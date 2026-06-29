Αιματοκύλισμα σε fan zone του Μουντιάλ: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς

Τραγωδία σε fan zone του Μουντιάλ στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια· ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ακαριαία κι ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε δημοφιλή χώρο ψυχαγωγίας της πόλης, όπου προβάλλονταν αγώνες της διοργάνωσης. Τη στιγμή των πυροβολισμών δεν ήταν σε εξέλιξη κάποια αναμέτρηση του Μουντιάλ, καθώς το μοναδικό παιχνίδι της χθεσινής μέρας (28/06) ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά είχε ήδη ολοκληρωθεί.

«Το ένα θύμα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό επί τόπου. Το δεύτερο διεκομίσθη σε τοπικό νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα», ανέφερε η Αστυνομία του Σαν Χοσέ.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ, αρκετοί δρόμοι γύρω από το σημείο παραμένουν αποκλεισμένοι στο πλαίσιο των ερευνών.

Η περιοχή του Bay Area έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής πέντε αγώνες του Μουντιάλ. Μετά τους πυροβολισμούς, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν πολλά περιπολικά να καταφθάνουν στο σημείο, ενώ, ένας τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φορείο, καλυμμένος εν μέρει με λευκό σεντόνι.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή και τα περισσότερα μπαρ της γειτονιάς παρέμειναν κλειστά.

Φρουρός ασφαλείας, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, τόνισε ότι είδε τον τραυματία λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. «Στέναζε ακόμη από τον πόνο. Υπήρχε αίμα γύρω από τον λαιμό και το πάνω μέρος της πλάτης του, ενώ οι αστυνομικοί μιλούσαν με το προσωπικό ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες», περιέγραψε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.