Ιράν: Η Χεζμπολάχ και η Χαμάς «παρούσες» στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της παλαιστινιακής Χαμάς, ένοπλων ισλαμιστικών κινημάτων, συνάντησαν σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στην Τεχεράνη, με αφορμή την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι δύο αντιπροσωπείες συνάντησαν χωριστά τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, που δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο των επαφών.

Η Χεζμπολάχ εκπροσωπείται από ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Μοχάμεντ Φνέις, και βουλευτές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar, το οποίο συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

Εκ μέρους της Χαμάς, μέλη του πολιτικού της γραφείου ταξίδεψαν στην Τεχεράνη για την κηδεία, ανάμεσά τους ο ηγέτη της, Μοχάμεντ Νταρουίς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Τον Ιούλιο του 2024, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε σε επίθεση του Ισραήλ σε κατοικία στη βόρεια Τεχεράνη, αφότου παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ιστορικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Τεχεράνη παρέχει εδώ και χρόνια υποστήριξη στη Χαμάς, στη Χεζμπολάχ αλλά και στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οργανώσεις που θεωρούνται "τρομοκρατικές" από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και για τον λόγο αυτό αποτελεί στόχο διεθνών κυρώσεων για "υποστήριξη στην τρομοκρατία".

Ξένοι αξιωματούχοι απέτισαν φόρο τιμής την Παρασκευή στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε, μαζί με μέλη της οικογένειάς του και άλλους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης, η οποία πυροδότησε τον περιφερειακό πόλεμο.

Σήμερα, πλήθη συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Μοσαλά, θρησκευτικό και πολιτικό συγκρότημα στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, για να αποχαιρετήσουν τον αγιατολάχ ο οποίος είχε τον τελευταίο λόγο για τους κύριους προσανατολισμούς του κράτους.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έξι ημέρες, ώστε να "δείξουν στον κόσμο το μεγαλείο του Ιράν και τη δόξα της εθνικής ενότητας και αρχής".

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