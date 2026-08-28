Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο στάδιο «Γουέμπλεϊ» - Βίντεο

Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο στάδιο «Γουέμπλεϊ» στο βόρειο Λονδίνο.

Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες καταπολεμούν τη φωτιά στην οδό «Hannah Close», στο Νιζντέν, σε κτήριο που αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι αποθήκη της Amazon.

Σύμφωνα με νότερες πληροφορίες η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας μικτών αποβλήτων, και αυτή τη στιγμή καίγεται μια βιομηχανική μονάδα