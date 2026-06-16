ΗΠΑ: Αξιωματικός της ICE έσωσε 6χρονο αγόρι από πνιγμό σε πισίνα

Ένα 6χρονο αγόρι σώθηκε από βέβαιο πνιγμό σε πισίνα της κομητείας Πάσκο στη Φλόριντα, χάρη στην άμεση και ηρωική επέμβαση ενός αξιωματικού της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), ο αξιωματικός, ονόματι Γκρέγκορι Σίμοντς, αντιλήφθηκε το παιδί να επιπλέει αναίσθητο στο νερό. Χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, βούτηξε στην πισίνα και κατάφερε να ανασύρει το αγόρι στην επιφάνεια.

Μόλις έβγαλε το παιδί από το νερό, ο Σίμοντς εφάρμοσε αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ασκώντας την κατάλληλη πίεση και φροντίδα, μέχρι τη στιγμή που το 6χρονο αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρθηκε από το DHS, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Η γρήγορη αντίδραση και η ψυχραιμία του αξιωματικού αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη ζωή του μικρού αγοριού, αποτρέποντας μια σπαρακτική τραγωδία.

A 6-year-old boy was saved from drowning in a pool in Pasco County, Florida, after an ICE officer saw him floating unconscious and jumped in to rescue the child, according to the Department of Homeland Security. After taking the boy out of the pool, ICE officer Gregory Simmonds… pic.twitter.com/kMM7Va8Uma — CBS News (@CBSNews) June 16, 2026

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