Το «κοσμικό φιλί» του Δία και της Αφροδίτης θα είναι ορατό σήμερα - Πότε θα εμφανιστούν οι πλανήτες

Snapshot Σήμερα, 9 Ιουνίου, μετά τη δύση του ηλίου, θα είναι ορατό το φαινόμενο της οπτικής «ένωσης» του Δία και της Αφροδίτης, γνωστό ως «κοσμικό φιλί».

Η οπτική απόσταση μεταξύ Δία και Αφροδίτης θα είναι μόλις 2 μοίρες, με την Αφροδίτη να εμφανίζεται 20 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα και τον Δία λίγο χαμηλότερα στα αριστερά της.

Ο πλανήτης Ερμής θα είναι επίσης ορατός περίπου 10 μοίρες πιο χαμηλά και στα δεξιά, αλλά απαιτεί απόλυτα καθαρό και ανεμπόδιστο ουρανό για να τον δει κανείς.

Μετά το σημερινό φαινόμενο, οι δύο πλανήτες απομακρύνονται και ο Δίας θα σταματήσει να είναι ορατός στις αρχές Ιουλίου.

Ο Δίας θα επανεμφανιστεί στον ανατολικό πρωινό ουρανό στα μέσα Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα εμφανιστεί στον ουρανό σήμερα, 9 Ιουνίου, μετά τη δύση του ηλίου, με την «ένωση» τον δύο φωτεινότερων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, του Δία και της Αφροδίτης.

Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο φαινόμενο της χρονιάς, που ονομάζεται και «κοσμικό φιλί», καθώς οι δύο πλανήτες θα πλησιάσουν σε οπτική απόσταση μόλις 2 μοιρών, όπως θα μπορέσουμε να τους δούμε από τη Γη. Η ένωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου, όμως χρειάζεται εξαιρετικά καθαρό ουρανό και καθόλου εμπόδια για να είναι ορατή.

πλανήτης Δίας Pexels

Η Αφροδίτη πρόκειται να εμφανιστεί 20 μοίρες πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα, ενώ ο βραχώδης πλανήτης Δίας θα εμφανιστεί λίγο χαμηλότερα και στα αριστερά της. Περίπου 10 μοίρες πιο χαμηλά και στα δεξιά του ζευγαριού, θα εμφανιστεί και ο μικρός πλανήτης Ερμής, όμως μόνο οι πολύ τυχεροί θα καταφέρουν να τον δουν, αφού χρειάζεται απόλυτα ανεμπόδιστη θέα και καθαρό ουρανό.

πλανήτης Αφροδίτη Pexels

Πρόκειται για ένα απόλυτο θέαμα για όσους αγαπούν τα διαστημικά φαινόμενα, ενώ αν κάποιος έχει κιάλια ή τηλεσκόπιο, μπορεί να ανακαλύψει πολλά ακόμη κρυμμένα «θαύματα» του διαστήματος, όπως τους τέσσερις φυσικούς δορυφόρους του Δία, την Ιώ, την Ευρώπη, την Καλλιστώ και τον Γανυμήδη.

Μετά από το αποψινό θέαμα, οι δύο πλανήτες θα ξεκινήσουν να απομακρύνονται. Τα επόμενα βράδια η Αφροδίτη θα ανατέλλει σταθερά, ξεπερνώντας τον Δία και θα σχηματίσει πορεία που καταλήγει στον αστερισμό του Καρκίνου.

Ο Δίας θα προχωρά χαμηλότερα στον δυτικό ορίζοντα και μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί από τη Γη. Στα μέσα του Αυγούστου θα εμφανιστεί και πάλι θριαμβευτικά στον ανατολικό πρωινό ουρανό.

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