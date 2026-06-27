Ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία: Νεκρό 6χρονο αγόρι σε λίμνη - Αστυνομικά οχήματα εκτοξεύουν νερό

Snapshot Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας

Βεστφαλίας, όπου το παιδί δεν γνώριζε κολύμπι.

Το 2025 στη Γερμανία σημειώθηκαν 393 πνιγμοί σε λίμνες και ποτάμια, με το 82% των θυμάτων να είναι άνδρες.

Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών προειδοποιεί για τους κινδύνους σε λίμνες και ποτάμια και καλεί σε προσεκτική συμπεριφορά κατά το κολύμπι. Snapshot powered by AI

Ένα αγόρι έξι ετών που αγνοείτο τις τελευταίες ώρες στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στη Γερμανία εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρό, μετέδωσε η BILD, επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν γνώριζε κολύμπι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή ένας 16χρονος πνίγηκε, όπως και δύο αδέρφια, ένας 14χρονος ένας 19χρονος. Στο κανάλι Ρήνου- Χέρνε, ένας 20χρονος πήδηξε στο νερό για να δροσιστεί μετά την προπόνηση στο τρέξιμο και, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση αναζήτησης, ανασύρθηκε νεκρός. Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης στις περιοχές Έσσεν, Χέξτερ, Πάντερμπορν, Ζάσενμπεργκ και Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

Όπως αναφέρει η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), 393 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν στη Γερμανία το 2025 - 18 λιγότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Οι 282 από αυτούς τους πνιγμούς σημειώθηκαν σε ποτάμια ή λίμνες.

Πέρυσι τον Ιούνιο σημειώθηκε μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών, με τους νεκρούς να φθάνουν τους 69. Το 82% όσων πνίγηκαν το 2025 ήταν άνδρες, σημειώνει η Ένωση. Ο ερευνητής του Κέντρου Harding για την Παιδεία σε Θέματα Κινδύνου Φέλιξ Ρέμπιτσεκ εξηγεί στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι ο υψηλός αριθμός ανδρών θυμάτων δεν είναι τυχαίος: «Οι άνδρες έχουν υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο, ενώ παίζει ρόλο και η συμπεριφορά τους πριν μπουν στο νερό», δηλώνει, αναφερόμενος στο γεγονός ότι συμβαίνει συχνότερα ένας άνδρας να κολυμπήσει ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Η DLRG ενημερώνει εδώ και μέρες τους πολίτες να μην υποτιμούν τον κίνδυνο στις λίμνες και στα ποτάμια, να μην μπαίνουν μόνοι στο νερό και να ψύχουν το σώμα τους σταδιακά πριν κολυμπήσουν. «Τα ποτάμια και οι λίμνες συχνά φαίνονται ακίνδυνα, αλλά μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα», υπογραμμίζουν.

Το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41,3 βαθμών Κελσίου στο Ζααρμπρίκεν «έσπασε» σήμερα με 41,5 βαθμούς στο Μέρκεν-Ντρέβιτς της Σαξονίας 'Ανχαλτ. Στο Βερολίνο η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο οχήματα εκτόξευσης νερού επιχειρούν στο κέντρο της πόλης, με στόχο να δροσίζουν πολυσύχναστα σημεία. Με ανάλογα μέσα πολλά αεροδρόμια προσπαθούν να αποτρέψουν ρωγμές στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης.

Ταυτόχρονα τα προβλήματα από τον καύσωνα επεκτείνονται και στις συγκοινωνίες. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) συμβουλεύουν τους πελάτες τους να αποφεύγουν σήμερα και αύριο τα τρένα μεγάλων αποστάσεων και τα περιφερειακά. «Παρακαλούμε αποφύγετε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια με τρένα μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακά», δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της εταιρίας, εξηγώντας ότι οι υποδομές μεταφορών σε όλη τη χώρα επηρεάζονται σοβαρά από την πρωτοφανή ζέστη των ημερών.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υποφέρουν επίσης από τις ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Η DB έχει ήδη ανακοινώσει από προχθές ότι τα εισιτήρια για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου θα μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκαν πριν από τις 23 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα σε όλη τη Γερμανία διαπιστώνονται προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις, καθώς σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί ρωγμές, συχνά μάλιστα σε βαθμό απαγορευτικό για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ειδικά συνεργεία των κρατιδιακών υπηρεσιών ψεκάζουν το οδόστρωμα με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της ασφάλτου.