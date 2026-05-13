Ολλανδία: Γερμανοί νατοϊκοί στρατιώτες δέχθηκαν επίθεση - Οι μασκοφόροι φώναζαν «μισούμε το ΝΑΤΟ»

Επίθεση από ομάδα περίπου 8-10 μασκοφόρων δέχθηκαν δύο Γερμανοί στρατιώτες κοντά στο αρχηγείο της Κοινής Διοίκησης του ΝΑΤΟ στο Brunsum.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ομάδα αγνώστων έκλεισε το δρόμο στους στρατιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με το Der Spigel ήταν εκτός υπηρεσίας και με πολιτικά, ζητώντας τους αρχικά χρήματα. Μετά από αυτό, οι επιτιθέμενοι προχώρησαν σε σωματική βία και ξυλοκόπησαν έναν από τους στρατιώτες.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φώναξαν το σύνθημα «Μισούμε το ΝΑΤΟ», το οποίο υποδηλώνει πιθανό πολιτικό κίνητρο για τις πράξεις τους. Παρά την εγγύτητα του επιχειρησιακού αρχηγείου της συμμαχίας, οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο.

Μέχρι σήμερα, κανένας από τους δράστες δεν έχει συλληφθεί. Η τοπική αστυνομία, μαζί με τα στρατιωτικά τμήματα, διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, η κατάσταση του τραυματία Γερμανού στρατιώτη εκτιμάται σταθερή, αλλά το ίδιο το γεγονός της επίθεσης σε εκπροσώπους της Bundeswehr κοντά σε στρατηγική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ προκάλεσε σοβαρή ανησυχία στα κεντρικά γραφεία της συμμαχίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρχές της Ολλανδίας και της Γερμανίας συντονίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.