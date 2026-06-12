Ινδία: Διπλασιάζει τις δημόσιες επενδύσεις για σιδηρόδρομους και εργοστάσια μικροτσίπ

Snapshot Η Ινδία διπλασίασε δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, με προϋπολογισμό 11 τρισ. ρουπιών το 2025 και 12,2 τρισ. ρουπιών για το 2026.

Ο αυτοκινητόδρομος Ganga Expressway μήκους 594 χιλιομέτρων εγκαινιάστηκε ως νέα αναπτυξιακή αρτηρία στην πολιτεία Ούταρ Πραντές.

Η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μουμπάι

Αχμενταμπάντ αναμένεται να λειτουργήσει μερικώς τον Αύγουστο του 2027, με χρηματοδότηση 80% από την Ιαπωνία.

Η παραγωγή μικροτσίπ επεκτείνεται με 12 επιδοτούμενα εργοστάσια, ενώ η Micron Technology ξεκίνησε λειτουργία στη Γκουτζαράτ.

Η οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να καθυστερήσει δημόσια έργα και να οδηγήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Snapshot powered by AI

Η Ινδία εντείνει τις δημόσιες δαπάνες για έργα υποδομής, προκειμένου να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας και εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στην ισχυρή ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας κατά 7,7% το οικονομικό έτος 2025, παράλληλα με την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ο προϋπολογισμός για δημόσια έργα ανήλθε στα 11 τρισ. ρουπίες (περίπου 115 δισ. δολάρια) το οικονομικό έτος 2025, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια. Για το οικονομικό έτος 2026, η κυβέρνηση έχει προβλέψει ποσό-ρεκόρ ύψους 12,2 τρισ. ρουπιών.

Ο αυτοκινητόδρομος του Γάγγη ως «νέα αρτηρία» ανάπτυξης

Στα τέλη Απριλίου, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι παρευρέθηκε στα εγκαίνια νέου αυτοκινητοδρόμου στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία. Εκεί δήλωσε ότι, όπως ο ποταμός Γάγγης υπήρξε η ζωτική αρτηρία της χώρας επί χιλιάδες χρόνια, έτσι και ο νέος αυτοκινητόδρομος θα αποτελέσει μια νέα πηγή ζωής για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο αυτοκινητόδρομος Ganga Expressway, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2021, εκτείνεται σε 594 χιλιόμετρα κατά μήκος της λεκάνης του Γάγγη, συνδέοντας ανατολικά και δυτικά τμήματα της πολιτείας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα της χώρας, με συνολική επένδυση 360 δισ. ρουπιών.

Η αυξανόμενη κατανάλωση ενισχύει την ανάγκη για νέους δρόμους

Η οικονομία της Ινδίας βασιζόταν παραδοσιακά στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του ΑΕΠ. Κατά το οικονομικό έτος 2025, οι σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις τόνωσαν τη ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.

Καθώς τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης αυξάνονται, η κατοχή οχημάτων συνεχίζει να επεκτείνεται, καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Η κυβέρνηση στοχεύει στην κατασκευή 10.000 χιλιομέτρων εθνικών αυτοκινητοδρόμων κάθε χρόνο — απόσταση αντίστοιχη περίπου με αυτή μεταξύ Τόκιο και Λονδίνου — αν και ακόμη και αυτός ο ρυθμός ενδέχεται να μην επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Προχωρά το έργο του ινδικού «Shinkansen»

Παράλληλα, επιταχύνονται και τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα. Η γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τη Μουμπάι με το Αχμενταμπάντ, σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων, θεωρείται εμβληματικό έργο τόσο για την Ινδία όσο και για την Ιαπωνία.

Η Ιαπωνία χρηματοδοτεί το 80% του συνολικού κόστους μέσω δανείων σε γεν. Κατά επίσκεψη στα μέσα Μαΐου στο εργοτάξιο του σταθμού της Μουμπάι, που αποτελεί το νότιο άκρο της γραμμής, ήταν εμφανής η τεράστια κλίμακα του έργου. Οι εκσκαφές έχουν φτάσει σε βάθος άνω των 30 μέτρων, όσο περίπου ένα δεκαώροφο κτίριο, ενώ πάνω από το 80% των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η Ινδία σχεδιάζει να θέσει σε μερική λειτουργία τη γραμμή τον Αύγουστο του 2027. Στις αρχές της δεκαετίας του 2030 αναμένεται να εντάξει και τα νέα τρένα σειράς E10, τα οποία αναπτύσσει η East Japan Railway για το δίκτυο Tohoku Shinkansen.

Τα μικροτσίπ στο επίκεντρο της βιομηχανικής πολιτικής

Το μοντέλο ανάπτυξης της κυβέρνησης βασίζεται στη χρήση δημοσίων έργων ως μοχλού τόνωσης της ζήτησης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Δελχί επιχειρεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ημιαγωγών, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της πρωτοβουλίας «Make in India».

Τον Φεβρουάριο, η αμερικανική εταιρεία Micron Technology ξεκίνησε την παραγωγή μνημών ημιαγωγών στην πολιτεία Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο μεταξύ των 12 μονάδων παραγωγής μικροτσίπ που λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις και έχουν περάσει στο στάδιο λειτουργίας.

«Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη Micron και για την αναπτυσσόμενη βιομηχανία ημιαγωγών της Ινδίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαντζάι Μεχρότρα, κατά τα εγκαίνια της μονάδας.

Σήμερα λειτουργούν ήδη δύο εργοστάσια παραγωγής μικροτσίπ στη χώρα, ενώ άλλα δύο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του έτους. Η συγκέντρωση προμηθευτών υλικών και εξοπλισμού γύρω από τον κλάδο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Άνοδος των ξένων επενδύσεων

Η Ινδία προσέλκυσε ξένες άμεσες επενδύσεις ύψους 47,8 δισ. δολαρίων την περίοδο Απριλίου–Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εισροή κεφαλαίων ενισχύει τη στρατηγική της κυβέρνησης για μετατροπή της χώρας σε παγκόσμιο κέντρο παραγωγής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η Μέση Ανατολή απειλεί τις αναπτυξιακές προοπτικές

Παρά τη δυναμική πορεία της οικονομίας, σοβαρή πηγή ανησυχίας αποτελεί η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία καλύπτει περίπου το ήμισυ των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω εισαγωγών από την περιοχή. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας επιβαρύνει την οικονομία, ενώ τον Μάιο ο πρωθυπουργός Μόντι κάλεσε τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι και να περιορίσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κόμπε, Τακαχίρο Σάτο, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, «η εκτίναξη των τιμών των πρώτων υλών θα δυσκολέψει την προμήθεια υλικών, οδηγώντας πιθανότατα σε καθυστερήσεις στα δημόσια έργα». Όπως εκτιμά, η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσε να αναγκάσει τόσο την κυβέρνηση όσο και την κεντρική τράπεζα να υιοθετήσουν αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ακόμη και εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης.