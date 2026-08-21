Σαρώνει την Ιταλία η κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις

Snapshot Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βόρεια και κεντρική Ιταλία με πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι ιταλικές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 1.000 επεμβάσεις σε περιοχές όπως το Πιεμόντε, η Λιγουρία και η Τοσκάνη.

Στο Μπέργκαμο εκκενώθηκαν προληπτικά 250 άτομα από το κάμπινγκ Isola di Fondra λόγω ανόδου της στάθμης ρέματος και κινδύνου κατολισθήσεων.

Στην πόλη Κιαβάρι, κοντά στη Γένοβα, ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και προκάλεσαν πλημμύρες σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζουν περιοχές στη βόρεια και κεντρική Ιταλία.

Σύμφωνα με την ιταλική πυροσβεστική, χρειάστηκαν 1.000 επεμβάσεις από τους πυροσβέστες και οι ομάδες βρίσκονται επί ποδός στο Πιεμόντε, τη Λιγουρία και την Τοσκάνη.

Χθες το βράδυ στο Μπέργκαμο οι πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση 250 ανθρώπων από το κάμπινγκ Isola di Fondra μετά την άνοδο της στάθμης σε ρέμα και τον φόβο για κατολισθήσεις.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία έπληξε την πόλη Κιαβάρι, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Γένοβας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά. Πολλά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών και επιχειρήσεων, πλημμύρισαν.