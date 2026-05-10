Καναδή χαρίζει εδώ και 14 χρόνια ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν

Μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων παιδιών στον Καναδά

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Καναδή χαρίζει εδώ και 14 χρόνια ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Krista Richard στο Μόνκτον του Καναδά συλλέγει, επισκευάζει και δωρίζει ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια εδώ και 14 χρόνια.
  • Το πρόγραμμα «Bikes and Trikes for Everyone» λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο κάθε χρόνο.
  • Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά, αναδεικνύοντας την ανάγκη της πρωτοβουλίας.
  • Η Krista Richard θεωρεί ότι το ποδήλατο προάγει την κοινωνικοποίηση και ενισχύει τους δεσμούς στις κοινότητες πέρα από την άσκηση και το παιχνίδι.
  • Οι διανομές γίνονται με τη βοήθεια εθελοντών, ενώ η ίδια η Richard αναλαμβάνει προσωπικά την επισκευή πολλών ποδηλάτων και έχει επεκτείνει τη συλλογή και σε ποδήλατα ενηλίκων.
Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική πρωτοβουλία αλληλεγγύης έχει αλλάξει τη ζωή χιλιάδων παιδιών στο Μόνκτον του Καναδά, χάρη στην προσπάθεια της Krista Richard, η οποία εδώ και 14 χρόνια συλλέγει παλιά ποδήλατα και παιδικά τρίκυκλα, τα επισκευάζει και τα χαρίζει δωρεάν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργια.

Η Richard δημιούργησε το πρόγραμμα «Bikes and Trikes for Everyone», συγκεντρώνοντας δωρεές όλο τον χρόνο και οργανώνοντας διανομές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Χιλιάδες ποδήλατα, χιλιάδες παιδικά χαμόγελα

Μόνο την περασμένη χρονιά, περισσότερα από 400 παιδιά βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για να αποκτήσουν το δικό τους ποδήλατο.

Ανάμεσά τους ήταν και τα μικρά αδέρφια Younis και Aws, που φόρεσαν τα καλά τους ρούχα και περίμεναν με ανυπομονησία τη μεγάλη μέρα που θα αποκτούσαν το πρώτο τους «κανονικό» ποδήλατο. Η ίδια η Richard δηλώνει πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η χαρά των παιδιών.

«Το να βλέπεις τα παιδιά να χαμογελούν και να φεύγουν κάνοντας ποδήλατο είναι ανεκτίμητο», ανέφερε.

Περισσότερο από ένα ποδήλατο

Η Krista Richard πιστεύει πως το ποδήλατο προσφέρει πολύ περισσότερα από παιχνίδι ή άσκηση. Όπως εξηγεί, στην εποχή των βιντεοπαιχνιδιών και της απομόνωσης, τα παιδιά χάνουν συχνά την επαφή με τη γειτονιά και τους ανθρώπους γύρω τους.

«Αν βάλεις πολλά παιδιά πάνω σε ποδήλατα, τότε γνωρίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια γνωρίζονται και οι οικογένειες», λέει η ίδια. Για εκείνη, το ποδήλατο γίνεται αφορμή για κοινωνικοποίηση, επαφή με τη φύση και ενίσχυση των δεσμών μέσα στις κοινότητες.

Μια μικρή ομάδα με μεγάλη προσφορά

Οι διανομές πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με τη βοήθεια μιας μικρής ομάδας εθελοντών που συγκεντρώνει τις δωρεές. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς το αναλαμβάνει η ίδια η Richard, η οποία επισκευάζει προσωπικά πολλά από τα ποδήλατα.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κρατά και ποδήλατα ενηλίκων, ώστε να μπορούν και οι γονείς να κάνουν βόλτες μαζί με τα παιδιά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΕΥ ΖΗΝ

Αυτοεκτίμηση: 8 υγιείς συνήθειες για να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρκος Βαμβακάρης: Σαν σήμερα γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε το ρεμπέτικο ιστορία

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα 3 σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για έξτρα στήριξη

10:00ANNOUNCEMENTS

Δεν ξεφεύγεις από τη διασκέδαση με τα Escape Rooms της Novibet

09:57LIFESTYLE

Akylas στη Βιέννη: Μαθητές της ομογένειας τραγούδησαν μαζί του το «Ferto»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Ο Αρκάς το γιορτάζει με ξεχωριστό σκίτσο - Τα παιδιά... ετοίμασαν πρωινό

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

09:36WHAT THE FACT

«Ψάχνω Ticket»: Ο θαυμαστής των Metallica που έψαχνε εισιτήριο με... χαρτόνι στην πλάτη

09:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Ευέλικτη χρηματοδότηση με χαμηλές μηνιαίες δόσεις

09:24WHAT THE FACT

Είναι φυσιολογικό 3.000 άνθρωποι να χαζεύουν καθημερινά σε livestream μια φωλιά πελαργών;

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη· Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Zsolt Hegedűs το έριξε στον... χορό μετά την ορκωμοσία Μαγιάρ - Το video που έγινε viral

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Καναδή χαρίζει εδώ και 14 χρόνια ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα βλέπει τις φωτιές από το διάστημα: Οι πρώτες εικόνες από τους νέους θερμικούς δορυφόρoυς

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

To Google doodle τιμά τη γιορτή της μητέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη· Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πατίνια δεν είναι το πρόβλημα» - Οι 5 «δολοφόνοι» στους δρόμους και οι 148 ζωές που σώθηκαν – Ειδικός του ΕΜΠ εξηγεί στο Newsbomb

07:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσα συνέβησαν στην ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικα 103 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό - Σε αδιέξοδο όλη η οικογένεια

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

08:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί μεταξύ μοτοσικλετιστών στην Κυψέλη - Ένας τραυματίας - Αναζητείται ο δράστης

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

19:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο συναισθήματα - 4 μαμάδες το αφηγούνται στο Newsbomb

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Zsolt Hegedűs το έριξε στον... χορό μετά την ορκωμοσία Μαγιάρ - Το video που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ