαρίζει εδώ και 14 χρόνια ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν

Snapshot Η Krista Richard στο Μόνκτον του Καναδά συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια εδώ και 14 χρόνια.

Το πρόγραμμα «Bikes and Trikes for Everyone» λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο κάθε χρόνο.

Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά, αναδεικνύοντας την ανάγκη της πρωτοβουλίας.

Η Krista Richard θεωρεί ότι το ποδήλατο προάγει την κοινωνικοποίηση και ενισχύει τους δεσμούς στις κοινότητες πέρα από την άσκηση και το παιχνίδι.

Οι διανομές γίνονται με τη βοήθεια εθελοντών, ενώ η ίδια η Richard αναλαμβάνει προσωπικά την επισκευή πολλών ποδηλάτων και έχει επεκτείνει τη συλλογή και σε ποδήλατα ενηλίκων. Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική πρωτοβουλία αλληλεγγύης έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων παιδιών στο Μόνκτον του Καναδά, χάρη στην προσπάθεια της Krista Richard, η οποία εδώ και 14 χρόνια συλλέγει παλιά ποδήλατα και παιδικά τρίκυκλα, τα επισκευάζει και τα χαρίζει δωρεάν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργια.

Η Richard δημιούργησε το πρόγραμμα «Bikes and Trikes for Everyone», συγκεντρώνοντας δωρεές όλο τον χρόνο και οργανώνοντας διανομές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Χιλιάδες ποδήλατα, χιλιάδες παιδικά χαμόγελα

Μόνο την περασμένη χρονιά, περισσότερα από 400 παιδιά βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για να αποκτήσουν το δικό τους ποδήλατο.

Ανάμεσά τους ήταν και τα μικρά αδέρφια Younis και Aws, που φόρεσαν τα καλά τους ρούχα και περίμεναν με ανυπομονησία τη μεγάλη μέρα που θα αποκτούσαν το πρώτο τους «κανονικό» ποδήλατο. Η ίδια η Richard δηλώνει πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η χαρά των παιδιών.

«Το να βλέπεις τα παιδιά να χαμογελούν και να φεύγουν κάνοντας ποδήλατο είναι ανεκτίμητο», ανέφερε.

Περισσότερο από ένα ποδήλατο

Η Krista Richard πιστεύει πως το ποδήλατο προσφέρει πολύ περισσότερα από παιχνίδι ή άσκηση. Όπως εξηγεί, στην εποχή των βιντεοπαιχνιδιών και της απομόνωσης, τα παιδιά χάνουν συχνά την επαφή με τη γειτονιά και τους ανθρώπους γύρω τους.

«Αν βάλεις πολλά παιδιά πάνω σε ποδήλατα, τότε γνωρίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια γνωρίζονται και οι οικογένειες», λέει η ίδια. Για εκείνη, το ποδήλατο γίνεται αφορμή για κοινωνικοποίηση, επαφή με τη φύση και ενίσχυση των δεσμών μέσα στις κοινότητες.

Μια μικρή ομάδα με μεγάλη προσφορά

Οι διανομές πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με τη βοήθεια μιας μικρής ομάδας εθελοντών που συγκεντρώνει τις δωρεές. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς το αναλαμβάνει η ίδια η Richard, η οποία επισκευάζει προσωπικά πολλά από τα ποδήλατα.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κρατά και ποδήλατα ενηλίκων, ώστε να μπορούν και οι γονείς να κάνουν βόλτες μαζί με τα παιδιά τους.

Διαβάστε επίσης