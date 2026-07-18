Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν δυνάμεις της εξόριστης κουρδικής αντιπολίτευσης

Newsbomb

Κόλαση πυρός στο Ιράκ: Εννιά Κούρδοι νεκροί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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Εννιά ιρανοί κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ, ενημέρωσε το κίνημά τους, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν. «Στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ιρανικό καθεστώς επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε στρατόπεδο» που ανήκει στο εξόριστο κόμμα Κομάλα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέλος της οργάνωσης, ο Ιντρίς Κολουαζί. Τα πλήγματα, κοντά στη Σουλεϊμανίγια, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η στρατιωτική επιχείρηση, η οποία εξελίσσεται με διαδοχικά κύματα πληγμάτων τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα, έπληξε στρατόπεδα της οργάνωσης Κομάλα κοντά στη Σουλεϊμανίγια. Την ίδια ώρα, η αντιαεροπορική άμυνα του διεθνούς συνασπισμού στην Ερμπίλ κατέρριψε τουλάχιστον οκτώ οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την πόλη.

Παρά τις αναχαιτίσεις, οι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να ισοπεδώσουν αρκετές υποδομές των εξόριστων κουρδικών ομάδων.

Το σχέδιο για το Χουζεστάν

Η Τεχεράνη δικαιολογεί την κλιμάκωση επικαλούμενη στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της, βάσει των οποίων οι κουρδικές δυνάμεις προετοιμάζονταν να λάβουν άμεση χρηματοδότηση, σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοινώθηκε ανεπίσημα, ο απώτερος σκοπός αυτής της κινητοποίησης ήταν το άνοιγμα ενός νέου εσωτερικού μετώπου στην πετρελαιοπαραγωγό επαρχία του Χουζεστάν, το οποίο θα συντονιζόταν με επικείμενες κουρδικές εξεγέρσεις εντός της ιρανικής επικράτειας.

Οι Κούρδοι μαχητές αποτελούν κεντρικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής για την αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος, γεγονός που καθιστά τις βάσεις τους στο Ιράκ πρωταρχικό στόχο των προληπτικών επιθετικών δογμάτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κόμμα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδίκασε» τα «άνανδρα» πλήγματα.Άλλο στρατόπεδο στοχοποιήθηκε επίσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη δυο μέλη της παράταξης, είπε ο Αμζάντ Παναχί, μέλος του κόμματος Κομάλα.

Eνώ, σε χωριστό συμβάν στην ίδια περιοχή, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, αποθήκη όπλων των κούρδων ανταρτών χτυπήθηκε από πύραυλο στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε κουρδικό ένοπλο κίνημα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, η περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο ίδιο το Ιράν, όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν δυνάμεις της εξόριστης κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Οι επιθέσεις που αναφέρθηκαν χθες από το Κομάλα είναι οι πιο πολύνεκρες από την κήρυξη της εκεχειρίας. Οι αντάρτες είχαν σχεδόν αδειάσει τα στρατόπεδα και τις βάσεις τους.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν ότι ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αναχαίτισε οκτώ drones στους αιθέρες της Αρμπίλ, πρωτεύουσας της περιοχής, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές, κατ’ αυτές.

Και χθες βράδυ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νέες ισχυρές εκρήξεις. Πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν άλλα πέντε drones.Στην Αρμπίλ βρίσκεται προξενείο των ΗΠΑ και σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί στο αεροδρόμιό της. Οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας αντέδρασαν έντονα. Η προεδρία του ιρακινού Κουρδιστάν κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ». Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού απαίτησαν «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να βάλει τέλος σε αυτή την κλιμάκωση».

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