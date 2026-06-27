Αυστραλία: Χειρουργικό θαύμα για δίδυμα αγόρια που άκουσαν τη φωνή της μητέρας τους για πρώτη φορά

Σε μια πρωτοποριακή ταυτόχρονη επέμβαση 8 ωρών, δύο κωφά πρόωρα βρέφη απέκτησαν κοχλιακά εμφυτεύματα, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή τους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Αυστραλία: Χειρουργικό θαύμα για δίδυμα αγόρια που άκουσαν τη φωνή της μητέρας τους για πρώτη φορά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δίδυμα αδελφάκια στην Αυστραλία υποβλήθηκαν ταυτόχρονα σε πρώτη χειρουργική τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων διάρκειας 8 ωρών για να αντιμετωπίσουν την ολική κώφωσή τους.
  • Η ταυτόχρονη επέμβαση επιλέχθηκε για να μειωθεί η ψυχολογική και πρακτική επιβάρυνση της οικογένειας και να μπορέσουν τα παιδιά να ακούσουν μαζί τη φωνή της μητέρας τους για πρώτη φορά.
  • Η Νέα Νότια Ουαλία θα διαθέσει 20 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για τη χρηματοδότηση κοχλιακών εμφυτευμάτων και σχετικών επεμβάσεων στον επόμενο προϋπολογισμό της πολιτείας.
  • Τα δίδυμα θα χρειαστούν συνεχή θεραπεία και υποστήριξη, ενώ η οικογένειά τους εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον τους με τη νέα ακουστική ικανότητα.
  • Ο υπουργός Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση σημαντική απόφαση για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα ακοής και τις οικογένειές τους.
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Σε μια πρωτοποριακή ιατρική διαδικασία, η οποία πιστεύεται ότι είναι η πρώτη του είδους της στην Αυστραλία, δύο δίδυμα αδελφάκια που γεννήθηκαν με ολική κώφωση υποβλήθηκαν ταυτόχρονα σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Η μαραθώνια χειρουργική επέμβαση διήρκεσε 8 ώρες και περιελάμβανε τέσσερα εμφυτεύματα για τα τέσσερα αυτιά των δύο αγοριών. Η απόφαση να χειρουργηθούν ταυτόχρονα ελήφθη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ψυχολογική και πρακτική επιβάρυνση της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής προετοιμασίας για την οικογένεια. Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία στα δίδυμα —τα οποία είχαν δώσει μάχη για τη ζωή τους καθώς γεννήθηκαν πρόωρα— να φτάσουν μαζί σε ένα σπουδαίο ορόσημο: να ακούσουν τη φωνή της μητέρας τους για πρώτη φορά.

Ο Άρτι και ο Τζακ γεννήθηκαν πρόωρα λόγω μιας γενετικής πάθησης. Αν και αναπτύχθηκαν υγιείς από κάθε άλλη άποψη, η ακουστική τους ικανότητα ήταν μηδενική, σε βαθμό που δεν θα μπορούσαν να ακούσουν τον ήχο ενός πυροσβεστικού οχήματος ακόμη και αν βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κεφάλι τους.

Συγκινεί η μητέρα των διδύμων

Η μητέρα τους, Έμιλυ Πόρτερ, μιλώντας στο ABC News AU, περιέγραψε τη συγκλονιστική εκείνη στιγμή: «Ήταν απίστευτο και βαθιά συγκινητικό… Το να γυρίζουν το κεφάλι τους στον ήχο της φωνής μου και να βλέπω τα μικρά τους μάτια να ανοίγουν διάπλατα στο άκουσμά της, ήταν κάτι που απλά σου έκοβε την ανάσα».

Κρατική χρηματοδότηση μετά την επέμβαση-ορόσημο

Σε σύγκριση με άλλες πολιτείες της Αυστραλίας, η Νέα Νότια Ουαλία παρουσίαζε για χρόνια ελλείμματα στη χρηματοδότηση και την οικονομική αρωγή για κοχλιακά εμφυτεύματα. Με αφορμή την ιστορία των δύο αγοριών, το ABC News απευθύνθηκε στην κυβέρνηση της πολιτείας και στον Υπουργό Υγείας, Ράιαν Παρκ.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς ανακοινώθηκε ότι στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους θα διατεθούν 20 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε οργανισμούς όπως το "Shepherd Center", με αποκλειστικό σκοπό να βοηθήσουν τους γονείς να καλύψουν το κόστος των κοχλιακών εμφυτευμάτων και των σχετικών επεμβάσεων.

«Θεωρώ ότι αυτή θα είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα λάβω στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού, αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός Υγείας», δήλωσε ο υπουργός Παρκ. «Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους και ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε στην εκπλήρωση αυτού του στόχου για τα ίδια και τις οικογένειές τους».

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Ένα μέλλον γεμάτο ήχους

Αν και τα δίδυμα θα χρειαστούν εντατικές θεραπείες και υποστήριξη για το υπόλοιπο της παιδικής τους ηλικίας, η κ. Πόρτερ και ο σύζυγός της, Γιούαν, ατενίζουν το μέλλον με τεράστια αισιοδοξία. Πλέον, ανυπομονούν για κάθε πρωινό, όπου μαζί με τον μεγαλύτερο γιο τους, Τόμι, θα ενεργοποιούν τα εμφυτεύματα του Άρτι και του Τζακ, επαναφέροντάς τα στον υπέροχο κόσμο των ήχων, από τον οποίο για τόσο καιρό ήταν αποκλεισμένα.

«Χαμογελούν… μπορείς να καταλάβεις ότι καταλαβαίνουν τι τους λες. Τους μιλάς και ανταποκρίνονται… Πρόκειται πραγματικά για ένα δώρο, για ένα θαύμα», δήλωσε συγκινημένος ο πατέρας τους.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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