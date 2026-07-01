Το «vagina club» των δισεκατομμυριούχων» - Η πιο παράξενη ελίτ για τη σεξουαλική υγεία

Snapshot Η Δρ. Σάλι Γκρίνγουολντ έχει ανοίξει στο Στάνφορντ το ιατρείο «Billionaires’ Vagina Club», προσφέροντας εξατομικευμένη γυναικολογική φροντίδα με έμφαση στη σεξουαλική υγεία και ευεξία των γυναικών, ιδιαίτερα της Silicon Valley.

Η προσέγγισή της περιλαμβάνει πρωτοποριακές ορμονικές θεραπείες, εκπαίδευση για βελτίωση της σεξουαλικής ζωής και εκτενείς επισκέψεις διάρκειας έως δύο ωρών, με κόστος που φτάνει δεκάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως.

Η Γκρίνγουολντ υποστηρίζει ότι η σεξουαλική υγεία συνδέεται άμεσα με τη γενική υγεία και μακροζωία, βασιζόμενη σε έρευνες που δείχνουν ότι οι γυναίκες με ενεργή σεξουαλική ζωή έχουν μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας και καλύτερη ψυχική υγεία.

Η ιατρική περίθαλψη που παρέχει είναι «concierge» τύπου, προσφέροντας ευελιξία, άμεση πρόσβαση και ειδικές υπηρεσίες, δημιουργώντας όμως ανισότητες στην πρόσβαση λόγω υψηλού κόστους.

Παράλληλα με την κλινική της δραστηριότητα, η Γκρίνγουολντ προωθεί τη σεξουαλική υγεία μέσω βιβλίων, δημόσιων ομιλιών και συμμετοχής σε δημοφιλή μέσα, στοχεύοντας στη διάδοση του μηνύματος ότι η σεξουαλική υγεία είναι θεμέλιο της συνολικής υγείας. Snapshot powered by AI

Μία γυναικολόγος, ένα ιατρείο και πλήθος δισεκατομμυριούχων ασθενών, κυρίως επιτυχημένων γυναικών της Σίλικον Βάλεϊ, που αναζητούν απεγνωσμένα τις ιατρικές υπηρεσίες της έναντι υψηλής αμοιβής, επειδή ακολουθεί μία διαφορετική και πρωτοποριακή προσέγγιση.

Το «Billionaires’ Vagina Club» (Κλαμπ Κόλπου των Δισεκατομμυριούχων), όπως αποκαλείται το ιατρείο της Σάλι Γκρίνγουολντ, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες γυναικολογίας —και βρίσκεται στον πανεπιστημιακό χώρο του Στάνφορντ, όπου είναι βοηθός κλινική καθηγήτρια. Το σύνθημά της είναι «Η σεξουαλική υγεία είναι υγεία» και η διαφορά της με τους συναδέλφους της είναι ότι θεωρεί τη σεξουαλική υγεία των γυναικών ως δρόμο προς την ευεξία και, τελικά, προς τη μακροζωία.

Εστιάζει σε αυτό που αποκαλεί «σεξουαλική διάρκεια» μιας γυναίκας. Λέει στους ασθενείς της: «Αν το να έχεις οργασμούς στα ογδόντα σου είναι στη λίστα σου, πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό». Θέλει απλά να επαναφέρει τις γυναίκες στο «παιχνίδι». Υποστηρίζει ότι η κουλτούρα της «bro science» συνήθως βασίζεται σε έρευνες που αποκλείουν δεδομένα σχετικά με τις γυναίκες.

“I support you and your energy and your sex life and your orgasm quality and your vagina and your pelvic floor.” Meet the Silicon Valley gynecologist who views women’s sexual health as a path to longevity. https://t.co/nsMrnSgkjW — The New Yorker (@NewYorker) July 1, 2026

Μέρος της προσέγγισης της Γκρίνγουολντ περιλαμβάνει τη χρήση πρωτοποριακής ορμονικής θεραπείας, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, με μη συμβατικούς τρόπους, ενώ βοηθάει γυναίκες με καρκίνο να διατηρήσουν τη σεξουαλική επιθυμία τους.

Επίσης, συμβουλεύει τις γυναίκες να κάνουν περισσότερο και καλύτερο σεξ, επινοώντας στρατηγικές όπως το «Fuck-It February», μια «συνταγή» για να κάνουν σεξ όσο πιο συχνά γίνεται κατά τη διάρκεια του πιο σύντομου μήνα του έτους.

Οι μέθοδοί της συνδυάζουν θεραπείες με συμβουλές για τη σεξουαλική ζωή. «Πόσα χρόνια σεξουαλικής δραστηριότητας θέλετε να έχετε;» ρωτά τις ασθενείς της. «Αν το να έχετε οργασμούς στα ογδόντα σας είναι στη λίστα με τα πράγματα που θέλετε να κάνετε πριν πεθάνετε, πρέπει να προσπαθήσετε γι’ αυτό».

Οι νέοι ασθενείς πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως για να γίνουν μέλη του ιατρείου της, αν καταφέρουν να βγουν από τη λίστα αναμονής. Κάποιοι αναζήτησαν τη Γκρίνγουολντ αφού την άκουσαν να μιλά σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν θαυμαστές της, όπως η Priscilla Chan Zuckerberg.

Η Πρισίλα Τσαν, συνιδρύτρια και συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Chan Zuckerberg Initiative (CZI), μιλάει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Biohub Imaging Institute στο Ρέντγουντ Σίτι της Καλιφόρνια AP

Περιγράφοντας γιατί λειτουργούν οι μέθοδοι της Γκρίνγουολντ, η Νατάλι Ντομπέ χρησιμοποίησε μια ιταλική φράση, «La fame vien mangiando» — (τρώγοντας ανοίγει η όρεξη).

Η ιατρική περίθαλψη τύπου «concierge» είναι εγγενώς προβληματική· όταν οι πλούσιοι μπορούν να εξαγοράσουν τη λύση στα προβλήματα της δημόσιας υγείας, μειώνεται η πίεση για την επίλυσή τους.

Οι γυναικολόγοι συνήθως κλείνουν ραντεβού διάρκειας δεκαπέντε λεπτών: πέντε λεπτά για την εξέταση του μαστού και το τεστ Παπανικολάου, πέντε λεπτά για συζήτηση και πέντε λεπτά για την καταγραφή της επίσκεψης.

Η Γκρίνγουολντ αφιερώνει στις ασθενείς όσο χρόνο χρειάζονται, συχνά μία ή δύο ώρες ανά επίσκεψη.

Η ιατρική καριέρα της Γκρίνγουολντ ήταν μια μορφή αντίδρασης, που προήλθε από τις δικές της εμπειρίες και την ανάγκη της να αφιερώνει χρόνο στους ασθενείς και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Σε ένα περιβάλλον δημόσιας υγείας, αυτή ήταν η λάθος νοοτροπία. Μόνο οι «εύκολοι» ασθενείς λάμβαναν καλή φροντίδα, επειδή οι χρονοβόρες διαγνωστικές εξετάσεις ή οι ακριβές αναλύσεις —για να μην πούμε για την καινοτομία— ήταν απαγορευτικές.

Το 2022 αποφάσισε ανοίξει το δικό της ιδιωτικό γυναικολογικό ιατρείο χωρίς μαιευτική, ορίζοντας αρχικά χίλια δολάρια ετησίως ως συνδρομή μέλους. Το ιατρείο της ήταν το μοναδικό του είδους στην περιοχή και δεν ήξερε αν θα πετύχει.

Στο δικό της ιατρείο, αποφάσισε ότι οι ασθενείς δεν θα περίμεναν ποτέ, ότι θα ήταν διαθέσιμη από τις 6 π.μ. έως τις 9 μ.μ. και ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να ακυρώσει ραντεβού επειδή έφερνε στον κόσμο ένα μωρό. Το ιατρείο θα παρείχε αφράτα μπουρνούζια σπα, θερμαινόμενες πετσέτες και εκλεκτά τσάγια. Θα απαντούσε σε μηνύματα και κλήσεις ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, και θα μετέβαινε στα σπίτια με πισίνα των ασθενών για έναν γρήγορο έλεγχο λοιμώξεων ή θα τους συναντούσε στον διάδρομο προσγείωσης όταν έφταναν με ιδιωτικό τζετ από το Λος Άντζελες.

Η Γκρίνγουολντ απέκτησε ιατρικές άδειες στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, ώστε να μπορεί να φροντίζει και τις ευρύτερες οικογένειες των ασθενών της.

Η διαφορετική προσέγγιση της ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Οι γυναίκες ήθελαν γιατρούς που να προλαμβάνουν τις ασθένειες και γιατρούς που να είναι προσεκτικοί στις δυσκολίες που προκαλεί η εμμηνόπαυση, οι οποίες, όπως διαπιστώνεται όλο και περισσότερο, καθιστούν τις γυναίκες ευάλωτες σε άλλες παθήσεις.

Μια εξασθενημένη σεξουαλική ζωή μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο έναν γάμο, και οι στατιστικές δείχνουν ότι οι άνθρωποι που παραμένουν σε σχέση ζουν περισσότερο.

(AP Illustration / Peter Hamlin) AP

Στη Γενική Κοινωνική Έρευνα του 2024, σχεδόν τα δύο τρίτα των παντρεμένων ενηλίκων ανέφεραν ότι έκαναν σεξ λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 28% απάντησε ότι έκανε σεξ σπάνια ή καθόλου. Η σεξουαλική υγεία των γυναικών δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, και τα τελευταία χρόνια τα ομοσπονδιακά κονδύλια για την έρευνα σε θέματα υγείας των γυναικών έχουν μειωθεί δραστικά. Όμως, η εμμηνόπαυση βρίσκεται επιτέλους στο προσκήνιο. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία έρευνας για την εμμηνόπαυση ύψους διακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια μετα-ανάλυση του 2024 που δημοσιεύθηκε στο «Bulletin of the World Health Organization» εξέτασε 63 μελέτες και διαπίστωσε ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της γενικής υγείας, της ευεξίας και της σεξουαλικής δραστηριότητας. Μια μελέτη του ίδιου έτους στο Journal of Psychosexual Health ανέλυσε κυβερνητικά δεδομένα και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες με χαμηλή σεξουαλική συχνότητα παρουσίαζαν κατά 46% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.

Φαίνεται προφανές ότι οι πιο υγιείς άνθρωποι ενδέχεται να είναι πιο σεξουαλικά ενεργοί, αλλά η Γκρίνγουολντ πιστεύει ότι η συσχέτιση είναι αμφίδρομη: ότι το καλό σεξ οδηγεί σε καλή υγεία.

Οι οργασμοί βελτιώνουν την ψυχική υγεία, καταστέλλοντας ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη και απελευθερώνοντας ντοπαμίνη και οξυτοκίνη· οι γυναίκες με έντονη σεξουαλική ζωή αναφέρουν λιγότερη κατάθλιψη και άγχος.

Μελέτες δείχνουν ότι οι οργασμοί ανακουφίζουν επίσης τους εμμηνορροϊκούς πόνους, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, βελτιώνουν την κυκλοφορία, συσχετίζονται με καλύτερη καρδιακή λειτουργία και καίνε θερμίδες ισοδύναμες με τριάντα λεπτά γρήγορου περπατήματος.

Οι οργασμοί ενεργοποιούν επίσης τις παρασυμπαθητικές οδούς που προάγουν έναν βαθύτερο και μακρύτερο ύπνο. Υπάρχουν μετρήσιμα οφέλη για την υγεία από τους οργασμούς μέσω του αυνανισμού, αλλά αυτά τα οφέλη πολλαπλασιάζονται στο σεξ με σύντροφο, το οποίο υποστηρίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες σχέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους συσχετίζονται με καλύτερη υγεία και μακροζωία.

«Το επιχείρημα δεν είναι: το σεξ ισούται με μακροζωία», λέει η Γκρίνγουολντ, αλλά «είναι: το σεξ ισούται με ύπνο, μείωση του στρες, καρδιαγγειακή δραστηριότητα, ικανοποίηση στις σχέσεις και υγεία του πυελικού εδάφους, και καθένα από αυτά ισούται με υγεία».

Της αρέσει να επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξήντα χρόνια μετά τη λεγόμενη σεξουαλική επανάσταση, η σεξουαλική ζωή των ετεροφυλόφιλων γυναικών δεν είναι καθόλου ευημερούσα. Ενώ οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες φτάνουν σε οργασμό σχεδόν σε όλες τις σεξουαλικές επαφές, οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες που βρίσκονται σε σχέση δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε οργασμό στο ένα τρίτο των περιπτώσεων.

Θεωρεί τη σεξουαλική καθοδήγηση μέρος της δουλειάς της, ακριβώς όπως ένας παθολόγος μπορεί να συμβουλεύσει έναν ασθενή με υψηλή αρτηριακή πίεση να κάνει περισσότερη άσκηση. Υπάρχει μια «φιλική προς τις γυναίκες» διάθεση «διαδώστε το» στον τρόπο με τον οποίο έχει διαδοθεί η φήμη για τις θεραπείες της Γκρίνγουολντ, οι οποίες περιλαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια που περιέχουν μια νέα φυσική μορφή οιστρογόνου, και όχι τη συνθετική σύνθεση που υπάρχει στα περισσότερα χάπια· κρέμα τεστοστερόνης για «εντυπωσιακή ενίσχυση της σεξουαλικής ορμής»· γλυκινικό μαγνήσιο για τον ύπνο· στρώματα με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία· τον αγαπημένο της δονητή για γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη.

Η Γκρίνγουολντ είναι γνωστή για το ότι σχεδιάζει διαγράμματα για τις ασθενείς της, δείχνοντάς τους πώς να βρουν το σημείο G τους. Παρακολουθεί όλους τους δείκτες των ασθενών της: εξετάσεις αίματος για να ελέγχει αν οι ορμόνες είναι ισορροπημένες· δαχτυλίδια Oura για να δείχνουν τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας και τις βαθμολογίες ύπνου· μετρητές γλυκόζης για να παρακολουθεί το σάκχαρο του αίματος· εφαρμογές καταγραφής διατροφής για την καταγραφή των ημερήσιων στόχων πρωτεΐνης.

Τους στέλνει να κάνουν εξετάσεις αίματος «Grail» αξίας χιλίων δολαρίων (το γεγονός ότι δεν καλύπτονται από την ασφάλιση δεν αποτελεί πρόβλημα για το B.V.C.), οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν καρκίνο χρόνια πριν εμφανιστεί σε οποιαδήποτε απεικόνιση, καθώς και μαγνητικές τομογραφίες ολόκληρου του σώματος (δύο χιλιάδες δολάρια), και τους υπενθυμίζει να προμηθευτούν αντηλιακό όταν πάνε διακοπές στο εξωτερικό, επειδή τα ευρωπαϊκά σκευάσματα είναι πιο αποτελεσματικά από τα αμερικάνικα.

Σε αυτό το πλαίσιο η φήμη της γιγαντώθηκε. Αύξησε τις τιμές της μερικές φορές. Οι συμβουλευτικές συνεδρίες έφτασαν τα χίλια δολάρια, και στη συνέχεια τις δύο χιλιάδες. Αποφάσισε να δέχεται νέα μέλη με κλιμακωτά ετήσια τέλη, ξεκινώντας από δέκα χιλιάδες δολάρια και ξεπερνώντας τις τριάντα χιλιάδες για την πιο ολοκληρωμένη φροντίδα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συγκρότηση μιας εξειδικευμένης ομάδας φροντίδας για την παρακολούθηση σύνθετων συνοδών παθήσεων. Στη συνέχεια, σταμάτησε να δέχεται τους ασθενείς των δέκα χιλιάδων δολαρίων.

Η Midi Health, μια πλατφόρμα εικονικής φροντίδας για γυναίκες στην εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση που ιδρύθηκε το 2021, προσφέρει τα ίδια είδη ορμονικών θεραπειών με αυτές της Γκρίνγουολντ, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για ασθενείς με καρκίνο, και δέχεται ασφάλιση. Η Τζοάνα Στρόμπερ, η επιχειρηματίας πίσω από την Midi, υποστηρίζει την προσέγγιση της, αλλά με ενστάσεις για το κόστος: «Με λυπεί το γεγονός ότι οι γυναίκες πιστεύουν ότι πρέπει να πληρώσουν όλα αυτά τα χρήματα για να λάβουν φροντίδα για την εμμηνόπαυση», λέει.

Όταν η Στρόμπερ συγκέντρωνε κεφάλαια για να ιδρύσει τη Midi, άνδρες επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων της είπαν ότι η εμμηνόπαυση ήταν «εξειδικευμένη αγορά»· σήμερα η Midi έχει αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Για να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος στην ιατρική περίθαλψη, η Γκρίνγουολντ προσπαθεί να διαδώσει τις ιδέες της, μέσω του βιβλίου της και των δημόσιων ομιλιών της.

Το περασμένο φθινόπωρο, ήταν καλεσμένη στο δημοφιλές podcast του Πίτερ Άττια για θέματα ιατρικής και τρόπου ζωής, «The Drive». Όταν έφτασε στο θέμα της σημασίας του λιπαντικού για την υγεία του κόλπου, ο Άττια αντέδρασε, αμφισβητώντας επανειλημμένα αν οι νεαρές γυναίκες χρειάζονται λιπαντικό, καθώς η μειωμένη τριβή θα μπορούσε να μειώσει την απόλαυση του άνδρα κατά τη σεξουαλική επαφή. Η Γκρίνγουολντ παρέμεινε σταθερή στις απόψεις της. Το επεισόδιο κατέληξε να έχει τον υψηλότερο αριθμό λήψεων την πρώτη μέρα στην ιστορία του «The Drive», σύμφωνα με τα στατιστικά της Apple.

How scheduling sex can rekindle desire | Sally Greenwald, M.D.



This clip is from episode # 371 of The Drive which was released on 11/3/25.



In the full episode, we cover:



-The physiology of the female orgasm, sexual comfort and satisfaction, and the disparity between men and… pic.twitter.com/mqnaY7Qhtu — Peter Attia (@PeterAttiaMD) November 7, 2025

Τρεις μήνες αργότερα, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μια σειρά αρχείων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, το όνομα του Άττια εμφανίστηκε περισσότερες από 1.700 φορές.

Αφού έγιναν γνωστά τα νέα για τον Έπσταϊν, η «Post» δημοσίευσε ένα σαρκαστικό άρθρο για το επεισόδιο με τη Γκρίνγουολντ και οι κριτικοί στο διαδίκτυο έπεσαν πάνω της. Η Γκρίνγουολντ αρνήθηκε να σχολιάσει τον Άττια, με τον οποίο μοιράζεται ασθενείς, αλλά δήλωσε ότι ανυπομονεί να εμπλακεί με τη «μανόσφαιρα», συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών που συνδέονται με την τοξική αρρενωπότητα.

Αυτό, είπε, θα ήταν «ένας εξαιρετικός τρόπος για μένα να προωθήσω αυτή την ατζέντα σε ένα κοινό που συνήθως δεν ακούει. Αν υπάρχουν ευκαιρίες να διαδώσω το μήνυμά μου ότι η σεξουαλική υγεία είναι υγεία, θα τις εκμεταλλεύομαι κάθε φορά».

Από The New Yorker