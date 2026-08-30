Ερωτεύτηκαν αλλά έπρεπε να ελέγξουν αν είναι αδέλφια – Η δικαστική μάχη του ζευγαριού

Snapshot Ένα ζευγάρι στη Γαλλία που γεννήθηκε από δωρητές σπέρματος έδωσε δικαστική μάχη για να μάθει αν είναι αδέλφια και τελικά διαπίστωσε ότι δεν έχουν συγγενική σχέση μέσω παράνομης ενημέρωσης από γιατρό.

Η γαλλική νομοθεσία απαγορεύει την αποκάλυψη της ταυτότητας των δωρητών και τη χρήση οικιακών γενετικών τεστ, ποινικοποιώντας τη χρήση τους και περιορίζοντας την πρόσβαση σε γενετικές πληροφορίες.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε χωρίς σίγουρη γνώση της βιολογικής τους σχέσης, ενώ μετά από DNA τεστ στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν είναι συγγενείς και ήρθαν σε επαφή με τους βιολογικούς τους γονείς.

Η Όντρεϊ ανακάλυψε μέσω DNA ότι είχε βιολογική αδελφή, γεγονός που ανέδειξε τον κίνδυνο πολλαπλών δωρεών από τον ίδιο δωρητή και την ανάγκη αλλαγών στη νομοθεσία.

Οι νομικές προσπάθειες και οι προσωπικές ιστορίες του ζευγαριού συνέβαλαν στην αλλαγή του γαλλικού νόμου, που από το 2025 θα επιτρέπει σε παιδιά δωρητών να έχουν πρόσβαση σε ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για τους δωρητές τους. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας και μία γυναίκα στη Γαλλία έδωσαν μία μεγάλη δικαστική μάχη προκειμένου να μάθουν τους πραγματικούς δωρητές σπέρματος από τους οποίους γεννήθηκαν και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να είναι αδέλφια. Τελικά επειδή στη Γαλλία ο νόμος απαγορεύει την αποκάλυψη της ταυτότητας του δωρητή εμπιστεύτηκαν έναν γιατρό ο οποίος κατά παράβαση της νομοθεσίας τους ενημέρωσε ότι γεννήθηκαν από διαφορετικούς βιολογικούς γονείς.

Για χρόνια, ο Άρθουρ Κερμάλβεζεν, παιδί δωρητή σπέρματος, θεωρούσε ότι ο οποισδήποτε μπορούσε να είναι ο βιολογικός πατέρας του. «Φανταζόμουν ότι μπορεί να ήταν ο δάσκαλός μου, οι άνθρωποι που έβλεπα στο λεωφορείο… και ήμουν πολύ θυμωμένος γιατί είναι αδύνατο να ζεις έτσι».

Όταν, ως ενήλικας, ερωτεύτηκε την Όντρεϊ, ένα άλλο παιδί δωρητή σπέρματος από το Παρίσι, το ερώτημα για τον βιολογικό πατέρα του έγινε ακόμα πιο πιεστικό. Η Όντρεϊ περιγράφει τη στιγμή που συναντήθηκαν σε μια συγκέντρωση ακτιβιστών που έχουν συλληφθεί μέσω δωρητή σπέρματος το 2010 ως «έρωτα με την πρώτη ματιά». Το ερώτημα όμως ήταν αυτή η σύνδεση ήταν ερωτική ή απλώς μία γενετική έλξη;

Όταν γεννήθηκαν, υπήρχαν μόνο δύο τράπεζες σπέρματος στο Παρίσι και πολλοί άνδρες είχαν κάνει πολλαπλές δωρεές. Έτσι υπήρχε πραγματική πιθανότητα να είναι ετεροθαλή αδέλφια. Πριν χτίσουν μια κοινή ζωή, ο Άρθουρ και η Όντρεϊ έπρεπε να μάθουν αν είχαν συγγενική σχέση. Ωστόσο στη Γαλλία, οι νόμοι που διέπουν τις γενετικές εξετάσεις και την ανωνυμία των δοτών έκαναν την εύρεση της απάντησης εξαιρετικά δύσκολη.

Στη Γαλλία, μόνο ένας ερευνητής, γιατρός ή δικαστής μπορεί να διατάξει και να επιβλέπει τη διενέργεια γενετικού τεστ, ενώ η κατοχή κιτ οικιακής διάγνωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο άνω των 3.500 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, εταιρείες όπως η 23andMe, η Ancestry και η MyHeritage δεν διαθέτουν τα κιτ τους στη Γαλλία.

Οι υποστηρικτές του νόμου, ο οποίος ισχύει από το 1994, υποστηρίζουν ότι εμποδίζει τη διαβίβαση ευαίσθητων γενετικών δεδομένων σε εμπορικές εταιρείες και αποτρέπει τις οικογενειακές διαμάχες που μπορεί να προκληθούν από απροσδόκητα αποτελέσματα. Ωστόσο, ο Άρθουρ επισημαίνει ότι η Γαλλία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ποινικοποιεί τη χρήση τέτοιων εξετάσεων.

Άμεση χημεία

Ακόμη και πριν οι γονείς της της αποκαλύψουν, όταν ήταν ήδη ενήλικη, ότι είχε συλληφθεί με τη βοήθεια δότη, η Όντρεϊ είχε ήδη αποκτήσει το πτυχίο της δικηγόρου, με ειδίκευση στο δίκαιο της βιοηθικής. Για τον λόγο αυτό, κατανοούσε πλήρως ότι η γαλλική νομοθεσία εγγυόταν την ανωνυμία του δότη, ακόμη και μετά το θάνατό του.

Όμως, η Όντρεϊ είχε συλληφθεί το 1979, πριν ακόμη υπάρξει τέτοια νομοθεσία.Κ αθώς έψαχνε για άλλα άτομα που είχαν συλληφθεί με τη βοήθεια δωρητή και είχαν γεννηθεί πριν από το 1994, η Όντρεϊ συνάντησε τον Άρθουρ. Είχε γράψει ένα βιβλίο στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς την επιθυμία του να μάθει περισσότερα για τη βιολογική του καταγωγή.

Η Όντρεϊ λέει ότι την εντυπωσίασε το πόσο ακριβώς εξέφραζε συναισθήματα που η ίδια δυσκολευόταν να διατυπώσει. Και οι δύο είχαν αγαπημένες οικογένειες, όμως και οι δύο ένιωθαν να τους απασχολούν ερωτήματα σχετικά με τους άγνωστους ανθρώπους που είχαν συμβάλει στη δημιουργία τους.

Όταν συναντήθηκαν από κοντά, η χημεία ήταν άμεση. Το ίδιο και το πρόβλημα. Πριν μπορέσουν να περάσουν από την πλατωνική φιλία σε μια ρομαντική σχέση, και μάλιστα να χτίσουν μια κοινή ζωή, έπρεπε να μάθουν την αλήθεια για τους βιολογικούς γονείς τους. Κανένας αρμόδιος, όμως, δεν ήταν πρόθυμος να τους την αποκαλύψει.

Σε αναζήτηση της αλήθειας

Μετά από μήνες αναζήτησης, βρήκαν έναν γιατρό στη νότια Γαλλία ο οποίος, έναντι 900 ευρώ σε μετρητά, πραγματοποίησε ένα γενετικό τεστ που έδειξε ότι δεν είχαν συγγενική σχέση. Ωστόσο, η ανησυχία τους παρέμεινε, καθώς ο γιατρός παραβίαζε το νόμο κοινοποιώντας τους αυτό το αποτέλεσμα.

«Ανησυχούσαμε μήπως ήταν τσαρλατάνος», λέει η Όντρεϊ. Σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα κιτ οικιακής εξέτασης για να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα, αλλά ως δικηγόρος, η Όντρεϊ ήταν αποφασισμένη να ενεργήσει εντός των ορίων του νόμου. Έτσι, από το 2010, ξεκίνησε μια σειρά νομικών αγώνων κατά του γαλλικού συστήματος.

Ήθελε να μάθει αν ο δότης της ήταν ακόμα ζωντανός και, αν ναι, αν επιθυμούσε ακόμα να παραμείνει ανώνυμος. Μπορούσε να έχει πρόσβαση σε μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές είχε δωρίσει και αν ο Άρθουρ μπορούσε να είναι μεταξύ των ετεροθαλών αδελφών της;

Οι προσπάθειές της απέτυχαν. Μετά από τρία χρόνια νομικής διαμάχης, το ζευγάρι απλώς παντρεύτηκε χωρίς να γνωρίζει σίγουρα. Το 2015, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την τελική έφεση της Όντρεϊ. Λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ένας γιατρός συμφώνησε να διερευνήσει ποιες πληροφορίες ενδέχεται να υπάρχουν σχετικά με τους αντίστοιχους δότες τους. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένας γιατρός έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για τους ασθενείς του, αλλά δεν επιτρέπεται να τις κοινοποιεί σε αυτούς.

Ο γιατρός διαπίστωσε ότι οι δότες τους είχαν γεννηθεί σε διαφορετικά έτη και, επομένως, δεν μπορούσε να είναι ο ίδιος άνδρας. Αυτή η πληροφορία άλλαξε τη ζωή τους, αλλά την οποία απέκτησαν μόνο επειδή ένας γιατρός συμφώνησε να παραβεί τους κανόνες.

«Είναι εντελώς παράξενο», λέει η Όντρεϊ, «γιατί σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να γνωρίζει περισσότερα από εμένα… για εμένα». Ακόμη και με αυτή τη νέα πληροφορία, ο Άρθουρ εξακολουθούσε να ανησυχεί ότι θα μπορούσαν να είναι συγγενείς, οπότε, μετά από χρόνια που το απέφευγαν, τελικά έκαναν ένα τεστ DNA στο σπίτι.

Οι ακτιβιστές λένε ότι η γαλλική απαγόρευση δεν έχει συμβάλει ιδιαίτερα στο να εμποδίσει τους ανθρώπους να κάνουν τεστ στο σπίτι, με την ομάδα υπεράσπισης DNA Pass να εκτιμά ότι πάνω από ένα εκατομμύριο Γάλλοι έχουν κάνει ένα τέτοιο τεστ. Πολλοί τα παραγγέλνουν μέσω φίλων σε χώρες όπου είναι νόμιμα διαθέσιμα ή χρησιμοποιώντας υπηρεσίες προώθησης σε γειτονικές χώρες. Η εξέταση έδειξε ότι δεν είχαν συγγενική σχέση.

Σοκ από το DNA

Τα αποτελέσματα του DNA σύντομα άνοιξαν περισσότερες πόρτες. Μετά από 30 χρόνια που αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο πατέρας του, ο Άρθουρ ήρθε τελικά σε επαφή με τον δωρητή σπέρματος την ημέρα των Χριστουγέννων του 2017.

Όμως η Όντρεϊ έζησε το μεγαλύτερο σοκ. Μεταξύ των ατόμων με τα οποία ταυτίστηκε το DNA της βρισκόταν μια γυναίκα ονόματι Σόφι, την οποία είχε εκπροσωπήσει στο δικαστήριο. Οι δύο γυναίκες αγωνίζονταν για παρόμοια νομικά δικαιώματα.

«Ανακάλυψα ότι η Σόφι, μια γυναίκα της οποίας την υπόθεση είχα υπερασπιστεί στο δικαστήριο, ήταν η βιολογική μου αδελφή», λέει η Όντρεϊ. Η Όντρεϊ και ο Άρθουρ είχαν υποβληθεί σε τεστ DNA μαζί με οκτώ άλλους ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί μέσω δωρητή και αγωνίζονταν για το δικαίωμα να μάθουν την καταγωγή τους.

Από τους δέκα, αποδείχθηκε ότι τέσσερις είχαν τον ίδιο δωρητή: η Όντρεϊ, ο αδελφός της Πίτερ, η Σόφι και ο αδελφός της Σόφι, ο Ντέιβιντ, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο πραγματικός ήταν πάντα ο κίνδυνος να έχουν κοινό δωρητή. Πολλά χρόνια αργότερα, μια γενετική ταύτιση με έναν Αμερικανό οδήγησε την Όντρεϊ στον δότη της, έναν άνδρα ονόματι Φιλίπ αλλά εκείνος είχε ήδη πεθάνει.

Η μητέρα της Όντρεϊ έγραψε ένα γράμμα στην οικογένεια του Φιλίπ, ευχαριστώντας τους για το «δώρο» του, το οποίο περιέγραψε ως «ανεκτίμητο». Η οικογένειά του υποδέχτηκε την Όντρεϊ για μια επίσκεψη. «Όλοι είχαν δάκρυα στα μάτια», θυμάται η Όντρεϊ. Η αδελφή του Φιλίπ δεν είχε μάθει ποτέ ότι ήταν δωρητής.

Η ανακάλυψη αυτή έδωσε στην Όντρεϊ τις απαντήσεις που αναζητούσε εδώ και δεκαετίες. Έμαθε λεπτομέρειες για το ιατρικό ιστορικό της βιολογικής της οικογένειας. Είδε φωτογραφίες και βίντεο του Φιλίπ. «Μπορώ να τον παρακολουθώ, να βλέπω πώς κινούνταν και να ακούω τη φωνή του».

Η νομική εκστρατεία της Όντρεϊ και το βιβλίο του Άρθουρ συνέβαλαν από κοινού στην προώθηση αλλαγών στους γαλλικούς νόμους περί σύλληψης μέσω δωρητή, επιτρέποντας στα άτομα που γεννήθηκαν μετά τον Απρίλιο του 2025 να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους δωρητές τους όταν φτάσουν στην ενηλικίωση.

Προς το παρόν, ωστόσο, η Γαλλία παραμένει μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου τα τεστ DNA στο σπίτι εξακολουθούν να απαγορεύονται. Αυτό σημαίνει ότι, για την Όντρεϊ, ο ευρύτερος αγώνας συνεχίζεται. «Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την καταγωγή του και το δικαίωμα να γνωρίζει την ιστορία του», λέει.