Ζελένσκι: Καλεί την Κίνα να παίξει ισχυρότερο ρόλο διαμεσολάβησης στον τερματισμό του πολέμου

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να αναλάβει ισχυρό διπλωματικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ζήτησε από την Κίνα να βοηθήσει να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ για τα συγχαρητήρια στην επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Τόνισε ότι η ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτη αξία για την Ουκρανία και όλα τα κυρίαρχα κράτη.

Υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας με την Κίνα για την επίτευξη ειρήνης. Snapshot powered by AI

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε ξεχωριστά τον κάθε ηγέτη που χαιρέτισε την επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στις 24 Αυγούστου.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, από τον οποίο ζήτησε να παίξει σημαντικό διπλωματικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και να την φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στην ανάρτηση που συνόδευε την επιστολή του Κινέζου ηγέτη, έγραψε: «Η ανεξαρτησία αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη αξία για τους Ουκρανούς, όπως και για όλα τα άλλα κυρίαρχα έθνη. Εκτιμούμε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των 35 ετών, έχουμε οικοδομήσει σχέσεις με την Κίνα που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην πλήρη αναγνώριση των αξιών των λαών μας.

Βασιζόμαστε στην περαιτέρω συνεργασία και στο ότι η Κίνα θα διαδραματίσει έναν ισχυρό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας. Η ειρήνη μπορεί να αποτελέσει το κοινό μας επίτευγμα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ για τα συγχαρητήρια που του απηύθυνε για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανεξαρτησία είναι μία αδιαμφισβήτητη αξία για τους Ουκρανούς, «όπως και για κάθε ανεξάρτητο κράτος».

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