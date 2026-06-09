Η ΕΕ θέλει την αφρικανική ηλιοφάνεια να τροφοδοτήσει την ενεργειακή της επανάσταση

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι τα φωτοβολταϊκά στη λιακάδα της ερήμου Σαχάρας μπορούν να προμηθεύσουν την Ευρώπη με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Επιμέλεια - Δημήτρης Μάνωλης

Η ΕΕ θέλει την αφρικανική ηλιοφάνεια να τροφοδοτήσει την ενεργειακή της επανάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποντάρει ότι το μέλλον του ενεργειακού της συστήματος βρίσκεται κάτω από τον ήλιο της Βόρειας Αφρικής.

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για 5 δισ. ευρώ κοινοτικής χρηματοδότησης σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Το όραμα είναι ότι φωτοβολταϊκά στην ηλιόλουστη έρημο Σαχάρα και ανεμογεννήτριες στις νότιες και ανατολικές ακτές της Μεσογείου θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων γραμμών υψηλής τάσης και θα ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Politico.

Η ενέργεια αυτή θα αντικαθιστούσε τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, βοηθώντας την Ευρώπη να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους ηλεκτροποίησης και κλιματικής πολιτικής της.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα λειτουργήσει ως «μοχλός» για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο τη κινητοποίηση έως και 25 δισ. ευρώ σε έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, υδρογόνου, δικτύων ηλεκτρισμού και άλλων καθαρών τεχνολογιών έως το 2035.

«Ο λογαριασμός της ΕΕ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 47 δισ. ευρώ τις τελευταίες 100 ημέρες, χωρίς ούτε ένα επιπλέον μόριο ενέργειας», δήλωσε ο επικεφαλής ενέργειας της ΕΕ Dan Jørgensen σε συνέντευξη Τύπου.

Μέχρι το 2035, η Επιτροπή εκτιμά ότι η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ανάπτυξη τουλάχιστον 15 γιγαβάτ νέας δυναμικότητας ανανεώσιμης ενέργειας, θα δημιουργήσει πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στη Μεσόγειο.

Η λύση για την ενεργειακή ασφάλεια

Η πρωτοβουλία, που ονομάζεται T-MED, παρουσιάζεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο Jørgensen συνέδεσε άμεσα το σχέδιο με την τρέχουσα κρίση, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν ξανά τους κινδύνους της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

«Η ενεργειακή μας ασφάλεια πρέπει να βασίζεται σε ηλεκτροποιημένα συστήματα που στηρίζονται στην καθαρή ενέργεια, σε σύγχρονα δίκτυα και σε ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή διαθέτουν περίπου 2.300 γιγαβάτ δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πάνω από το διπλάσιο της σημερινής εγκατεστημένης ισχύος της ΕΕ. Παράλληλα, η παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας μπορεί να είναι 30% έως 40% φθηνότερη από ό,τι στην Ευρώπη.

Ωστόσο, το μέγεθος της πρόκλησης παραμένει τεράστιο.

Οι εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής δείχνουν ότι η περιοχή θα χρειαστεί πάνω από 100 δισ. ευρώ επενδύσεων έως το τέλος της δεκαετίας για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι ο στόχος των 25 δισ. ευρώ αποτελεί μόνο την αρχή.

Η Κομισιόν σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας επενδυτικής πλατφόρμας T-MED, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο και θα συνδέει κυβερνήσεις, αναπτυξιακές τράπεζες, επενδυτές και φορείς έργων, με στόχο τη χρηματοδότηση μεγάλων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, η ΕΕ θα πιέσει τις χώρες-εταίρους να απλοποιήσουν τις αδειοδοτήσεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση στα δίκτυα και να ενισχύσουν τα ρυθμιστικά τους πλαίσια, ώστε να καταστούν τα έργα πιο ελκυστικά για επενδύσεις.

Η πρωτοβουλία θυμίζει το σχέδιο Desertec που είχε προταθεί πριν από πάνω από μία δεκαετία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας της Βόρειας Αφρικής και τη μεταφορά της στην Ευρώπη, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε λόγω πολιτικής αστάθειας και υψηλού κόστους.

Παρόμοια έργα έχουν αποτύχει και αλλού στον κόσμο, όπως το σχέδιο Sun Cable που θα μετέφερε ενέργεια από την Αυστραλία στη Σιγκαπούρη μέσω του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου στον κόσμο.

Πηγή: Politico

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