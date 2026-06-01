Οι γυναίκες της Ινδίας πρωταγωνιστούν παγκοσμίως στις δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο δείκτης σχετικής διείσδυσης δεξιοτήτων AI στις Ινδές γυναίκες ανήλθε στο 1,9

  • Οι γυναίκες στην Ινδία έχουν τις υψηλότερες παγκοσμίως επιδόσεις σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, με δείκτη 1,9, ξεπερνώντας ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Το 90% των Ινδών γυναικών αισθάνονται άνετα στη χρήση εργαλείων AI και το 35% εκπαιδεύεται ενεργά για να ενισχύσει τις δεξιότητές τους στον τομέα.
  • Η αύξηση της παρουσίας γυναικών στην AI οφείλεται στη μεγάλη δεξαμενή αποφοίτων τεχνολογικών επιστημών και στην ευρεία διάδοση ευέλικτων ψηφιακών μορφών εκπαίδευσης.
  • Παρά την πρόοδο, παραμένει σημαντικό χάσμα φύλου σε ηγετικές θέσεις AI στην Ινδία, με τις γυναίκες υποεκπροσωπούμενες σε στρατηγικούς τομείς και βασική έρευνα.
  • Η Ινδία αναδεικνύεται παγκόσμιος ηγέτης στην AI, αλλά η πρόκληση είναι να μετατραπεί η αύξηση δεξιοτήτων των γυναικών σε ευκαιρίες ηγεσίας στον κλάδο.
Οι γυναίκες στην Ινδία καταγράφουν πλέον τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως στις δεξιότητες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ξεπερνώντας ακόμη και χώρες που παραδοσιακά θεωρούνται ηγέτιδες στην τεχνολογική καινοτομία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον δείκτη AI Index 2026 του Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, ο οποίος εκπονήθηκε από το Stanford University, ο δείκτης σχετικής διείσδυσης δεξιοτήτων AI στις Ινδές γυναίκες ανήλθε στο 1,9. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται στα προφίλ τους στο LinkedIn σχεδόν δύο φορές συχνότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η επίδοση αυτή βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με το 1,61 που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη έκδοση της μελέτης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της παρουσίας των γυναικών στον τομέα της AI.

Ξεπερνούν τις γυναίκες των μεγαλύτερων τεχνολογικών οικονομιών

Με δείκτη 1,9, οι γυναίκες της Ινδίας καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις από τις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες (1,71), στον Καναδά (0,97) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,90).

Ο συγκεκριμένος δείκτης βασίζεται σε δεδομένα από τα προφίλ χρηστών του LinkedIn και αποτυπώνει τη συχνότητα εμφάνισης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε διαφορετικά επαγγέλματα και κλάδους.

Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνονται και από ανεξάρτητα στοιχεία του LinkedIn, τα οποία δείχνουν ότι οι Ινδές εργαζόμενες εμφανίζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση εργαλείων AI σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους — μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με την παγκόσμια τάση.

Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για την καριέρα

Εννέα στις δέκα Ινδές (90%) δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα και σίγουρες χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία τους, έναντι 86% των ανδρών.

Παράλληλα, οι γυναίκες εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων AI προκειμένου να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Το 35% δηλώνει ότι εκπαιδεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας, έναντι 29% των ανδρών.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην επαγγελματική αισιοδοξία. Το 71% των γυναικών πιστεύει ότι η AI μπορεί να τις βοηθήσει να βρουν την κατάλληλη εργασία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται στο 63%.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανατροπή της διεθνούς εικόνας, όπου η υιοθέτηση τεχνολογιών AI στον εργασιακό χώρο παραδοσιακά συνδέεται περισσότερο με τους άνδρες.

Οι παράγοντες πίσω από την επιτυχία

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την εξέλιξη σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικών παραγόντων.

Η Ινδία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές αποφοίτων μηχανικής και τεχνολογικών επιστημών παγκοσμίως, στην οποία οι γυναίκες καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο. Το μέγεθος αυτού του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργεί ευρύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η εξάπλωση ευέλικτων και ψηφιακών μορφών εκπαίδευσης έχει μειώσει σημαντικά τα εμπόδια συμμετοχής, επιτρέποντας στις γυναίκες να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιήσεις ακόμη και σε περιβάλλοντα υβριδικής ή εξ αποστάσεως εργασίας.

Τα στοιχεία εγγραφών επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα College Vidya κατέγραψε τετραπλασιασμό της συμμετοχής γυναικών σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης μέσα σε μόλις έναν χρόνο, από 5% το 2024 σε 20% το 2025.

Η Ινδία ενισχύει συνολικά τη θέση της στην παγκόσμια AI

Η άνοδος των γυναικών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυναμικής ανάπτυξης της Ινδίας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Stanford AI Index 2026 κατέταξε τη χώρα στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη σχετική διείσδυση δεξιοτήτων AI, με τις σχετικές γνώσεις να εμφανίζονται στα ινδικά προφίλ LinkedIn τρεις φορές συχνότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Παράλληλα, η Ινδία κατέλαβε τη δεύτερη θέση διεθνώς στον αριθμό συγγραφέων επιστημονικών δημοσιεύσεων και εφευρετών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόκληση της ηγεσίας παραμένει

Παρά τα εντυπωσιακά στοιχεία, η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα επίπεδα.

Έκθεση των Nasscom και Boston Consulting Group διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα φύλου στις ηγετικές θέσεις του κλάδου της AI στην Ινδία, το οποίο φτάνει το 64% σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες σε τομείς όπως η διαχείριση προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, η διακυβέρνηση και η ηθική της AI, καθώς και η βασική έρευνα — δηλαδή στα επίπεδα όπου λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις και διαμορφώνεται το μέλλον της τεχνολογίας.

Παράλληλα, η συνολική ανισορροπία μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να είναι αισθητή. Οι άνδρες στην Ινδία κατέγραψαν δείκτη σχετικής διείσδυσης δεξιοτήτων AI 2,38 το 2025, σημαντικά υψηλότερο από το 1,9 των γυναικών.

Από την απόκτηση δεξιοτήτων στην κατάκτηση της ηγεσίας

Παρά τις προκλήσεις, η πορεία παραμένει ξεκάθαρα ανοδική. Καθώς η Ινδία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πρωτοβουλίας IndiaAI Mission, η οποία υποστηρίζεται από επενδύσεις ύψους 10.300 crore ρουπιών σε ορίζοντα πενταετίας, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι Ινδές συμμετέχουν ενεργά στην επανάσταση της AI.

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο οι ευκαιρίες εξέλιξης προς θέσεις ηγεσίας θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με τη ραγδαία ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των φιλοδοξιών και της παρουσίας τους στον πιο κρίσιμο τεχνολογικό τομέα της εποχής

