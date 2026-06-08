Η Ινδία κόντρα στις προβλέψεις: Ανάπτυξη εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας

Snapshot Η οικονομία της Ινδίας σημείωσε ανάπτυξη 7,8% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο ξεπερνώντας την πρόβλεψη του 7,3%.

Η Ινδία αντιμετωπίζει αβεβαιότητες λόγω ενεργειακής κρίσης και εξωτερικών πιέσεων, όπως οι αυξημένοι δασμοί των ΗΠΑ και ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και υιοθέτησε μέτρα για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, όπως η διεύρυνση της πρόσβασης σε κρατικά ομόλογα.

Η κυβέρνηση κατήργησε τον φόρο υπεραξίας για ξένες επενδύσεις σε ομόλογα, ενισχύοντας την επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

Η διατήρηση της ανάπτυξης εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις, τις τιμές της ενέργειας και τη σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών. Snapshot powered by AI

Η οικονομία της Ινδίας κατέγραψε ταχύτερη ανάπτυξη από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, παρά την άνοδο του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και την αποδυνάμωση της ρουπίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Υπουργείο Στατιστικής και Υλοποίησης Προγραμμάτων της Ινδίας, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 7,8% σε ετήσια βάση κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων, οι οποίοι σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ανάπτυξη της τάξης του 7,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομία είχε καταγράψει τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, 7,8%, και κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς η ινδική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά εξωτερικών πιέσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αυξημένοι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο.

Η Ινδία συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους και της σημασίας που έχουν για το εμπόριό της οι θαλάσσιες διαδρομές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οποιαδήποτε διαταραχή στην περιοχή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο το κόστος των εισαγωγών ενέργειας όσο και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Την ίδια ημέρα, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (Reserve Bank of India - RBI) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, επιλέγοντας ωστόσο να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διεύρυνση της πρόσβασης των ξένων επενδυτών στην αγορά κρατικών ομολόγων, με στόχο την ενίσχυση των εισροών κεφαλαίων και τη μείωση των πιέσεων που δέχεται η ρουπία.

Παράλληλα, η ινδική κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του φόρου υπεραξίας για τις επενδύσεις ξένων επενδυτών σε ομόλογα. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες θωράκισης της οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις που προκαλεί το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και στην ανάγκη διατήρησης της επενδυτικής ελκυστικότητας της χώρας.

Η καλύτερη του αναμενομένου επίδοση της οικονομίας προσφέρει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό περιθώριο αισιοδοξίας. Ωστόσο, η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις, τις τιμές της ενέργειας και τη σταθερότητα των παγκόσμιων εμπορικών και χρηματοπιστωτικών αγορών.