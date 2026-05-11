Ιμάμογλου: Ξεκίνησε η δίκη του με την κατηγορία της πολιτικής κατασκοπείας

Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης αντιμετωπίζει από 15 έως 20 χρόνια φυλάκισης εάν καταδικαστεί

Διαμαρτυρίες υποστηρικτών του Ιμάμογλου έξω από το δικαστήριο που διεξάγεται η δίκη

AP
  • Ξεκίνησε η δίκη του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων για κατηγορίες πολιτικής κατασκοπείας με ποινές φυλάκισης από 15 έως 20 χρόνια.
  • Το κατηγορητήριο βασίζεται σε ψηφιακά δεδομένα και καταθέσεις που συνδέουν τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν με πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών και επαφές με ξένες μυστικές υπηρεσίες.
  • Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικές αναλύσεις με σκοπό τη χειραγώγηση των δημοτικών εκλογών του 2019 υπέρ του Ιμάμογλου.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική επαφή ή επίδραση στις εκλογές.
  • Η δίκη διεξάγεται υπό το άρθρο 328 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα για κατασκοπεία, ενώ ο Ιμάμογλου αναμένεται να παραστεί και σε άλλη σχετική ακροαματική διαδικασία την ίδια ημέρα.
Ξεκίνησε σήμερα η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για «πολιτική κατασκοπεία», με βασικούς κατηγορουμένους τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον σύμβουλό του Νετζατί Οζκάν και το δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ.

Η πρώτη συνεδρίαση της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στη Σηλυβρία, ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης. Στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, τα φερόμενα αδικήματα καλύπτουν την περίοδο 2019-2025. Ζητείται η επιβολή ποινών κάθειρξης από 15 έως 20 έτη για τους Ιμάμογλου, Οζκάν, Γιαναρντάγ και τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος επιδιώκει να υπαχθεί σε καθεστώς ευνοϊκής μεταχείρισης. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και αίτημα πολιτικής απαγόρευσης για τον Ιμάμογλου.

Εκρέμ Ιμάμογλου

Διαμαρτυρίες υποστηρικτών του Ιμάμογλου έξω από το δικαστήριο που διεξάγεται η δίκη

AP

Το εκτενές κατηγορητήριο, περίπου 160 σελίδων, βασίζεται σε ψηφιακά δεδομένα, επικοινωνίες και καταθέσεις που αποδίδονται στον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών μέσω βάσης δεδομένων που φέρεται να σχετίζεται με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γκιουν κατηγορείται ότι διατηρούσε επαφές με στελέχη ξένων μυστικών υπηρεσιών από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ φέρεται να μετέφερε ευαίσθητα δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η εισαγγελία υποστηρίζει επίσης ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικές αναλύσεις με στόχο τη χειραγώγηση των δημοτικών εκλογών του 2019 υπέρ του Ιμάμογλου.

Απορρίπτουν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν το σύνολο των κατηγοριών. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σύμφωνα με προηγούμενη κατάθεσή του στην έρευνα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον Χουσεΐν Γκιουν και ότι η κοινή τους φωτογραφία «ήταν μια τυπική φωτογραφία συγχαρητηρίων». Υποστήριξε επίσης ότι η επαφή μεταξύ Γκιουν και Οζκάν «περιορίστηκε σε διάστημα 15 ημερών και δεν θα μπορούσε να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία».

Ο Νετζατί Οζκάν ανέφερε ότι δεν είχε σχέση με τον Γκιουν. «Οποιοσδήποτε νομικός, εξετάζοντας μόνο αυτό το μήνυμα, θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μας».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιαναρντάγ χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «βασισμένο σε ερμηνείες και υποθέσεις» και υποστήριξε ότι δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Η υπόθεση αφορά την εφαρμογή του άρθρου 328 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινές για την απόκτηση πληροφοριών που πρέπει να παραμένουν μυστικές για λόγους κρατικής ασφάλειας ή πολιτικών συμφερόντων, με σκοπό την κατασκοπεία.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναμένεται να παραστεί και σε άλλη ακροαματική διαδικασία που σχετίζεται με διαφορετική υπόθεση του Δήμου Κωνσταντινούπολης, η οποία εκδικάζεται την ίδια ημέρα.

