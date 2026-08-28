Σερβία: Δημοσία δαπάνη και με κρατικές τιμές η κηδεία του Μλάντιτς - Αντιδράσεις από την Κροατία

 Δημοσία δαπάνη η κηδεία του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς

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Σερβία: Δημοσία δαπάνη και με κρατικές τιμές η κηδεία του Μλάντιτς - Αντιδράσεις από την Κροατία
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  • Η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς θα γίνει δημοσία δαπάνη και με κρατικές και στρατιωτικές τιμές στη Σερβία.
  • Ο Μλάντιτς πέθανε στη Χάγη όπου εξέτιε ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.
  • Η απόφαση για την κρατική κηδεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Κροατία και εντός Σερβίας.
  • Η Κροατία εκφράζει ανησυχία για τον επανεξοπλισμό της Σερβίας και τις μελλοντικές της προθέσεις.
  • Η Ρωσία καταδίκασε την καταδίκη και τις συνθήκες φυλάκισης του Μλάντιτς, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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Ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς, ο επονομαζόμενος και "Χασάπης της Βοσνίας" για τον ρόλο του στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, θα κηδευτεί «με τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται», ανακοίνωσε στον τοπικό ραδιοσταθμό K1 ο Σέρβος υπουργός Δικαιοσύνης Νέναντ Βούγιτς.

Ο Ράτκο Μλάντιτς, που ήταν επί μήνες σοβαρά άρρωστος, πέθανε χθες, Πέμπτη, στη Χάγη, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Είναι βέβαιον ότι ο στρατηγός Μλάντιτς θα λάβει όλες τις στρατιωτικές και κρατικές τιμές που δικαιούται», είπε ο Βούγιτς.

Οι Σέρβοι αξιωματούχοι περιμένουν να μάθουν πότε οι αρχές στη Χάγη θα παραδώσουν τη σορό, είπε.

«Είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στη Χάγη μόλις μάθουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», είπε ο υπουργός.

Η σφαγή της Σρεμπρένιτσα είναι η χειρότερη στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μλάντιτς πέθανε μερικές ημέρες μετά την τελευταία απόρριψη από τον Διεθνή Μηχανισμό Ποινικών Δικαστηρίων αιτήματος της οικογένειάς του και της σερβικής κυβέρνησης να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Βελιγράδι προκειμένου να νοσηλευθεί εκεί.

Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν μέλος μιας τριανδρίας --μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς- την ώρα που η πρώην Γιουγκοσλαβία βυθιζόταν στις σφαγές μετά την πτώση του κομμουνισμού.

Ο πόλεμος του 1992-1995 στη Βοσνία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό άλλων 2,2, εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στη Σρεμπρένιτσα, οι σερβικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Ράτκο Μλάντιτς εκτέλεσαν 8.000 Βόσνιους Μουσουλμάνους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ένας θύλακας υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας για τα αιτήματα προς τον Μλάντιτς να περάσει τις τελευταίες του μέρες στη Σερβία με την οικογένειά του, ο Βούιτς δήλωσε ότι από τις 20 Αυγούστου είχαν σταλεί τέσσερις επιστολές και ότι εξαρχής είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ότι η υγεία του Μλάντιτς βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Δυστυχώς, χθες, ακριβώς τη στιγμή που ολοκληρώναμε την επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία μιλούσαμε για την ανάγκη παρέμβασής του, έφτασε η θλιβερή είδηση ​​του θανάτου του στρατηγού», δήλωσε ο Βούιτς.

Ο υπουργός δήλωσε ότι, μετά από ιατρικές αξιολογήσεις της σοβαρότητας της κατάστασης του Μλάντιτς, ήταν θεμιτό να τεθεί το ζήτημα της ανθρωπιστικής μεταχείρισης ενός ατόμου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ζωής του.

Η απόφαση πυροδοτεί αντιδράσεις

Η ανακοίνωση ότι η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη και με τιμές κράτους, έχει προκαλέσει οργή σε βαλκανικά κράτη, με τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας, Ιβάν Άνουσιτς, να φοβάται ότι όσα συνέβησαν τη δεκαετία του 1990 ήταν μόνο «το πρώτο μισό» των σχεδίων του Βελιγραδίου.

«Βασιζόμενοι στην εμπειρία της δεκαετίας του 1990, έχουμε ενημερώσει τα κράτη μέλη και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ότι η Σερβία αυτή τη στιγμή επανεξοπλίζεται υπερβολικά, χωρίς καμία ανάγκη, επειδή δεν απειλείται από κανέναν ή τίποτα», προσέθεσε ο Κροάτης υπουργός.

Εντός της ίδιας της Σερβίας, υπήρξαν φωνές που απέρριψαν την απόφαση. Η Μαρίνικα Τέπιτς, του Κόμματος Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, υπενθύμισε ότι ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί με τελεσίδικη ποινή για μια σειρά εγκλημάτων πολέμου. Το Δημοκρατικό Κόμμα εξέφρασε επίσης παρόμοια θέση, δηλώνοντας ότι «ο θάνατος ενός ατόμου δεν αλλάζει τα γεγονότα που έχουν διαπιστωθεί από τα διεθνή δικαστήρια, ούτε μπορεί να διαγράψει την ευθύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν».

Σε κάθε περίπτωση, το Βελιγράδι μπορεί να βασίζεται στον ιστορικό σύμμαχό του, τη Ρωσία: ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Μόσχας, Σεργκέι Σόιγκου, καταδίκασε την «άδικη ετυμηγορία» και τις «απάνθρωπες συνθήκες φυλάκισης του Μλάντιτς», εκφράζοντας τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Σερβοβόσνιου στρατιωτικού ηγέτη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

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