Η AirTrunk επενδύει 21 δισ. δολάρια σε γιγαντιαίο data center στην Ινδία

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ανάπτυξης της ψηφιακής υποδομής στην Ινδία

Newsbomb

Η AirTrunk επενδύει 21 δισ. δολάρια σε γιγαντιαίο data center στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η AirTrunk θα επενδύσει 21,05 δισ. δολάρια για την κατασκευή ενός data center στη Μαχαράστρα της Ινδίας.
  • Το νέο κέντρο δεδομένων θα έχει ισχύ 3 GW και θα βρίσκεται κοντά στη Mumbai.
  • Η AirTrunk υποστηρίζεται από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blackstone και ήδη λειτουργεί κέντρα σε Ασία.
  • Η Ινδία προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε ξένες επιχειρήσεις για data centers, ενισχύοντας την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.
  • Μεγάλοι ινδικοί όμιλοι όπως η Reliance και η Adani σχεδιάζουν επενδύσεις άνω των 200 δισ. δολαρίων σε τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές.
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Η αυστραλιανή εταιρεία AirTrunk υπέγραψε επιστολή πρόθεσης για την παραχώρηση έκτασης στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας, όπου σχεδιάζει να επενδύσει 21,05 δισ. δολάρια για την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων (data center), σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού της πολιτείας στην πλατφόρμα X.

Η νέα εγκατάσταση θα αναπτυχθεί στο Raigad Pen Growth Centre, στα περίχωρα της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας, της Mumbai, και θα διαθέτει συνολική ισχύ 3 GW, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών δεδομένων στην περιοχή.

Η AirTrunk υποστηρίζεται από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blackstone και ήδη διαχειρίζεται κέντρα δεδομένων σε Hong Kong, Japan, Malaysia και Singapore.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ανάπτυξης της ψηφιακής υποδομής στην Ινδία, καθώς η χώρα προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω εγχώριων data centers. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επενδύσεις αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στην Ινδία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 630 δισ. δολάρια μέσα στη φετινή χρονιά.

Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών. Η Reliance Industries έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 110 δισ. δολαρίων, ενώ ο όμιλος Adani Group σχεδιάζει επενδύσεις που αγγίζουν τα 100 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη μετατροπή της Ινδίας σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων.

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