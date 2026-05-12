Η Mercedes-Benz πουλάει όλες τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στο Βερολίνο
Σοκ για όλους τους εργαζομένους στο δίκτυο πωλήσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Βερολίνο
Snapshot
- Η Mercedes
- Benz πούλησε όλα τα γερμανικά της καταστήματα αυτοκινήτων στον Καναδό επιχειρηματία Kuldeep Billan.
- Περίπου 8.000 εργαζόμενοι σε 20 τοποθεσίες επηρεάζονται από την πώληση και ανησυχούν για την απασχόλησή τους.
- Οι εργαζόμενοι έχουν εξασφαλισμένη απασχόληση για ένα χρόνο, μετά το οποίο οι συμβάσεις θα τερματιστούν και θα επαναδιαπραγματευτούν.
- Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο Βερολίνο, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για την πώληση μέσω email.
- Υπάλληλοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις προτεινόμενες αποζημιώσεις απόλυσης, θεωρώντας τες προσβλητικές.
Η Mercedes-Benz πουλά όλα τα της καταστήματα αυτοκινήτων στο Βερλίνο στον Καναδό επιχειρηματία Kuldeep Billan. Αυτό μετέδωσε η εφημερίδα «Bild», επικαλούμενη κύκλους της επιχειρηματικής αγοράς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 1.500 εργαζόμενοι ανησυχούν πλέον για τη δουλειά τους.
«Αν θέλαμε να φύγουμε, θα λαμβάναμε 30.000 ευρώ σε αποζημίωση απόλυσης συν μερικούς μισθούς. Είμαι στην εταιρεία σχεδόν 30 χρόνια, μια τέτοια προσφορά είναι προσβολή», δήλωσε στην Bild ένας υπάλληλος της Mercedes-Benz στο Βερολίνο.
