Σουηδία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από επίθεση με σπαθί σε σχολείο

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο που ήταν οπλισμένος με σπαθί, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο δήμος Φαγκέρστα.

Λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα η σουηδική αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο Brinell στο Fagersta.

Ο Δήμος Φαγκέρστα αναφέρει ότι ένα άτομο εισέβαλε στο σχολείο κρατώντας σπαθί και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με πηγές της Aftonbladet, ο ύποπτος είναι άνδρας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα.

«Διαμορφώνουμε μια εικόνα της κατάστασης, αλλά δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

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