Η Mercedes-Benz πουλάει όλες τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στο Βερολίνο

Η Mercedes-Benz πουλά όλα τα της καταστήματα αυτοκινήτων στο Βερλίνο στον Καναδό επιχειρηματία Kuldeep Billan. Αυτό μετέδωσε η εφημερίδα «Bild», επικαλούμενη κύκλους της επιχειρηματικής αγοράς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 1.500 εργαζόμενοι ανησυχούν πλέον για τη δουλειά τους.

«Αν θέλαμε να φύγουμε, θα λαμβάναμε 30.000 ευρώ σε αποζημίωση απόλυσης συν μερικούς μισθούς. Είμαι στην εταιρεία σχεδόν 30 χρόνια, μια τέτοια προσφορά είναι προσβολή», δήλωσε στην Bild ένας υπάλληλος της Mercedes-Benz στο Βερολίνο.