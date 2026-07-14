Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά προστασία για τις ανήλικες των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χαιρέτισαν το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική έκφραση διεθνούς ανησυχίας για τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση παιδιών και τις διακρίσεις λόγω θρησκείας

Newsbomb

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά προστασία για τις ανήλικες των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την προστασία των ανήλικων κοριτσιών θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν από απαγωγές, εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και γάμους ανηλίκων.
  • Το ψήφισμα αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση της 13χρονης Maria Shahbaz, καλώντας για άμεση νομική και ψυχολογική υποστήριξη και δίκαιη δίκη.
  • Ζητείται η διερεύνηση και δίωξη όλων των υποθέσεων εξαναγκαστικών μεταστροφών και γάμων ανηλίκων, καθώς και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο Πακιστάν.
  • Εκκρεμεί αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Maria Shahbaz, με αμφισβήτηση της νομολογίας που αναγνώριζε γάμους ανηλίκων.
  • Στις 14 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έλλειψη προστασίας των ανήλικων κοριτσιών στο Πακιστάν.
Snapshot powered by AI

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρόσφατο ψήφισμά του, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ανήλικων κοριτσιών που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν, εντείνοντας τις διεθνείς πιέσεις προς τις πακιστανικές αρχές για την αντιμετώπιση των απαγωγών, των εξαναγκαστικών θρησκευτικών μεταστροφών και των γάμων ανηλίκων.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χαιρέτισαν το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική έκφραση διεθνούς ανησυχίας για τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση παιδιών και τις διακρίσεις λόγω θρησκείας. Παράλληλα, κάλεσαν την κυβέρνηση του Πακιστάν να θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα ποινικοποιεί ρητά την εξαναγκαστική θρησκευτική μεταστροφή, ενώ ζήτησαν την ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας για τα παιδιά και τις θρησκευτικές μειονότητες.

Η υπόθεση της 13χρονης Maria Shahbaz

Το ψήφισμα αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση της 13χρονης χριστιανής Maria Shahbaz από τη Λαχόρη, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, απήχθη τον Ιούλιο του 2025 και στη συνέχεια εξαναγκάστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ και να παντρευτεί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να διασφαλίσει την άμεση προστασία της, να της παράσχει ανεξάρτητη νομική εκπροσώπηση, ψυχολογική υποστήριξη και πρόσβαση στην οικογένειά της, καθώς και να προχωρήσει σε διαφανή και αμερόληπτη επανεξέταση της υπόθεσής της, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών και τις αρχές της δίκαιης δίκης.

Παράλληλα, ζητείται η διερεύνηση όλων των καταγγελιών που αφορούν εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και γάμους ανηλίκων, η δίωξη των υπευθύνων, η ασφαλής επιστροφή των απαχθέντων κοριτσιών στις οικογένειές τους, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης απέναντι σε πιέσεις ή εκφοβισμό, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει τους γάμους παιδιών.

Ανησυχία για τις δικαστικές εξελίξεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οργανώσεων, ο πρόεδρος της Voice for Justice, Joseph Janssen, εκτίμησε ότι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Maria Shahbaz ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά μελλοντικές υποθέσεις που σχετίζονται με γάμους ανηλίκων, εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και την προστασία κοριτσιών από θρησκευτικές μειονότητες. Όπως υποστήριξε, εάν η απόφαση παραμείνει σε ισχύ, υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης των υφιστάμενων νομικών εγγυήσεων για τα παιδιά και τις μειονότητες.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Akmal Bhatti τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως ζήτημα προστασίας ανηλίκου και όχι ως θρησκευτική διαφορά. Υπογράμμισε ότι τα δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν πρώτα την ηλικία, τη νομιμότητα και το ζήτημα της συναίνεσης πριν αναγνωρίσουν γάμους που αφορούν ανήλικους, επισημαίνοντας ότι η εκκρεμής αίτηση αναθεώρησης αποτελεί ευκαιρία για την επιβεβαίωση των συνταγματικών και διεθνών υποχρεώσεων του Πακιστάν ως προς την προστασία των παιδιών.

Ο Lala Robin Daniel κάλεσε, επίσης, τις αρχές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ομοσπονδιακή και επαρχιακή νομοθεσία κατά των γάμων ανηλίκων και να διασφαλίσουν ότι οι δικαστικές διαδικασίες που αφορούν ανήλικα κορίτσια από θρησκευτικές μειονότητες διεξάγονται χωρίς εκφοβισμό, εξαναγκασμό ή αθέμιτες παρεμβάσεις.

Εκδήλωση στις Βρυξέλλες και εκκρεμής προσφυγή

Οι οργανώσεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι στις 14 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, εκδήλωση με θέμα «Η έλλειψη προστασίας των ανήλικων κοριτσιών στο Πακιστάν». Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Jubilee Campaign, με τη στήριξη της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR). Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι ευρωβουλευτές Matej Tonin και Bert-Jan Ruissen, η δικηγόρος Sulema Jahangir, η Ann Buwalda, η Anna Townsend, ο Joseph Janssen, ο καθηγητής Shahid Mobeen και η Carmen Correas.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου αίτηση αναθεώρησης της απόφασης στην υπόθεση της Maria Shahbaz. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το Δικαστήριο υπερέβη τις συνταγματικές αρμοδιότητές του, αποφαινόμενο για ζητήματα που, βάσει του άρθρου 203-G του Συντάγματος, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Σαρία.

Επιπλέον, η αίτηση αναφέρει ότι η επίμαχη απόφαση στηρίχθηκε σε παλαιότερη νομολογία, η οποία έχει πλέον ανατραπεί από την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Σαρία στην υπόθεση Ali Azhar κατά της Επαρχίας Sindh. Η συγκεκριμένη απόφαση έκρινε ότι η νομοθεσία κατά των γάμων ανηλίκων είναι συμβατή με τις επιταγές του Ισλάμ, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών.

Παράλληλα, η αίτηση αμφισβητεί την επίκληση παλαιότερης νομολογίας που αναγνώριζε γάμους ανηλίκων παρά τις σχετικές νομοθετικές απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει πλέον με τις νεότερες εξελίξεις τόσο στο συνταγματικό όσο και στο ισλαμικό δίκαιο. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κρατά Αμερικανό σεισμολόγο που μελέτησε τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βρετανία με νέα υπόθεση Πελικό: Δήλωσε ένοχος για 32 κατηγορίες σε βάρος της συντρόφου του

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Κατάρ και Αυστραλία ο Δένδιας για πενταήμερη επίσκεψη

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρά στο ποτάμι βρέθηκαν τα αγνοούμενα δίδυμα 11χρονα αγόρια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Έξι νεκροί εργάτες σε ασανσέρ μετά από φωτιά στον πύργο Oxy κατά τη διάρκεια ανακαίνισης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις εγκληματικές οργανώσεις σε Αττική, Αγρίνιο και Θεσσαλονίκη εξαπατούσαν ηλικιωμένους: Περισσότερα από 410.000 ευρώ η λεία τους

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πρώην βουλευτής συνελήφθη με 439 όπλα και ένα κανόνι στο σπίτι του

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

20:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία» λέει το Axios

20:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Χουάντσο μέσω αποθέωσης του Ισπανού!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Αριστεροί αντάρτες του ELN απήγαγαν 39 πολίτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Στρατού

20:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Το δίχτυ ασφαλείας που διαθέτει η ΕΕ στις περιπτώσεις καταστροφών χρειάζεται επιδιόρθωση

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλης: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μεγαλύτερη παρέλαση των τελευταίων ετών - Ελληνικό και κυπριακό άγημα στα Ηλύσια Πεδία

20:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Ψυχογιού από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

20:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

17:34LIFESTYLE

«Μια γυναίκα»: Η Δανάη Παππά έρχεται με έναν ρόλο-πρόκληση

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ryanair: Αυτός είναι ο επιβάτης που σφηνώθηκε στο σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 40 εκατ. ευρώ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Κρητικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το βίαιο φαινόμενο «galerne» χτυπά την παραλία - Πανικοβλημένοι οι λουόμενοι τρέχουν να σωθούν

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ