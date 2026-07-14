Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά προστασία για τις ανήλικες των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν

Snapshot Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την προστασία των ανήλικων κοριτσιών θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν από απαγωγές, εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και γάμους ανηλίκων.

Το ψήφισμα αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση της 13χρονης Maria Shahbaz, καλώντας για άμεση νομική και ψυχολογική υποστήριξη και δίκαιη δίκη.

Ζητείται η διερεύνηση και δίωξη όλων των υποθέσεων εξαναγκαστικών μεταστροφών και γάμων ανηλίκων, καθώς και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο Πακιστάν.

Εκκρεμεί αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Maria Shahbaz, με αμφισβήτηση της νομολογίας που αναγνώριζε γάμους ανηλίκων.

Στις 14 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έλλειψη προστασίας των ανήλικων κοριτσιών στο Πακιστάν. Snapshot powered by AI

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρόσφατο ψήφισμά του, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των ανήλικων κοριτσιών που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν, εντείνοντας τις διεθνείς πιέσεις προς τις πακιστανικές αρχές για την αντιμετώπιση των απαγωγών, των εξαναγκαστικών θρησκευτικών μεταστροφών και των γάμων ανηλίκων.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χαιρέτισαν το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική έκφραση διεθνούς ανησυχίας για τη βία κατά των γυναικών, την κακοποίηση παιδιών και τις διακρίσεις λόγω θρησκείας. Παράλληλα, κάλεσαν την κυβέρνηση του Πακιστάν να θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα ποινικοποιεί ρητά την εξαναγκαστική θρησκευτική μεταστροφή, ενώ ζήτησαν την ενίσχυση των εγγυήσεων προστασίας για τα παιδιά και τις θρησκευτικές μειονότητες.

Η υπόθεση της 13χρονης Maria Shahbaz

Το ψήφισμα αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση της 13χρονης χριστιανής Maria Shahbaz από τη Λαχόρη, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, απήχθη τον Ιούλιο του 2025 και στη συνέχεια εξαναγκάστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ και να παντρευτεί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να διασφαλίσει την άμεση προστασία της, να της παράσχει ανεξάρτητη νομική εκπροσώπηση, ψυχολογική υποστήριξη και πρόσβαση στην οικογένειά της, καθώς και να προχωρήσει σε διαφανή και αμερόληπτη επανεξέταση της υπόθεσής της, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών και τις αρχές της δίκαιης δίκης.

Παράλληλα, ζητείται η διερεύνηση όλων των καταγγελιών που αφορούν εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και γάμους ανηλίκων, η δίωξη των υπευθύνων, η ασφαλής επιστροφή των απαχθέντων κοριτσιών στις οικογένειές τους, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης απέναντι σε πιέσεις ή εκφοβισμό, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει τους γάμους παιδιών.

Ανησυχία για τις δικαστικές εξελίξεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οργανώσεων, ο πρόεδρος της Voice for Justice, Joseph Janssen, εκτίμησε ότι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Maria Shahbaz ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά μελλοντικές υποθέσεις που σχετίζονται με γάμους ανηλίκων, εξαναγκαστικές θρησκευτικές μεταστροφές και την προστασία κοριτσιών από θρησκευτικές μειονότητες. Όπως υποστήριξε, εάν η απόφαση παραμείνει σε ισχύ, υπάρχει κίνδυνος αποδυνάμωσης των υφιστάμενων νομικών εγγυήσεων για τα παιδιά και τις μειονότητες.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Akmal Bhatti τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως ζήτημα προστασίας ανηλίκου και όχι ως θρησκευτική διαφορά. Υπογράμμισε ότι τα δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν πρώτα την ηλικία, τη νομιμότητα και το ζήτημα της συναίνεσης πριν αναγνωρίσουν γάμους που αφορούν ανήλικους, επισημαίνοντας ότι η εκκρεμής αίτηση αναθεώρησης αποτελεί ευκαιρία για την επιβεβαίωση των συνταγματικών και διεθνών υποχρεώσεων του Πακιστάν ως προς την προστασία των παιδιών.

Ο Lala Robin Daniel κάλεσε, επίσης, τις αρχές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την ομοσπονδιακή και επαρχιακή νομοθεσία κατά των γάμων ανηλίκων και να διασφαλίσουν ότι οι δικαστικές διαδικασίες που αφορούν ανήλικα κορίτσια από θρησκευτικές μειονότητες διεξάγονται χωρίς εκφοβισμό, εξαναγκασμό ή αθέμιτες παρεμβάσεις.

Εκδήλωση στις Βρυξέλλες και εκκρεμής προσφυγή

Οι οργανώσεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι στις 14 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, εκδήλωση με θέμα «Η έλλειψη προστασίας των ανήλικων κοριτσιών στο Πακιστάν». Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Jubilee Campaign, με τη στήριξη της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR). Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι ευρωβουλευτές Matej Tonin και Bert-Jan Ruissen, η δικηγόρος Sulema Jahangir, η Ann Buwalda, η Anna Townsend, ο Joseph Janssen, ο καθηγητής Shahid Mobeen και η Carmen Correas.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου αίτηση αναθεώρησης της απόφασης στην υπόθεση της Maria Shahbaz. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το Δικαστήριο υπερέβη τις συνταγματικές αρμοδιότητές του, αποφαινόμενο για ζητήματα που, βάσει του άρθρου 203-G του Συντάγματος, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Σαρία.

Επιπλέον, η αίτηση αναφέρει ότι η επίμαχη απόφαση στηρίχθηκε σε παλαιότερη νομολογία, η οποία έχει πλέον ανατραπεί από την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Σαρία στην υπόθεση Ali Azhar κατά της Επαρχίας Sindh. Η συγκεκριμένη απόφαση έκρινε ότι η νομοθεσία κατά των γάμων ανηλίκων είναι συμβατή με τις επιταγές του Ισλάμ, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών.

Παράλληλα, η αίτηση αμφισβητεί την επίκληση παλαιότερης νομολογίας που αναγνώριζε γάμους ανηλίκων παρά τις σχετικές νομοθετικές απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει πλέον με τις νεότερες εξελίξεις τόσο στο συνταγματικό όσο και στο ισλαμικό δίκαιο. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.