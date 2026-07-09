Ιράν: Εκρήξεις σε πλήθος περιοχών της χώρας για τρίτο βράδυ

Σειρά από ισχυρές εκρήξεις στο Ιράν έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές ασφαλείας της χώρας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για συντονισμένα χτυπήματα σε διαφορετικές επαρχίες.

Οι πρώτες πληροφορίες εμφανίστηκαν για την περιοχή Τσαμπαχάρ στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν, όπου καταγράφηκε αρχικά έκρηξη χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το σημείο μηδέν ή για τυχόν θύματα.

Λίγα λεπτά αργότερα, η κατάσταση περιπλέχθηκε καθώς έγινε γνωστό ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο Ιράν και συγκεκριμένα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς της επαρχίας Χορμοζγκάν, μια τοποθεσία με τεράστια στρατηγική σημασία, καθώς από εκεί φεύγουν ιρανικά πλοία, χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

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