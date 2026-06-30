ΗΠΑ: Μπλόκο Τραμπ στο διακομματικό νομοσχέδιο για τη στέγαση - Ο όρος που θέτει

Snapshot Ο πρόεδρος Τμπ μπλοκάρει την υπογραφή του διακομματικού νομοσχεδίου για τη στέγαση ζητώντας πρώτα την έγκριση του νομοσχεδίου «Save America» για αυστηρότερους ελέγχους ταυτότητας ψηφοφόρων.

Το νομοσχέδιο στέγασης στοχεύει στη μείωση του κόστους και στην επιτάχυνση κατασκευής νέων κατοικιών μέσω χαλάρωσης κανονισμών και επιτάχυνσης περιβαλλοντικών εγκρίσεων.

Το «Save America Act» απαιτεί απόδειξη υπηκοότητας για την ψήφο, προκαλώντας ανησυχίες για περιορισμό δικαιωμάτων ψηφοφορίας, κυρίως σε μειονότητες.

Το νομοσχέδιο στέγασης έχει εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία στο Κογκρέσο και η καθυστέρηση υπογραφής από τον Τραμπ μπορεί να παρακαμφθεί με νέα ψηφοφορία.

Η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ επιδεινώνεται, και το νομοσχέδιο αναμένεται να αυξήσει σταδιακά την προσφορά κατοικιών και να μειώσει τα κόστη μακροπρόθεσμα. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε τη Δευτέρα να διευκρινίσει εάν θα υπογράψει το διακομματικό νομοσχέδιο για τη στέγαση, προσθέτοντας ότι είναι «εντελώς αδιάφορο» σε σύγκριση με τις δικές του προσπάθειες για τη διασφάλιση μιας αμφιλεγόμενης ριζικής μεταρρύθμισης των ομοσπονδιακών εκλογών.

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Το νομοθετικό πακέτο με στόχο τη μείωση του κόστους στέγασης και την ενίσχυση της κατασκευής νέων κατοικιών εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική πλειοψηφία από το Κογκρέσο, όμως έχει μπλοκαριστεί ως προς την υπογραφή του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος νόμος για τη στέγαση στοχεύει κυρίως να διευκολύνει την ανέγερση νέων κατοικιών, ιδίως μέσω της χαλάρωσης ορισμένων προδιαγραφών και την επιτάχυνση των μελετών περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά στηρίξει το νομοσχέδιο με τίτλο «21st Century ROAD to Housing Act», όμως ο Τραμπ ακύρωσε την τελετή υπογραφής, δηλώνοντας ότι δεν θα το υπογράψει αν το Κογκρέσο δεν περάσει πρώτα νόμο που θα απαιτεί απόδειξη υπηκοότητας για όλους τους ψηφοφόρους. Αυτός ο νόμος αξιώνει από τους ψηφοφόρους να προσκομίζουν ένα έγγραφο ως απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητάς τους προκειμένου να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να παρουσιάζουν ένα αποδεικτικό ταυτότητας κατά την προσέλευσή τους για να ψηφίσουν στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Μια ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ είναι ότι 14 πολιτείες της χώρας, ιδίως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, δεν απαιτούν κανένα αποδεικτικό ταυτότητας για να ψηφίσει κανείς.

Οι υποστηρικτές του “SAVE America Act” εκτιμούν πως αυτός ο νόμος επιτρέπει την ενίσχυση της ασφάλειας των εκλογών, όμως οι επικριτές του υπογραμμίζουν πως είναι ήδη παράνομο για έναν μη πολίτη να ψηφίζει στις εκλογές των ΗΠΑ και εκφράζουν ανησυχία για τα εμπόδια που εγείρονται στο δικαίωμα του ψηφίζειν εκατομμυρίων Αμερικανών.

Τα άτομα που προέρχονται από μειονότητες, ιδίως οι αφροαμερικανοί ψηφοφόροι, θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτά τα εμπόδια στην ψήφο, τονίζουν πολλές ενώσεις.

Από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επαναλαμβάνει χωρίς αποδείξεις ότι του έκλεψαν τη νίκη μέσω μιας υποτιθέμενης μαζικής απάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να καταργηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί της Γερουσίας, που προβλέπουν ένα κείμενο όπως το “SAVE America Act” να εγκρίνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία 60 ψήφων, σε σύνολο 100.

Ειδάλλως, οι Δημοκρατικοί «θα το κάνουν από την πρώτη στιγμή» όταν ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, προκειμένου να περάσουν τα δικά τους νομοσχέδια, διαβεβαίωσε σήμερα.

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα νιώσουν πολύ ανόητοι εάν δεν το κάνουν πρώτοι. Θα παρακολουθώ με δάκρυα στα μάτια», κατέληξε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το πακέτο αποτελεί το αποτέλεσμα μηνών διαπραγματεύσεων και συνδυάζει δεκάδες επιμέρους προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης προσιτής κατοικίας στις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων θα μειώσει ομοσπονδιακούς κανονισμούς στην οικοδομή, επιταχύνει περιβαλλοντικές εγκρίσεις, επισπεύσει την κατασκευή κατοικιών και θα περιορίσει την επιρροή μεγάλων εταιρειών που αγοράζουν μονοκατοικίες

Παράλληλα, ενισχύει την κατασκευή προσιτών κατοικιών και προκατασκευασμένων (manufactured homes), διευρύνει πρόσβαση σε κρατικά δάνεια για μικρότερες κατοικίες, χρηματοδοτεί μετατροπή εγκαταλελειμμένων υποδομών σε κατοικίες, δίνει κατευθυντήριες για αλλαγές σε τοπικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ενισχύει προγράμματα στεγαστικής βοήθειας και ενοικιαστών, θεσπίζει μέτρα για επιτάχυνση ανακατασκευών μετά από φυσικές καταστροφές

Η στεγαστική κρίση στις ΗΠΑ έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί περίπου 54% από το 2020, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειώσει τη ζήτηση, υπάρχει χρόνια έλλειψη κατοικιών προς πώληση, το κόστος ενοικίων παραμένει υψηλό, παρά μικρές πρόσφατες μειώσεις

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο δεν θα έριχνε άμεσα τις τιμές, αλλά θα αύξανε σταδιακά την προσφορά κατοικιών, κάτι που θα μπορούσε να πιέσει προς τα κάτω τα κόστη τα επόμενα χρόνια.

Ο Τραμπ δεν το απέρριψε πλήρως, αλλά αρνήθηκε να το υπογράψει προς το παρόν, συνδέοντας την υπογραφή του με άλλη νομοθεσία για την εκλογική νομοθεσία.

Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει το νομοσχέδιο με συντριπτική πλειοψηφία (πολύ κοντά σε «βέτο-proof» επίπεδο), κάτι που σημαίνει ότι ακόμη κι αν ασκηθεί βέτο, μπορεί να παρακαμφθεί με νέα ψηφοφορία και ότι η καθυστέρηση μπορεί να είναι προσωρινή.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά ο Τραμπ θα το υπογράψει, μετά από περαιτέρω διαβούλευση.

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