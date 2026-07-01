Βανς: Ρίξαμε βόμβες στο Ιράν γιατί χτυπούσε εμπορικά πλοία - Τώρα περνάνε ελεύθερα

«Ρίξαμε μερικές βόμβες πριν από λίγες ημέρες επειδή οι Ιρανοί πυροβολούσαν εναντίον εμπορικών πλοίων», εξήγησε με απόλυτο τρόπο ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επισημαίνοντας ότι αυτή η άσκηση πίεσης λειτούργησε ως αποτελεσματικός μοχλός πίεσης έναντι της Τεχεράνης. Όπως σημείωσε ο ίδιος, το αποτέλεσμα ήταν να εξασφαλιστεί ελεύθερη εμπορική διέλευση στην περιοχή για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανός αξιωματούχος σήκωσε το γάντι απέναντι σε όσους κατηγορούν τον Λευκό Οίκο για τις επαφές με την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι η εμπλοκή σε διαπραγματεύσεις δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας, αλλά είναι προϊόν δύναμης. όπως δε ισχυρίσθηκε, οι επικριτές της παρούσας κυβέρνησης είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στο παρελθόν πίεζαν για τυφλούς βομβαρδισμούς σε μέρη όπως το Αφγανιστάν, χωρίς ποτέ να είναι σε θέση να εξηγήσουν ποιος ακριβώς ήταν ο αντικειμενικός σκοπός.

Τα σχόλια για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο Βανς, το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή πιο μακριά από την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, γεγονός που ίσχυρίσθηκε ότι δικαιώνει τους χειρισμούς της Ουάσινγκτον.

Όπως ο ίδιος είπε πάντως, υπάρχουν κύκλοι στο εσωτερικό των ΗΠΑ που επιθυμούν μια ατέρμονη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς συγκεκριμένο πλάνο. Η στρατηγική που εφαρμόζεται τώρα, σημείωσε, δείχνει ότι η χρήση βίας γίνεται μόνο όταν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος και απτά αποτελέσματα για την προστασία των αμερικανικών και διεθνών συμφερόντων.

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