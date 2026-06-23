Επτά άγνωστες συνθέσεις του Μότσαρτ παρουσιάστηκαν στη Γαλλία μετά από 200 χρόνια

Snapshot Ένα τετράδιο με επτά άγνωστες συνθέσεις του Μότσαρτ για φλάουτο και άρπα ανακαλύφθηκε τυχαία στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη μετά από περισσότερα από 200 χρόνια.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε από ειδικούς μουσικολόγους και θεωρείται από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Οι συνθέσεις προέρχονται από την περίοδο που ο Μότσαρτ δίδασκε την αρπίστρια Μαρί

Λουίζ

Φιλιπίν ντε Μπονιέρ ντε Γκιν το 1778.

Το τετράδιο αποκαλύπτει τον τρόπο διδασκαλίας του Μότσαρτ, με διορθώσεις και παρεμβάσεις πάνω σε ασκήσεις σύνθεσης της μαθήτριάς του.

Η παρουσίαση των έργων έγινε δημόσια στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη στις 22 Ιουνίου, με συναυλία που ηχογραφήθηκε από το Radio France. Snapshot powered by AI

Μία μοναδική ερμηνεία άγνωστων συνθέσεων του Μότσαρτ μπόρεσαν να απολαύσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου φίλοι της μουσικής, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

Πρόκειται για επτά κομμάτια γραμμένα για φλάουτο και άρπα, τα οποία παρέμεναν άγνωστα για το κοινό για περισσότερα από 200 χρόνια. Η ανακάλυψή τους έγινε τυχαία από έναν μουσικολόγο και συντηρητή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, ο οποίος εντόπισε τετράδιο του Αυστριακού συνθέτη με 44 χειρόγραφες σελίδες από την περίοδο που δίδασκε μουσική στην αρπίστρια Μαρί-Λουίζ-Φιλιπίν ντε Μπονιέρ ντε Γκιν, κόρη του δούκα ντε Γκιν, το 1778.

Ο Φρανσουά-Πιερ Γκουά, ο οποίος εργάζεται στην βιβλιοθήκη για 31 χρόνια, αναγνώρισε τον γραφικό χαρακτήρα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ καθώς και ενός δεύτερου ατόμου. «Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών», ανέφερε σε δελτίο τύπου ο πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Ζιλ Πεκού.

Η ανακάλυψη έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο κρατήθηκε μυστική έως τη Δευτέρα, όπου διοργανώθηκε συναυλία στην Οβάλ Αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Βιβλιοθήκης από το Radio France. Ερμηνευτές ήταν η Ματίλντ Καλντερίνι στο φλάουτο και ο αρπίστας Νικολά Τυγιέ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Radio France.

Πώς έγινε η ανακάλυψη

Ο Φρανσουά-Πιερ Γκουά εντόπισε ένα άγνωστο τετράδιο καθώς ξεφύλλιζε χειρόγραφα σε μία από τις αποθήκες της βιβλιοθήκης. Αρχικά, του τράβηξε την προσοχή η ύπαρξη πολλών διορθώσεων και σβησιμάτων αλλά και η παρουσία δύο διαφορετικών γραφών. Στην μία γραφή αναγνώρισε τον τρόπο που ο Μότσαρτ σχεδίαζε τα κλειδιά του σολ και άλλα σύμβολα.

Καθώς δεν ήταν σίγουρος για την ανακάλυψή του, ζήτησε τη γνώμη της συναδέλφου του και μουσικολόγου, Λορένς Ντεκομπέρ, ενώ τον Απρίλιο οι υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν και από τον Άρμιν Μπρίντσινγκ, διευθυντή της Bibliotheca Mozartiana στο Διεθνές Ίδρυμα Mozarteum του Σάλτσμπουργκ.

Σύμφωνα με επιστολές που έστειλε ο ίδιος ο Μότσαρτ στον πατέρα του, η δεσποινίς Μαρί-Λουίζ ήταν καλή στις θεωρητικές γνώσεις όμως αδύναμη στην πράξη και έτσι η παρέμβαση του συνθέτη και δασκάλου της έπρεπε να είναι όλο και περισσότερη. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία έξι ασκήσεων σύνθεσης, οι οποίες κρίνεται ότι αποτελούσαν έμπνευση του ίδιου του Μότσαρτ.

Σπάνιο εύρημα

Η έβδομη σύνθεση παρέμεινε ανολοκλήρωτη, καθώς η Ντε Γκιν παντρεύτηκε και διέκοψε τα μαθήματα. Το τετράδιο προσφέρει πλέον ένα σπάνιο τεκμήριο για τον τρόπο με τον οποίο ο Μότσαρτ δίδασκε σύνθεση: όχι αφηρημένα, αλλά πάνω στο χαρτί, διορθώνοντας μέτρο προς μέτρο τη μουσική της μαθήτριάς του.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή το ρεπερτόριο του Μότσαρτ για φλάουτο και άρπα είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Το γνωστότερο έργο του για αυτά τα όργανα είναι το Κοντσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα που γράφτηκε την ίδια περίοδο για τον δούκα ντε Γκιν και την κόρη του.

Πώς κατέληξε το τετράδιο σε αποθήκη

Ο δούκας, ο οποίος ήταν στενός φίλος της Μαρίας Αντουανέτας και ερασιτέχνης φλαουτίστας, είχε ζητήσει από τον Μότσαρτ να διδάξει την μεγαλύτερη κόρη του, επιμένοντας για την ευφυΐα της. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο μεγάλος συνθέτης βρισκόταν στο Παρίσι, μέχρι τον Ιούλιο του 1778. Η ίδια όμως ήταν αρκετά αδύναμη και έτσι ο Μότσαρτ έκανε πολλές παρεμβάσεις στα γραπτά της.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι το τετράδιο να βρισκόταν στο σπίτι των ντε Γκιν και να κατασχέθηκε το 1794, όταν η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία. Σύμφωνα με τα Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας, είχαν βρεθεί δύο τετράδια μουσικής στο σπίτι της αριστοκρατικής οικογένειας.

Η παρουσίαση των έργων έγινε με απόλυτο ενθουσιαμό κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής και ηχογραφήθηκε από το Radio France. Μπορείτε να ακούσετε τη σύνθεση εδώ:

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