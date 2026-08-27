Αλγερία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από δασικές πυρκαγιές - Ένα αγόρι 8 ετών ανάμεσά τους

Snapshot Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι 8 ετών, έχασαν τη ζωή τους και 53 τραυματίστηκαν από δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αλγερία.

Δεκάδες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στις επαρχίες Ζιζέλ, Μπεζάια και Τίζι Ούζου, με σοβαρές επιπτώσεις σε κατοίκους και υποδομές.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας της Αλγερίας επισκέφθηκαν την περιοχή Μπεζάια για να παρακολουθήσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και την κατάσταση των τραυματιών.

Τρεις εθνικές οδοί στο ανατολικό τμήμα της χώρας έχουν κλείσει λόγω των πυρκαγιών, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των μετώπων.

Οι δασικές πυρκαγιές στη βόρεια Αλγερία κάθε καλοκαίρι επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, με προηγούμενα περιστατικά να συνδέονται και με εμπρησμούς. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αλγερία, ενώ 53 ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Σαΐντ Σαγιούντ, δήλωσε ότι πολλές οικογένειες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω δεκάδων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ενάχαρ μετέδωσε ότι σε εθνική κλίμακα, οι θάνατοι από τις φωτιές έφτασαν τους 12 στις επαρχίες Ζιζέλ (5), Μπεζάια (4), και Τίζι Ούζου (3).

Οι υπουργοί Εσωτερικών Σαγιούντ και Υγείας Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν μετέβησαν στην Μπεζάια για να ενημερωθούν για την «εξέλιξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών» και «την κατάσταση της υγείας των τραυματιών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί.

Κατά πληροφορίες του Radio Soummam, ανάμεσα στους 4 νεκρούς στην Μπεζάια ήταν αγοράκι 8 ετών και νεαρή 22 ετών, ενώ έχουν τραυματιστεί 54 άνθρωποι στην επαρχία, 6 από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Εικόνες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Jijel News δείχνουν πανικόβλητους κατοίκους να καταφεύγουν σε ταχυδρομείο με φόντο καπνούς καθώς πλησίαζαν φλόγες.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ενάχαρ, τρεις εθνικές οδοί, που συνδέουν περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έκλεισαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Για την αντιμετώπιση των δεκάδων μετώπων, που τροφοδοτούνται από βίαιους ανέμους, η πολιτική προστασία ανέφερε ότι αναπτύχθηκαν μεγάλες δυνάμεις και μέσα.

Κάθε καλοκαίρι, η βόρεια Αλγερία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές, φαινόμενο που χειροτερεύουν οι επανειλημμένες ξηρασίες και οι καύσωνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, έχουν κάψει εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και σπίτια. Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς και ότι προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων.

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